Los LLM destacan en el procesamiento y la generación de texto similar al humano, lo que facilita a los usuarios la interacción con la IA mediante comandos de lenguaje natural. Esto reduce la necesidad de conocimientos explícitos de programación. Los LLM pueden generar respuestas o acciones basadas en una comprensión matizada y dependiente del contexto, lo que es útil en escenarios en los que la programación tradicional puede tener dificultades para cubrir todos los casos extremos. Además, los LLM son creativos en tareas como la generación de contenido, el resumen de finalización de código y más. Esta capacidad generativa es difícil de replicar con la programación tradicional basada en reglas.

Por su parte, la programación tradicional es muy estructurada, determinista y fiable, cualidades que la hacen ideal para tareas que requieren precisión, repetibilidad y verificabilidad. Los lenguajes de programación tradicionales ofrecen un control granular sobre la ejecución de las tareas, lo que permite definir y optimizar explícitamente flujos de trabajo complejos, algoritmos y requisitos específicos del sistema. La programación tradicional suele ser más eficiente en tareas que requieren un alto rendimiento o funciones únicas.

Los sistemas de IA agéntica ofrecen lo mejor de ambos mundos: utilizan LLM para gestionar tareas que se benefician de la flexibilidad y las respuestas dinámicas, al tiempo que combinan estas capacidades de IA con la programación tradicional para reglas estrictas, lógica y rendimiento. Este enfoque híbrido permite que la IA sea intuitiva y precisa. Los agentes pueden realizar tareas de forma autónoma mientras se adaptan a nuevos datos o entornos dinámicos, algo que supone un reto para el código estático. Al mismo tiempo, los procesos críticos (como la seguridad o los cálculos) pueden basarse en algoritmos deterministas y tradicionales.

Un sistema de IA agéntica puede contener agentes reflejos simples que realizan una tarea simple bien y de manera consistente. Los agentes basados en reglas más complejos pueden utilizar la percepción actual y recurrir a la memoria, lo que les permite recibir y almacenar nueva información, lo que les permite realizar una gama más amplia de tareas. Los agentes de aprendizaje también pueden ingerir nuevos datos, pero pueden utilizarlos para fundamentar decisiones posteriores, lo que mejora su precisión con el tiempo. Una potente plataforma de IA agéntica puede implicar que docenas o incluso cientos de agentes de diferentes capacidades trabajen juntos.