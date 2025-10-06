El tiempo medio de reparación (MTTR) se calcula tomando el tiempo total de reparación resultante de un fallo concreto y dividiéndolo por el número total de reparaciones realizadas durante un período específico. La fórmula MTTR es:

MTTR = Tiempo total dedicado a reparaciones / Número de reparaciones

Para obtener una medición precisa del MTTR, es importante realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo que lleva detectar la falla, el tiempo dedicado a diagnosticar el problema y el tiempo que lleva reparar el problema. Esto puede ayudar a las organizaciones a identificar áreas en las que necesitan mejorar sus procesos y reducir el tiempo necesario para reparar equipos o sistemas, aumentando en última instancia su disponibilidad y fiabilidad.

Digamos que la línea de fabricación de una empresa experimentó fallos mecánicos que dieron lugar a tres horas de tiempo de reparación antes de que se resolviera el problema. Durante el mismo mes, se realizaron un total de dos reparaciones en el equipo debido a varios problemas.

Para calcular el MTTR para la línea de fabricación durante ese mes, utilizaríamos la fórmula:

Dado que MTTR significa "tiempo total dedicado a las reparaciones" dividido por "número de reparaciones".

MTTR = 3 horas / 2 reparaciones

MTTR = 1,5 horas

El MTTR de ese mes para la línea de fabricación sería de 3 horas. Mediante el seguimiento de MTTR en operaciones normales, la empresa puede identificar tendencias, mejorar sus procesos de reparación y reducir el tiempo de inactividad, mejorando en última instancia sus resultados.