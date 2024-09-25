¿Qué es el few-shot prompting?

Análisis de sentimiento
El few-shot prompting es especialmente útil en el análisis de sentimiento, en el que los modelos clasifican el sentimiento de un texto con datos etiquetados limitados. La integración de few-shot prompting con la coincidencia semántica, como se muestra en la figura 2, es un ejemplo. Permite a los modelos clasificar con precisión los sentimientos basándose en ejemplos relevantes de un almacén de vectores[1].
Reconocimiento de acciones en vídeos
El few-shot prompting también se ha aplicado al reconocimiento de acciones en vídeos. Yuheng Shi et al. introdujeron la instrucción de conocimiento, que aprovecha el conocimiento de sentido común de recursos externos para instruir modelos de visión-lenguaje. Este método clasifica eficazmente las acciones en vídeos con una supervisión mínima, logrando un rendimiento de vanguardia y reduciendo significativamente la sobrecarga de entrenamiento[8].
Generación de diálogos fundamentados
En la generación de diálogos fundamentados o chatbots, el few-shot prompting refuerza los modelos de diálogo integrando fuentes de información externas. Este estudio demostró que los métodos de few-shot prompting podrían mejorar significativamente el rendimiento de los modelos de diálogo, haciéndolos más coherentes y contextualmente relevantes[9].
Reconocimiento de entidades nombradas (NER)
El few-shot prompting puede mejorar las tareas de reconocimiento de entidades nombradas proporcionando ejemplos que ayudan al modelo a reconocer y clasificar entidades dentro del texto. El autor del siguiente estudio citado desarrolló un método de aprendizaje few-shot basado en instrucciones y consciente de entidades para tareas de respuesta a preguntas, que puede adaptarse a tareas NER, mejorando significativamente el rendimiento del modelo[10].
Tareas de generación de código
El few-shot prompting también es aplicable a tareas relacionadas con el código, como la generación de aserciones de prueba y la reparación de programas. En su estudio, Noor Nashid et al. desarrollaron una técnica que recupera automáticamente demostraciones de código para crear instrucciones efectivas, mostrando mejoras sustanciales en la precisión de las tareas[11].