agent_executor = create_react_agent(llm, tools)

Ahora podemos hacer preguntas al agente que requieren llamadas de herramientas. En primer lugar, podemos pedir al modelo que devuelva las URL de los vídeos de YouTube sobre Grecia. Podemos usar la clase HumanMessage para pasar la consulta del usuario al LLM.

user_query = "What are some YouTube videos about Greece"

response = agent_executor.invoke({"messages": user_query})

response["messages"]

Output:

[HumanMessage(content='What are some YouTube videos about Greece', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='1adba6c0-32e6-4bbd-92a6-7d21b0177439'),

AIMessage(content='', additional_kwargs={'tool_calls': [{'id': 'chatcmpl-tool-b4b5bf452404424ba4d6d9c26e53c6ce', 'type': 'function', 'function': {'name': 'youtube_search', 'arguments': '{"query": "Greece"}'}}]}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 22, 'prompt_tokens': 578, 'total_tokens': 600}, 'model_name': 'ibm/granite-3-8b-instruct', 'system_fingerprint': '', 'finish_reason': 'tool_calls'}, id='chat-5f41aee6736842749285aa7fbff50f65', tool_calls=[{'name': 'youtube_search', 'args': {'query': 'Greece'}, 'id': 'chatcmpl-tool-b4b5bf452404424ba4d6d9c26e53c6ce', 'type': 'tool_call'}], usage_metadata={'input_tokens': 578, 'output_tokens': 22, 'total_tokens': 600}),

ToolMessage(content="['https://www.youtube.com/watch?v=waQY2Ucpbd0&pp=ygUGR3JlZWNl', 'https://www.youtube.com/watch?v=NMlBB2pK5qo&pp=ygUGR3JlZWNl']", name='youtube_search', id='1ccf3137-2c10-495e-86ad-a548a3434243', tool_call_id='chatcmpl-tool-b4b5bf452404424ba4d6d9c26e53c6ce'),

AIMessage(content='Here are some YouTube videos about Greece:



1. [Greece Travel Guide | Top 10 Tourist Attractions](https://www.youtube.com/watch?v=waQY2Ucpbd0&pp=ygUGR3JlZWNl)

2. [Greece Travel Guide | Top 10 Tourist Attractions](https://www.youtube.com/watch?v=NMlBB2pK5qo&pp=ygUGR3JlZWNl)', additional_kwargs={}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 117, 'prompt_tokens': 677, 'total_tokens': 794}, 'model_name': 'ibm/granite-3-8b-instruct', 'system_fingerprint': '', 'finish_reason': 'stop'}, id='chat-801e3b596a174ac88246b507c93e5869', usage_metadata={'input_tokens': 677, 'output_tokens': 117, 'total_tokens': 794})]

¡Genial! Como se ve en el AIMessage, el modelo identificó correctamente la llamada a la herramienta adecuada. En ToolMessage, vemos que el modelo devolvió con éxito el resultado esperado utilizando la herramienta LangChain YouTube incorporada. Por último, el AIMessage muestra que el LLM sintetizó la respuesta de la herramienta.



A continuación, preguntemos al modelo sobre el tiempo en Grecia para determinar si llama a la herramienta weather_search como se esperaba.

user_query = "What is the weather in Athens, GR"

response = agent_executor.invoke({"messages": user_query})

response["messages"]

Output:

[HumanMessage(content='What is the weather in Athens, GR', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='a0c4b69c-988a-4f7d-9b8a-4780305f8e2a'),

AIMessage(content='', additional_kwargs={'tool_calls': [{'id': 'chatcmpl-tool-9a0c07a3b35f4c69a351c5540ab663f8', 'type': 'function', 'function': {'name': 'weather_search', 'arguments': '{"__arg1": "Athens, GR"}'}}]}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 26, 'prompt_tokens': 579, 'total_tokens': 605}, 'model_name': 'ibm/granite-3-8b-instruct', 'system_fingerprint': '', 'finish_reason': 'tool_calls'}, id='chat-eeed087050e049f0ad715f3615c7fdda', tool_calls=[{'name': 'weather_search', 'args': {'__arg1': 'Athens, GR'}, 'id': 'chatcmpl-tool-9a0c07a3b35f4c69a351c5540ab663f8', 'type': 'tool_call'}], usage_metadata={'input_tokens': 579, 'output_tokens': 26, 'total_tokens': 605}),

ToolMessage(content='In Athens, GR, the current weather is as follows:

Detailed status: few clouds

Wind speed: 4.47 m/s, direction: 23°

Humidity: 58%

Temperature:

- Current: 15.15°C

- High: 15.74°C

- Low: 14.1°C

- Feels like: 14.24°C

Rain: {}

Heat index: None

Cloud cover: 20%', name='weather_search', id='587b0230-b667-41de-97b9-3779554d2559', tool_call_id='chatcmpl-tool-9a0c07a3b35f4c69a351c5540ab663f8'),

AIMessage(content='The current weather in Athens, GR is:

- Detailed status: few clouds

- Wind speed: 4.47 m/s, direction: 23°

- Humidity: 58%

- Temperature:

- Current: 15.15°C

- High: 15.74°C

- Low: 14.1°C

- Feels like: 14.24°C

- Rain: None

- Heat index: None

- Cloud cover: 20%', additional_kwargs={}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 125, 'prompt_tokens': 733, 'total_tokens': 858}, 'model_name': 'ibm/granite-3-8b-instruct', 'system_fingerprint': '', 'finish_reason': 'stop'}, id='chat-6719a5ca266a439bb10ed410db25c5ef', usage_metadata={'input_tokens': 733, 'output_tokens': 125, 'total_tokens': 858})]

