¿Qué es el few-shot prompting?

Consulta del usuario: el proceso comienza con una consulta del usuario, como "Este producto es muy rentable".

Almacén de vectores: todos los ejemplos se almacenan en un almacén de vectores, una base de datos optimizada para la búsqueda semántica. Cuando se recibe una consulta de usuario, el sistema realiza una coincidencia semántica para encontrar los ejemplos más relevantes del almacén de vectores.

Recuperación de ejemplos relevantes: solo se recuperan los ejemplos más relevantes y se utilizan para formar la instrucción. En este ejemplo, la generación aumentada por recuperación (RAG) se utiliza para recuperar los ejemplos de un almacén de vectores, lo que ayuda a adaptar la instrucción a la consulta específica. Aunque la RAG no es un requisito universal para el few-shot prompting, puede mejorar significativamente el proceso al garantizar que se utilicen los ejemplos más relevantes contextualmente, mejorando así el rendimiento del modelo en ciertos escenarios.

Formación de instrucciones: la instrucción construye con los ejemplos recuperados y la consulta del usuario. Por ejemplo, la instrucción podría tener este aspecto: