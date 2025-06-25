Utilice esta entrada de usuario de muestra:

Introduzca la empresa cliente: empresa A

Introduzca el nombre de la empresa contratista: empresa B

Introduzca el nombre de archivo del informe presupuestario de la empresa A (en el mismo nivel de directorio): budget_data.csv

Introduzca el nombre de archivo del contrato entre la empresa A y la empresa B (en el mismo nivel de directorio): contract.txt

Introduzca el sector del servicio descrito en este contrato (por ejemplo, finanzas, construcción u otros): paisajismo

El siguiente texto muestra un ejemplo de resultado que obtuvimos al ejecutar este flujo de trabajo multiagente.

Resultado:

-> El paso "Asesor presupuestario" se ha completado con el siguiente resultado.

El presupuesto de la empresa A para el periodo muestra una variación total de -12 700 USD. Las mayores variaciones se encuentran en los salarios de los empleados (-5000 USD), la publicidad en línea (-3000 USD), la publicidad impresa (-2000 USD) y el mantenimiento y las reparaciones (-1000 USD). También hay variaciones menores en alquiler, electricidad, agua, paisajismo y servicios de limpieza. -> El paso "Sintetizador de contratos" se ha completado con el siguiente resultado.

El contrato entre la empresa A y la empresa B es para servicios de paisajismo en la propiedad del cliente en Delaware. El pago total que deberá realizar la empresa A es de 5500 USD una vez finalizado el trabajo. Ambas partes han acordado cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en Delaware.

-> El paso "Búsqueda web" se ha completado con el siguiente resultado.

Asunto: Propuesta de negociación para servicios de paisajismo

Estimado equipo de la empresa B:

Espero que se encuentren bien.

Tras revisar detenidamente nuestros datos presupuestarios internos y las tendencias del mercado en el sector del paisajismo, hemos identificado áreas en las que creemos que se pueden realizar ajustes para adaptarnos mejor a nuestras limitaciones financieras, sin dejar de mantener unos estándares de servicio de alta calidad.

Alcance del trabajo: proponemos una reducción en el alcance del trabajo, centrándonos en los servicios esenciales que afectan directamente al atractivo exterior y al valor de la propiedad. Esto puede incluir la poda de árboles, la poda de arbustos y el mantenimiento del césped, con coloridas plantaciones ocasionales para mejorar el interés visual. Condiciones de pago: a la luz de las tendencias actuales del mercado, que indican una ligera disminución de los costes de paisajismo debido al aumento de la competencia, les rogamos que reconsideren el importe total del pago. Proponemos un pago total revisado de 4800 USD al finalizar el trabajo, lo que supone una reducción del 12 %. Plazo: para optimizar la asignación de recursos y minimizar las interrupciones en nuestras operaciones, sugerimos ampliar el plazo del proyecto en dos semanas. Este ajuste nos permitirá gestionar mejor nuestras restricciones presupuestarias internas sin comprometer la calidad del servicio.

Creemos que estos ajustes permitirán a ambas partes alcanzar un resultado beneficioso para ambas, a la vez que se cumplen las leyes y normativas aplicables en Delaware. Agradecemos su comprensión y estamos abiertos a seguir negociando para llegar a un acuerdo que se ajuste a las tendencias actuales del mercado y a nuestras restricciones presupuestarias internas.

Gracias por su atención a este asunto. Rogamos nos comuniquen si estos ajustes propuestos son aceptables o si tienen alguna contrapropuesta.

Atentamente,

[Su nombre]

Empresa A

-> El paso "Asesor de compras" se ha completado con el siguiente resultado.

Se ha enviado la respuesta definitiva a la empresa B, en la que se propone un pago total revisado de 4800 USD al finalizar el trabajo, lo que supone una reducción del 12 %. La propuesta también incluye una reducción del alcance del trabajo y una ampliación del plazo del proyecto.

Evidentemente, los agentes han invocado de forma correcta las herramientas disponibles para leer y sintetizar los datos del contrato y del presupuesto, para luego redactar un correo electrónico eficaz en el que se negocian los términos del contrato a favor del cliente. Podemos ver el resultado de cada agente dentro del flujo de trabajo y la importancia del papel de cada uno de ellos. En el correo electrónico se destacan detalles clave como el alcance de los trabajos de paisajismo, las condiciones de pago y el plazo del contrato. También podemos ver que la negociación aprovecha las tendencias del mercado en materia de paisajismo en beneficio del cliente. Por último, el pago total revisado de 4800 USD propuesto en el correo electrónico se ajusta al presupuesto de paisajismo del cliente, que es de 5200 USD. ¡Esto tiene muy buena pinta!