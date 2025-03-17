Tipos de agentes de IA

Autores

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Tipos de agentes de IA

La inteligencia artificial (IA) ha transformado la forma en que las máquinas interactúan con el mundo, permitiéndoles percibir, razonar y actuar de forma inteligente. En el núcleo de muchos sistemas de IA se encuentran agentes inteligentes, entidades autónomas que toman decisiones y realizan tareas en función de su entorno.

Estos agentes pueden variar desde simples sistemas basados en reglas hasta sistemas de aprendizaje avanzados impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que se adaptan y mejoran con el tiempo.

Los agentes de IA se clasifican en función de su nivel de inteligencia, procesos de toma de decisiones y cómo interactúan con su entorno para alcanzar los resultados deseados. Algunos agentes operan únicamente con reglas predefinidas, mientras que otros utilizan algoritmos de aprendizaje para refinar su comportamiento.

Hay cinco tipos principales de agentes de IA: agentes reflejos simples, agentes reflejos basados en modelos, agentes basados en objetivos, agentes basados en la utilidad y agentes de aprendizaje.

Cada tipo tiene puntos fuertes y aplicaciones distintas, que van desde sistemas automatizados básicos hasta modelos de IA altamente adaptables. Los cinco tipos pueden implementarse juntos como parte de un sistema multiagente, en el que cada agente se especializa en el manejo de la parte de la tarea para la que están mejor preparados.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Agentes reflejos simples

Un agente reflejo simple es el tipo más básico de agente de IA, diseñado para funcionar en función de respuestas directas a las condiciones ambientales. Estos agentes siguen reglas predefinidas, conocidas como reglas de condición-acción, para tomar decisiones sin tener en cuenta experiencias pasadas ni consecuencias futuras.

Los agentes reflejos aplican las percepciones actuales del entorno a través de sensores y actúan según un conjunto fijo de normas.

Por ejemplo, un termostato es un agente reflejo simple que enciende la calefacción si la temperatura desciende por debajo de un umbral determinado y la apaga cuando se alcanza la temperatura deseada. Del mismo modo, un sistema de semáforos automático cambia las señales en función de las entradas de los sensores de tráfico, sin recordar los estados anteriores.

Los agentes reflejos simples son eficaces en entornos estructurados y predecibles donde las reglas están bien definidas. Sin embargo, tienen dificultades en escenarios dinámicos o complejos que requieren memoria, aprendizaje o planificación a largo plazo.

Como no almacenan información pasada, pueden cometer repetidamente los mismos errores si las reglas predefinidas son insuficientes para manejar nuevas situaciones.

Agentes reflejos basados en modelos

Un agente reflejo basado en modelos es una versión más avanzada del agente de reflejos simple. Aunque todavía se basa en reglas de condicionalidad-acción para tomar decisiones, también incorpora un modelo interno del mundo. Este modelo ayuda al agente a realizar un seguimiento del estado actual del entorno y a comprender cómo las interacciones pasadas podrían haberlo afectado, lo que le permite tomar decisiones más informadas.

A diferencia de los agentes reflejos simples, que responden únicamente a la entrada actual, los agentes reflejos basados en modelos utilizan su modelo interno para razonar sobre la dinámica del entorno y tomar decisiones en consecuencia.

Por ejemplo, un robot que navega por una habitación no reaccionaría únicamente a los obstáculos en su camino inmediato, sino que también tendría en cuenta sus movimientos previos y la ubicación de los obstáculos que ya ha superado.

Esta capacidad de rastrear estados pasados permite a los agentes reflejos basados en modelos funcionar de forma más eficaz en entornos parcialmente observables. Pueden gestionar situaciones en las que el contexto debe recordarse y utilizarse para decisiones futuras, lo que los hace más adaptables que los agentes más simples.

Sin embargo, aunque los agentes basados en modelos mejoran la flexibilidad, todavía carecen de las capacidades avanzadas de razonamiento o aprendizaje necesarias para problemas verdaderamente complejos en entornos dinámicos.

Agentes basados en objetivos

Un agente reflejo basado en objetivos amplía las capacidades de un agente reflejo simple incorporando un enfoque proactivo y orientado a objetivos para la resolución de problemas.

Los agentes basados en objetivos consideran sus objetivos finales y utilizan la planificación y el razonamiento para elegir acciones que los acerquen a alcanzar sus metas, a diferencia de los agentes reflejos que reaccionan a los estímulos ambientales con reglas predefinidas.

Estos agentes operan estableciendo un objetivo específico, que guía sus acciones. Evalúan diferentes acciones posibles y seleccionan la que tiene más probabilidades de ayudarles a alcanzar ese objetivo.

