El tiempo medio de reparación (MTTR, por sus siglas en inglés), a veces denominado tiempo medio de recuperación, es una medida utilizada para medir el tiempo medio que se tarda en reparar un sistema o equipo después de que haya fallado.
El MTTR incluye el tiempo que transcurre desde que se produce el fallo hasta que el sistema o equipo vuelve a ser plenamente funcional, lo que incluye el tiempo que se tarda en detectar el fallo, diagnosticar el problema y solucionarlo. El MTTR es una medida importante para monitorizar porque evalúa la disponibilidad y fiabilidad de los sistemas y equipos, la gravedad de los incidentes y la eficacia de los esfuerzos de reparación. Un MTTR alto puede provocar un tiempo de inactividad no planificado significativo. Al rastrear MTTR, las organizaciones pueden identificar áreas donde necesitan mejorar sus procesos, identificar tendencias en fallas y tomar decisiones sobre cómo optimizar sus estrategias de mantenimiento.
El MTTR se utiliza a menudo junto con el tiempo medio entre errores (MTBF): la cantidad promedio de tiempo que un sistema o componente funcionará antes de que falle. Es una medida relacionada que puede ayudar a identificar áreas potenciales de mejora en la confiabilidad del sistema. El MTBF a veces se representa como MTTF (tiempo medio hasta el fallo).
El MTTR también se utiliza junto con la tasa de errores, una medida del número de errores durante un periodo de tiempo. Una tasa de errores no se correlaciona con el tiempo de actividad o la disponibilidad para la operación, solo refleja la tasa de fallas.
El tiempo medio de reparación (MTTR) se calcula tomando el tiempo total de reparación resultante de un fallo concreto y dividiéndolo por el número total de reparaciones realizadas durante un período específico. La fórmula MTTR es:
MTTR = Tiempo total dedicado a reparaciones / Número de reparaciones
Para obtener una medición precisa del MTTR, es importante realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo que lleva detectar la falla, el tiempo dedicado a diagnosticar el problema y el tiempo que lleva reparar el problema. Esto puede ayudar a las organizaciones a identificar áreas en las que necesitan mejorar sus procesos y reducir el tiempo necesario para reparar equipos o sistemas, aumentando en última instancia su disponibilidad y fiabilidad.
Digamos que la línea de fabricación de una empresa experimentó fallos mecánicos que dieron lugar a tres horas de tiempo de reparación antes de que se resolviera el problema. Durante el mismo mes, se realizaron un total de dos reparaciones en el equipo debido a varios problemas.
Para calcular el MTTR para la línea de fabricación durante ese mes, utilizaríamos la fórmula:
Dado que MTTR significa "tiempo total dedicado a las reparaciones" dividido por "número de reparaciones".
MTTR = 3 horas / 2 reparaciones
MTTR = 1,5 horas
El MTTR de ese mes para la línea de fabricación sería de 3 horas. Mediante el seguimiento de MTTR en operaciones normales, la empresa puede identificar tendencias, mejorar sus procesos de reparación y reducir el tiempo de inactividad, mejorando en última instancia sus resultados.
Los gerentes de mantenimiento utilizan una serie de fórmulas para comprender el estado de sus operaciones. Utilizan cada vez más los sistemas de gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para obtener dicha información de manera más fácil y frecuente.
El análisis de árbol de anomalías (FTA) es un método para analizar las causas de errores del sistema mediante la construcción de una representación gráfica de las rutas de error que pueden conducir a un evento de falla. A menudo se usa para identificar los modos de fallo críticos y desarrollar estrategias para reducir el MTTR.
El análisis de causa raíz (RCA) es un método estructurado para identificar las causas subyacentes de un problema o fallo. Implica investigar los síntomas, identificar las causas inmediatas y rastrearlas a la causa raíz.
El análisis modal de fallos y efectos (AMFE) es un enfoque estructurado para identificar y evaluar posibles modos de fallos. Implica analizar las posibles consecuencias de cada modo de fallo y desarrollar estrategias para prevenirlos o mitigarlos.
