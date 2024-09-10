¿Qué es el zero-shot prompting?

Una de las promesas de los modelos fundacionales es que pueden adaptarse a muchos casos de uso sin necesidad de datos de entrenamiento adicionales. En el zero-shot prompting, se solicita al modelo que genere una respuesta sin recibir un ejemplo de la salida deseada para el caso de uso. Zero-shot prompting es una aplicación de zero-shot learning, un patrón de machine learning que pide a los modelos que hagan predicciones con datos de entrenamiento cero.

En el siguiente ejemplo, el modelo granite-3-8b-instruct de IBM de la serie Granite de IBM se solicita mediante el uso de zero-shot prompting en un caso de uso de clasificación2. En este caso, se pide al modelo que clasifique un problema de TI como perteneciente a la clase "Alta" o a la clase "Baja", lo que indica la urgencia del problema. En este ejemplo, el modelo infiere la etiqueta de clasificación "Alta" para la instrucción (como se muestra en el resultado en negrita), una respuesta adecuada en este contexto.

Nota: La instrucción se ejecutó en IBM® watsonx.ai Prompt Lab utilizando el modo "Freeform".

Establezca el nombre de la clase para el problema descrito en Alta, Media o Baja. Prediga solo el nombre de la clase para el último problema. Proporcione una breve descripción de por qué se eligió ese nombre de clase.

Nombre de la clase: alta

Descripción: un problema que tiene un alto coste empresarial, afecta a muchos usuarios o a ambos.

Nombre de clase: media

Descripción: un problema que se encuentra en algún punto entre alto y bajo.

Nombre de clase: baja

Descripción: un problema que afecta a unos pocos usuarios, no tiene un coste empresarial elevado o ambas cosas.

Problema: los usuarios informan de que no pueden cargar archivos.

Clase: alta

Descripción: este problema se considera alto porque afecta a muchos usuarios y tiene un alto coste empresarial. La imposibilidad de cargar archivos puede impedir que los usuarios completen sus tareas, lo que puede provocar retrasos y una disminución de la productividad. Además, este problema puede afectar a varios departamentos o equipos, lo que aumenta aún más el coste empresarial.

Una estrategia de zero-shot prompting suele ser la estrategia de prompt engineering predeterminada cuando se asigna un modelo a un nuevo problema1. Este ejemplo demuestra cómo se espera que el modelo genere una inferencia adecuada sin ningún ejemplo explícito de respuestas. El escenario de zero-shot prompting imita el aprendizaje humano al aplicar conocimientos previos para resolver nuevos problemas3.