Por ejemplo, un robot diseñado para recorrer un edificio puede tener como objetivo llegar a una habitación concreta. En lugar de reaccionar solo a los obstáculos inmediatos, planifica un camino que minimice los desvíos y evite los obstáculos conocidos, basándose en una evaluación lógica de las opciones disponibles.

La capacidad de razonamiento del agente basado en objetivos le permite actuar con mayor previsión en comparación con los agentes reflejos más simples. Considera los estados futuros y su impacto potencial para alcanzar el objetivo.

Sin embargo, los agentes basados en objetivos pueden seguir siendo relativamente limitados en términos de complejidad en comparación con tipos más avanzados, ya que a menudo dependen de estrategias preprogramadas o árboles de decisión para evaluar los objetivos.

Los agentes reflejos basados en objetivos se utilizan ampliamente en robótica, vehículos autónomos y sistemas de simulación complejos, donde alcanzar un objetivo claro es fundamental, pero también es necesario adaptarse y tomar decisiones en tiempo real.

Agentes basados en la utilidad

Un agente reflejo basado en la utilidad va más allá del simple logro de objetivos al utilizar una función de utilidad para evaluar y seleccionar acciones que maximicen el beneficio general.

Mientras que los agentes basados en objetivos eligen acciones en función de si cumplen un objetivo específico, los agentes basados en la utilidad consideran una serie de resultados posibles y asignan un valor de utilidad a cada uno, lo que les ayuda a determinar el curso de acción más óptimo. Esto permite una toma de decisiones más matizada, especialmente en situaciones en las que intervienen múltiples objetivos o compensaciones.

Por ejemplo, un coche autónomo podría tener que elegir entre velocidad, eficiencia de combustible y seguridad al recorrer una ruta. En lugar de simplemente aspirar a llegar al destino, evalúa cada opción en función de funciones de utilidad, como minimizar el tiempo de viaje, maximizar el ahorro de combustible o garantizar la seguridad de los pasajeros. El agente selecciona la acción con la mayor puntuación de utilidad general.

Una empresa de comercio electrónico puede emplear a un agente basado en la utilidad para optimizar los precios y recomendar productos. El agente evalúa varias opciones, como el historial de ventas, las preferencias de los clientes y los niveles de inventario para tomar decisiones informadas sobre cómo fijar el precio de los artículos de forma dinámica.

Los agentes reflejos basados en servicios son eficaces en entornos dinámicos y complejos, donde las simples decisiones binarias basadas en objetivos pueden no ser suficientes. Ayudan a equilibrar los objetivos contrapuestos y a adaptarse a las condiciones cambiantes, garantizando un comportamiento más inteligente y flexible.

Sin embargo, crear funciones de servicios públicos precisas y fiables puede ser un reto, ya que requiere una cuidadosa consideración de múltiples factores y su impacto en los resultados de las decisiones.

Agentes de aprendizaje

Un agente de aprendizaje mejora su rendimiento con el tiempo adaptándose a nuevas experiencias y datos. A diferencia de otros agentes de IA, que se basan en reglas o modelos predefinidos, los agentes de aprendizaje actualizan continuamente su comportamiento en función de los comentarios del entorno. Esto les permite mejorar sus capacidades de toma de decisiones y desempeñarse mejor en situaciones dinámicas e inciertas.

Los agentes de aprendizaje suelen constar de cuatro componentes principales:

  1. Elemento de rendimiento: toma decisiones basadas en una base de conocimientos.

  2. Elemento de aprendizaje: ajusta y mejora los conocimientos del agente basándose en la experiencia y el feedback.

  3. Crítico: evalúa las acciones del agente y proporciona comentarios, a menudo en forma de recompensas o penalizaciones.

  4. Generador de problemas: sugiere acciones exploratorias para ayudar al agente a descubrir nuevas estrategias y mejorar su aprendizaje.

Por ejemplo, en el aprendizaje por refuerzo, un agente puede explorar diferentes estrategias, recibiendo recompensas por las acciones correctas y penalizaciones por las incorrectas. Con el tiempo, aprende qué acciones maximizan su recompensa y perfecciona su enfoque.

Los agentes de aprendizaje son muy flexibles y capaces de gestionar entornos complejos y en constante cambio. Son útiles en aplicaciones como la conducción autónoma, la robótica y los asistentes virtuales que ayudan a los agentes humanos en la atención al cliente.

