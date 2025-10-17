Imagine transformar el rendimiento de su tienda minorista con solo un teléfono inteligente y el poder de la inteligencia artificial (IA). Este no es un escenario futuro lejano, ¡es una realidad que las pequeñas y medianas tiendas de venta minorista pueden implementar hoy! En este tutorial, exploraremos un emocionante caso de uso real en el que los propietarios y encargados de tiendas pueden utilizar la IA para optimizar la disposición de sus estanterías, aumentar las ventas y mejorar la experiencia del cliente. Aprovecharemos tanto el último modelo de IBM® Granite en este proyecto como el modelo de visión Llama 3.2 de Meta.
Con la llegada de la IA generativa basada en agentes, las pequeñas y medianas tiendas minoristas ahora tienen acceso a análisis y recomendaciones a nivel de expertos que antes eran dominio de las grandes corporaciones con equipos dedicados a la ciencia de datos. Esta democratización de la tecnología de IA puede ser innovadora para su tienda local, boutique o cadena regional.
Esto es lo que hace que este enfoque sea tan revolucionario:
Profundicemos en los detalles técnicos y veamos cómo funciona esta optimización minorista con IA, paso a paso. Al final de este tutorial, comprenderá claramente cómo implementar este sistema en su propia tienda, lo que podría revolucionar su venta minorista con el poder de la IA.
Sarah es la propietaria de una tienda de comestibles local que tenía dificultades para competir con las grandes cadenas. A pesar de sus mejores esfuerzos, notó que ciertos productos no se vendían tan bien como deberían, mientras que otros estaban constantemente agotados. Un día, mientras reorganizaba su pasillo de productos frescos por tercera vez ese mes, se preguntó si había una forma mejor.
Ahí es donde entra en juego nuestra solución con IA. Solo con su móvil y nuestro sistema inteligente, Sarah pudo transformar el rendimiento de su tienda. Profundicemos en cómo construir un sistema de este tipo.
Podemos utilizar crewAI, un marco agéntico de código abierto que orquesta las interacciones de los agentes en los equipos. El término "crew" se refiere a sistemas multiagente. Nuestro equipo es un equipo de agentes expertos en venta minorista que están disponibles 24x7, cada uno con su propia especialidad. Las tareas pueden asignarse directamente a un agente o gestionarse a través del proceso jerárquico de crewAI que evalúa funciones específicas y disponibilidad.
Para los principiantes de la tripulación, consulte el explicador de crewAI junto con los documentos oficiales . En el repositorio oficial de crewAI GitHub también puede encontrar ejemplos de equipos que realizan análisis de acciones, análisis de datos, RAG, integración de LangGraph y mucho más.
Echemos un vistazo al equipo de expertos en venta minorista que utilizaremos en este tutorial.
El flujo de trabajo de la tarea es el siguiente.
Puede encontrar este proyecto en Github.
Primero tenemos que configurar nuestro entorno. Puede encontrar estos pasos en el archivo Markdown en GitHub o siguiéndolos aquí.
La estructura del proyecto de
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
Genere y tome nota de su clave de API Serper gratuita. Serper es una API de búsqueda de Google que utilizaremos en este proyecto.
Necesitamos instalar el marco de trabajo de crewAI para este tutorial y establecer las credenciales de watsonx.ai que generamos en el paso 2.
Para instalar crewAI, ejecute el siguiente comando en su terminal.
En un archivo
crewAI se puede configurar para utilizar cualquier modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) de código abierto. Los LLM se pueden conectar a través de Ollama y varias otras API, como IBM watsonx y OpenAI. Los usuarios también pueden aprovechar las herramientas prediseñadas disponibles a través del kit de herramientas de crewAI, así como de las herramientas LangChain.
Nuestra herramienta de búsqueda visual personalizada funciona con el
Hay muchas formas de personalizar su equipo:
Asegúrese de estar en el directorio de trabajo adecuado de este proyecto. Puede cambiar de directorio ejecutando el siguiente comando en su terminal.
Para poner en marcha a su equipo de agentes de IA y comenzar la ejecución de tareas, ejecute este comando desde la carpeta raíz de su proyecto. Tenga en cuenta que el equipo puede funcionar durante varios minutos antes de devolver un resultado final.
Este comando inicializa themy-retail-advisor Crew, reuniendo a los agentes y asignándoles tareas tal como se definen en su configuración. Este ejemplo, sin modificar, utilizará Granite en watsonx.ai para crear un archivo report.md con el resultado. crewAI puede devolver JSON, modelos Pydantic y cadenas sin procesar como resultado. Este es un ejemplo del resultado generado por el equipo.
Plan de acción para reorganizar y mejorar el estante de verduras
Objetivo:
crear una sección de productos agrícolas visualmente atractiva y organizada que muestre las verduras más populares, aumente las ventas y mejore la satisfacción del cliente.
Recomendaciones del analista de mercado:
Plan de acción para Encargado de tienda y Comprador:
...
Paso 1: visualización del punto focal
...
Paso 4: pantallas temáticas y características adicionales
Como se puede observar en el ejemplo de salida, el sistema multiagente es capaz de ejecutar el proceso secuencial de procesamiento de entradas, invocación de herramientas y formulación de conclusiones.
¿Recuerda el problema del pasillo de productos frescos de Sarah? Así es como el sistema le ayudó:
En resumen, el personal de
Con herramientas con IA como esta, los pequeños y medianos minoristas pueden agilizar su proceso de toma de decisiones. Al igual que Sarah, puede transformar el rendimiento de su tienda con tecnología accesible, asequible y eficaz. Esta arquitectura también desbloquea otras oportunidades de IA en varios dominios, como el diseño de productos y la mejora de la experiencia del cliente. Su flexibilidad lo hace valioso más allá de la venta minorista, ya que permite a las empresas innovar y sobresalir en tareas específicas de los sectores.