El tiempo medio de reparación (MTTR) es un indicador clave de rendimiento (KPI) crítico que puede ofrecer varias ventajas a las organizaciones, entre ellas:
Minimizar el tiempo de inactividad: el MTTR puede ayudar a las organizaciones a minimizar el tiempo de inactividad identificando áreas para mejorar el proceso de reparación. Al realizar un seguimiento de MTTR a lo largo del tiempo, las organizaciones pueden identificar patrones y tendencias en los tiempos de reparación y tomar medidas para mejorar la disponibilidad del sistema.
Mejorar la confiabilidad del sistema: MTTR puede ayudar a las organizaciones a identificar componentes o sistemas que son propensos a fallar y tomar medidas para mejorar su confiabilidad y mantenibilidad. Al reducir el número de incidentes en un período determinado, las organizaciones pueden dedicar menos tiempo a reparar y aumentar el tiempo de actividad del sistema.
Reducción de los costes de reparación: mediante el seguimiento de MTTR e identificación de áreas de mejora, las organizaciones pueden reducir los costes de reparación mejorando la eficiencia del proceso de reparación. Esto puede incluir agilizar los procedimientos de reparación, capacitar a los técnicos sobre nuevas tecnologías y reducir la necesidad de costosas reparaciones de emergencia.
Mejora de la satisfacción del cliente: al reducir el tiempo de inactividad y mejorar la fiabilidad del sistema, las organizaciones pueden mejorar la satisfacción del cliente. Esto puede llevar a una mayor lealtad de los clientes, a la repetición de negocios y a que las recomendaciones sean positivas de boca en boca.
Apoyo a la toma de decisiones basada en datos: MTTR proporciona a las organizaciones una medida basada en datos para realizar un seguimiento de la eficiencia de sus procesos de reparación. Estos datos se pueden utilizar para identificar áreas de mejora, tomar decisiones basadas en datos sobre el mantenimiento y reemplazo de equipos y medir la efectividad de las mejoras de procesos a lo largo del tiempo.
Calcular el MTTR puede resultar complicado debido a varios factores, entre ellos:
Definición de lo que constituye una "reparación": ¿El reloj debe empezar a contar cuando un técnico empieza a trabajar en el sistema o cuando ha identificado el problema y está listo para empezar la reparación? Determinar los puntos inicial y final del cálculo MTTR puede afectar a la precisión de la medida. La documentación precisa de los tiempos de reparación también es esencial para calcular el MTTR, pero la documentación incompleta o inexacta puede dificultar establecer medidas fiables.
Disponibilidad limitada de datos: En algunos casos, puede haber pocos datos disponibles para calcular el MTTR con precisión. Por ejemplo, si un sistema o componente rara vez falla, es posible que no haya suficientes puntos de datos para calcular un tiempo promedio de reparación.
Tiempos de reparación variables: El tiempo requerido para reparar un sistema o componente puede variar según la naturaleza y la gravedad del problema. Por ejemplo, un problema menor puede resolverse rápidamente, mientras que un problema más complejo puede requerir una investigación y solución de problemas significativos, lo que puede aumentar significativamente el tiempo de reparación. En algunos sectores, puede que no existan procesos normalizados para reparar equipos o resolver problemas. Esto puede dificultar establecer tiempos de reparación consistentes en diferentes sistemas o componentes.
Tiempo de inactividad no planificado: el tiempo de inactividad no planificado puede dificultar el cálculo de MTTR con precisión. Si un sistema o componente falla inesperadamente, puede haber retrasos en la identificación del problema y en la programación de las reparaciones, lo que puede alargar el tiempo de reparación y aumentar el MTTR.
Los cálculos de MTTR requieren una recopilación de datos precisa, definiciones claras y procesos estandarizados para superar estos desafíos y producir métricas confiables.
