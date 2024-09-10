¿Qué es el zero-shot prompting?

A diferencia de las indicaciones de zero-shot prompting, las indicaciones de few-shot prompting proporcionan al modelo ejemplos de entrada y salida esperadas para la tarea1. La imagen anterior muestra la diferencia entre el zero-shot prompting y el few-shot prompting, con el one-shot prompting también mostrado como un caso especial.
Al utilizar el mismo modelo IBM granite-3-8b-instruct, se proporcionan ejemplos de "Problemas" y sus "Clases" correspondientes para esta tarea2 .Los tres ejemplos de entrada y salida que se proporcionan ilustran la estrategia de few-shot prompting. En respuesta a esta instrucción, el modelo hace una predicción razonable de la clase "Medio" (como se destaca en negrita).
Nota: La instrucción se ejecutó con IBM® watsonx.ai Prompt Lab utilizando el modo "Freeform".
Establezca el nombre de la clase para el problema descrito en Alta, Media o Baja. He proporcionado algunos ejemplos de problemas y sus correspondientes nombres de clase. Prediga solo el nombre de la clase para el último problema. Proporcione una breve descripción de por qué se eligió ese nombre de clase.
Nombre de la clase: alta
Descripción: un problema que tiene un alto coste empresarial, afecta a muchos usuarios o a ambos.
Nombre de clase: media
Descripción: un problema que se encuentra en algún punto entre alto y bajo.
Nombre de clase: baja
Descripción: un problema que afecta a unos pocos usuarios, no tiene un coste empresarial elevado o ambas cosas.
Problema: los nuevos usuarios informan de que no pueden crear cuentas.
Clase: alta
Problema: un usuario informa de que las etiquetas se superponen en la función de análisis de la aplicación.
Clase: baja
Problema: los usuarios de Estados Unidos informan de que la aplicación se bloquea al intentar realizar una compra.
Clase: alta
Problema: los usuarios informan de que las imágenes no se cargan en la aplicación.
Clase: media
Explicación: el problema de que las imágenes no se carguen en la aplicación afecta a la experiencia de los usuarios y puede causar frustración, pero no tiene un coste empresarial elevado ni afecta a muchos usuarios. Por lo tanto, se clasifica como un problema de nivel medio.
El few-shot prompting, que es una estrategia derivada del paradigma de aprendizaje few-shot, es típicamente utilizado para mejorar el rendimiento del modelo sobre el zero-shot prompting en una tarea1. En este ejemplo, el modelo de IA produce inferencias útiles tanto en el escenario zero-shot como en el few-shot. A la hora de decidir si utilizar zero-shot o few-shot prompting, se deben tener en cuenta las limitaciones del problema y el rendimiento demostrado de ambas estrategias. Reynolds y McDonell (2021) han descubierto que, con mejoras en la estructura de instrucciones, el zero-shot prompting puede superar al few-shot prompting en algunos escenarios4. Schulhoff et al. (2024) han hallado resultados diferentes comparando el rendimiento de varias estrategias de prompting5.