La capacidad de aprender de las interacciones hace que los agentes de aprendizaje sean valiosos para aplicaciones en campos como los chatbots persistentes y las redes sociales, donde el procesamiento del lenguaje natural (PLN) analiza el comportamiento del usuario para predecir y optimizar las recomendaciones de contenidos.

Sistemas multiagente

A medida que los sistemas de IA se vuelven más complejos, surge la necesidad de agentes jerárquicos. Estos agentes están diseñados para dividir problemas complejos en subtareas más pequeñas y manejables, lo que facilita la gestión de problemas complejos en escenarios del mundo real. Los agentes de nivel superior se centran en objetivos generales, mientras que los agentes de nivel inferior se encargan de tareas más específicas.

Una orquestación de IA que integre los diferentes tipos de agentes de IA puede crear un sistema multiagente altamente inteligente y adaptable capaz de gestionar tareas complejas en múltiples dominios.

Un sistema como este puede funcionar en tiempo real, respondiendo a entornos dinámicos y mejorando continuamente su rendimiento en función de experiencias pasadas.

Por ejemplo, en una fábrica inteligente, un sistema de gestión inteligente podría implicar agentes autónomos reflexivos que manejaran la automatización básica respondiendo a las entradas de los sensores con reglas predefinidas. Estos agentes ayudan a garantizar que la maquinaria reaccione instantáneamente a los cambios ambientales, como apagar una cinta transportadora si se detecta un peligro para la seguridad.

Mientras tanto, los agentes reflejos basados en modelos mantienen un modelo interno del mundo, rastreando el estado interno de las máquinas y ajustando sus operaciones en función de interacciones pasadas, como reconocer las necesidades de mantenimiento antes de que se produzca un fallo.

A un nivel superior, los agentes basados en objetivos impulsan los objetivos específicos de la fábrica, como optimizar los programas de producción o reducir los residuos. Estos agentes evalúan las posibles acciones para determinar la forma más eficaz de lograr sus objetivos.

Los agentes basados en la utilidad refinan este proceso al considerar múltiples factores, como el consumo de energía, la eficiencia en los costos y la velocidad de producción, al seleccionar las acciones que maximizan la utilidad esperada.

Por último, los agentes de aprendizaje mejoran continuamente las operaciones de la fábrica mediante técnicas de aprendizaje por refuerzo y machine learning (ML). Analizan patrones de datos, adaptan flujos de trabajo y sugieren estrategias innovadoras para optimizar la eficiencia de la fabricación.

Al integrar los cinco tipos de agentes de IA, esta orquestación con IA mejora los procesos de toma de decisiones, agiliza la asignación de recursos y minimiza la intervención humana, lo que conduce a un sistema industrial más inteligente y autónomo.

A medida que la IA agéntica siga evolucionando, los avances en IA generativa (IA gen) mejorarán las capacidades de los agentes de IA en diversos sectores. Los sistemas de IA son cada vez más hábiles para gestionar casos de uso complejos y mejorar las experiencias del cliente.

Ya sea en el comercio electrónico, la sanidad o la robótica, los agentes de IA optimizan los flujos de trabajo, automatizan los procesos y permiten a las organizaciones resolver los problemas de forma más rápida y eficiente.

Recursos

Aumente la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía de compradores de agentes de IA 2025

Consulte esta completa guía que detalla los casos de uso clave, las capacidades principales y las recomendaciones paso a paso que le ayudarán a elegir las soluciones adecuadas para su empresa.
Reimagine business productivity with AI agents and assistants (Reinvente la productividad empresarial con agentes de IA y asistentes)

Descubra cómo los agentes de IA y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

Introducción a la empresa agéntica: poner la IA al servicio de toda su tecnología

Manténgase al día sobre los nuevos agentes de IA, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
How AI agents will reinvent productivity (Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad)

Aprenda formas de utilizar la IA para ser más creativo y eficiente y empezar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso del ordenador de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras profundizan en el futuro de los agentes de IA y más.

Cómo utiliza Comparus un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
Soluciones relacionadas
Agentes de IA para empresas

Cree, implemente y gestione potentes asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.

         Explore watsonx Orchestrate
    Soluciones de agente de IA de IBM

    Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que puede confiar.

         Explore las soluciones de los agentes de IA
    Servicios de IA de IBM Consulting

    Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.

         Explore los servicios de inteligencia artificial
    Dé el siguiente paso

    Tanto si opta por personalizar las aplicaciones y habilidades prediseñadas como si prefiere crear e implementar servicios agentivos personalizados mediante un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx le ofrece todo lo que necesita.

         Explore watsonx Orchestrate Explore watsonx.ai