Mejorar el tiempo medio de reparación (MTTR) requiere un enfoque sistemático para identificar y abordar las causas raíz de los fallos y reducir el tiempo total necesario para repararlos. Estos son algunos pasos que las organizaciones pueden tomar para mejorar el MTTR:
Estandarizar los procesos de reparación: establecer procedimientos de reparación estandarizados puede ayudar a garantizar que las reparaciones se realicen de forma consistente y eficiente. Esto puede incluir documentar procedimientos, establecer listas de comprobación y proporcionar formación a los técnicos.
Mejorar los procedimientos de solución de problemas: la solución de problemas eficaz puede ayudar a identificar rápidamente la causa raíz de un problema, reduciendo el tiempo necesario para repararlo. Proporcionar a los técnicos herramientas y técnicas digitales para solucionar problemas puede ayudar a reducir el plazo necesario para identificar el problema.
Mejorar el acceso a las piezas de repuesto: garantizar que las piezas de repuesto estén fácilmente disponibles puede reducir el tiempo necesario para reparar un sistema o componente. Esto puede incluir el mantenimiento de un inventario de piezas de uso común, el establecimiento de relaciones con los proveedores y la implementación de un sistema para el seguimiento del uso y reposición de piezas.
Utilizar técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo: los programas de mantenimiento, incluidas técnicas como el análisis de vibraciones y el análisis de aceite, pueden ayudar a identificar problemas potenciales antes de que den lugar a tareas de mantenimiento no planificadas. Los sistemas de alerta pueden ayudar a detectar anomalías antes de que se conviertan en incidentes.
Implementar un sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO): un GMAO puede ayudar a las organizaciones a realizar un seguimiento de los horarios de los equipos de mantenimiento, las órdenes de trabajo y el historial de reparaciones, lo que facilita la identificación de las áreas de mejora y la medición de la eficacia de las mejoras de los procesos a lo largo del tiempo.
Realizar análisis de causa raíz (RCA): realizar RCA puede ayudar a identificar las causas subyacentes de los fallos y desarrollar estrategias para prevenirlos. Al abordar la causa raíz de un problema, las organizaciones pueden reducir la probabilidad de futuros fallos, establecer puntos de referencia y mejorar el MTTR.
Monitorizar y medir el MTTR de forma continua: la monitorización y la medición continuas del MTTR pueden ayudar a las organizaciones a establecer puntos de referencia, identificar áreas de mejora y realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. Estos datos se pueden utilizar para desarrollar objetivos de mejora y medir la efectividad de las mejoras de procesos a lo largo del tiempo.
El tiempo medio de reparación (MTTR) es una medida crítica utilizada por muchas organizaciones en una amplia gama de sectores. Algunos casos prácticos comunes de MTTR incluyen:
El MTTR puede utilizarse para hacer un seguimiento del tiempo necesario para reparar equipos y maquinaria en las plantas de fabricación.
MTTR se utiliza a menudo en la industria de servicios públicos para realizar un seguimiento del tiempo necesario para reparar el equipo de distribución de energía y restaurar la energía a los clientes después de un corte.
MTTR es una medida crítica utilizada en TI para medir el tiempo requerido para restaurar la disponibilidad del sistema después de un incidente o interrupción.
El MTTR se utiliza a menudo en el sector sanitario para realizar un seguimiento del tiempo necesario para reparar equipos y dispositivos médicos.
AIOps Insights es una solución SaaS que aborda y resuelve los problemas que enfrentan los equipos centrales de operaciones de TI al administrar la disponibilidad de los recursos de TI empresariales a través de la gestión de eventos e incidentes impulsada por IA.
El estándar de oro de la prevención de incidentes democratiza la observabilidad
Gestión inteligente de activos, supervisión, mantenimiento predictivo y fiabilidad en una única plataforma
Supere los ataques con una suite de seguridad conectada y modernizada
Saque el máximo partido a sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Esta plataforma única, integrada y basada en la nube utiliza IA, IoT y análisis para optimizar el rendimiento, ampliar los ciclos de vida de los activos, reducir el tiempo de inactividad y minimizar los costes operativos.