os module se utiliza para acceder a variables de entorno, como credenciales de proyecto o claves API.

WatsonxLLM es un módulo de langchain_ibm que integra IBM® watsonx LLM para generar resultados a partir de modelos de IA generativa.

ChatWatsonx permite interacciones basadas en chat utilizando IBM watsonx a través de LangChain.

SimpleDirectoryReader sirve para cargar y leer documentos de un directorio para indexarlos con LlamaIndex.

GenParams contiene claves de metadatos para configurar los parámetros de generación de texto de watsonx.

SQLiteCache permite configurar una base de datos SQLite local.cache.db para evitar llamadas API redundantes y acelerar el desarrollo y las pruebas.

Necesitamos unas pocas bibliotecas y módulos para este tutorial. Asegúrese de importar los siguientes y, si no están instalados, una instalación rápida de pip resuelve el problema.