El modelo pudo discernir la herramienta adecuada para llamar, ejecutar la herramienta con los argumentos extraídos y sintetizar el resultado. Ahora, pidamos al LLM algunas maletas de menos de 100 USD para su próximo viaje. Tenga en cuenta que la herramienta está diseñada para buscar precios en centavos. Por lo tanto, pedimos maletas por menos de 10 000 céntimos en este escenario, lo que equivale a 100 USD.

user_query = "Find some suitcases for less than 10000"

response = agent_executor.invoke({"messages": user_query})

response["messages"]

Output:

[HumanMessage(content='Find some suitcases for less than 10000', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='8b207035-150a-4390-aff3-8b09ef85a592'),

AIMessage(content='', additional_kwargs={'tool_calls': [{'id': 'chatcmpl-tool-b011e718b18e41dcbcae2f7786af263d', 'type': 'function', 'function': {'name': 'ionic_commerce_shopping_tool', 'arguments': '{"__arg1": "suitcases, 10, 0, 10000"}'}}]}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 41, 'prompt_tokens': 582, 'total_tokens': 623}, 'model_name': 'ibm/granite-3-8b-instruct', 'system_fingerprint': '', 'finish_reason': 'tool_calls'}, id='chat-e38c8568d1754636a6a92082561180bd', tool_calls=[{'name': 'ionic_commerce_shopping_tool', 'args': {'__arg1': 'suitcases, 10, 0, 10000'}, 'id': 'chatcmpl-tool-b011e718b18e41dcbcae2f7786af263d', 'type': 'tool_call'}], usage_metadata={'input_tokens': 582, 'output_tokens': 41, 'total_tokens': 623}),

ToolMessage(content='[{"products": [{"links": [{"text": "Details", "type": "pdp", "url": "https://go.ionic.click/Ch4CKd"}], "merchant_name": "Walmart", "merchant_product_id": "811277349", "name": "Zimtown Hardside Lightweight Spinner Orange 3 Piece Luggage Set with TSA Lock", "price": "$69.99", "status": "available", "thumbnail": "https://i5.walmartimages.com/asr/b809a274-ccc7-4ca4-b4f1-e848b4412fe6.314144bcd13e5467a33cb99e8dd5237c.jpeg?odnHeight=100&odnWidth=100&odnBg=ffffff", "brand_name": "Zimtown", "upc": "273109526768"}, {"links": [{"text": "Details", "type": "pdp", "url": "https://www.amazon.com/dp/B071HHX6VF?tag=ioniccommer00-20&linkCode=osi&th=1&psc=1"}], "merchant_name": "Amazon", "merchant_product_id": "B071HHX6VF", "name": "Amazon Basics Expandable Hardside Luggage, Suitcase with Wheels, 30-Inch Spinner with Four Spinner Wheels and Scratch-Resistant Surface, Black", "price": "$74.49", "status": "available", "thumbnail": "https://m.media-amazon.com/images/I/41jJcuMYSdL._SL160_.jpg", "brand_name": "Amazon Basics", "upc": "841710177190"}, .....[abbreviated],

AIMessage(content='Here are some suitcases that are less than 10000:



1. [Zimtown Hardside Lightweight Spinner Orange 3 Piece Luggage Set with TSA Lock](https://go.ionic.click/Ch4CKd) - $69.99

2. [Amazon Basics Expandable Hardside Luggage, Suitcase with Wheels, 30-Inch Spinner](https://www.amazon.com/dp/B071HHX6VF) - $74.49

3. [SwissGear Sion Softside Expandable Luggage, Blue, Carry-On 21-Inch](https://www.amazon.com/dp/B01MFBVKDF) - $80.73

4. [Travelers Club Midtown Hardside Luggage Travel, Rose Gold, 4-Piece Set](https://www.amazon.com/dp/B07RS4PK3J) - $95.19

5. [American Tourister Stratum 2.0 Expandable Hardside Luggage with Spinner Wheels, 28" SPINNER, Slate Blue](https://www.amazon.com/dp/B0B2X1BDFH) - $89.97

6. [Wrangler Smart Luggage Set with Cup Holder and USB Port, Navy Blue, 20-Inch Carry-On](https://www.amazon.com/dp/B07SLG6WZ2) - $39.99

7. [Wrangler Hardside Carry-On Spinner Luggage, Lilac, 20-Inch](https://www.amazon.com/dp/B0C7YWMBGP) - $40.00

8. [Protege 20 inch Hard Side Carry-On Spinner Luggage, Black Matte Finish (Walmart.com Exclusive)](https://go.ionic.click/qJqBRA) - $29.87

9. [Wrangler Wesley Rolling Duffel Bag, Tannin, Large 30-Inch](https://www.amazon.com/dp/B07XKWMLJ5) - $44.00

10. [U.S. Traveler Boren Polycarbonate Hardside Rugged Travel Suitcase Luggage with 8 Spinner Wheels, Aluminum Handle, Lavender, Checked-Large 30-Inch](https://www.amazon.com/dp/B085B4D852) - $79.99', additional_kwargs={}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 612, 'prompt_tokens': 2794, 'total_tokens': 3406}, 'model_name': 'ibm/granite-3-8b-instruct', 'system_fingerprint': '', 'finish_reason': 'stop'}, id='chat-d08201ff6ef84c428e7ae44372396926', usage_metadata={'input_tokens': 2794, 'output_tokens': 612, 'total_tokens': 3406})]

Como se ve en la respuesta de LLM, el modelo utilizó correctamente la herramienta de compra para devolver varias maletas para su compra en línea por menos de 100 USD.