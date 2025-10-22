En este tutorial, seguiremos instrucciones paso a paso para llevar a cabo una técnica de prompt engineering denominada role prompting. Utilizaremos un modelo IBM® Granite para asignar perfiles a los resultados matizados del modelo.

El role prompting es una técnica de prompt engineering que instruye a un modelo de inteligencia artificial (IA) para que asuma un rol o un perfil específico al generar una respuesta. Esta técnica se puede utilizar para orientar el tono, el estilo y el comportamiento del modelo, lo que puede dar lugar a resultados más interesantes.

El prompt engineering consiste en optimizar la entrada del modelo para que ofrezca respuestas apropiadas y significativas. El zero-shot y el few-shot prompting son dos técnicas populares que se utilizan para conversar con modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Los LLM tienen una habilidad natural para realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) debido a su capacidad para procesar e interpretar el lenguaje humano. Las capacidades lingüísticas de los modelos de IA son valiosas para tareas que van desde conversaciones con chatbots e interacciones multiagente hasta la escritura creativa abierta.

La IA generativa se vuelve más personal cuando se instruye a un LLM para que actúe como un perfil específico para cumplir con las necesidades específicas de un rol. Las respuestas de la IA pueden ser más precisas y relevantes cuando se le da una instrucción con un rol asignado. Los modelos de IA aprovechan enormes conjuntos de datos, por lo que un rol asignado puede ser cualquier cosa, desde un profesor hasta un personaje histórico, pasando por un vendedor u otros, con el único límite de lo que se pueda imaginar. Esta capacidad es lo que hace que el role prompting, también conocido como persona prompting, sea una técnica tan potente. La adaptabilidad de un modelo de IA lo convierte en un maestro del disfraz, capaz de generar respuestas adaptadas a las necesidades específicas de un usuario o sistema.