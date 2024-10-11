Es fácil imaginar que muchas de las funciones empresariales que actualmente se realizan con
productos de software como servicio (SaaS) serán sustituidas o complementadas por
sistemas agénticos, que permiten a los trabajadores interactuar con los datos y realizar
tareas de forma más eficiente mediante entradas de lenguaje natural e interfaces
de usuario simplificadas.
Por ejemplo, imagina un sistema de tickets que los desarrolladores de software utilizan para hacer un seguimiento del progreso de los proyectos. Un sistema de este tipo requiere
muchas tablas, pestañas y flujos de trabajo que no siempre resultan fáciles de entender
a primera vista. Para encontrar información útil, los usuarios deben buscar
los datos correctos, y navegar por una compleja serie de menús para obtener la
información que necesitan. Luego, es posible que necesiten usar esa información para
crear una presentación.
¿Qué pasaría si, en lugar de organizar todos esos
datos en tablas y pestañas, el usuario solo tuviera que solicitar la información que
necesita en un lenguaje sencillo?
Por ejemplo, imagine
crear una diapositiva de presentación que muestre cinco gráficos de barras
con los tickets completados por cada empleado durante el mes actual y remontarse cinco
años atrás, sin tener que clasificar manualmente conjuntos de datos complejos.
Podría
haber tardado media hora en obtener esos datos manualmente y otra
media hora en mostrarlos en un formato ordenado para una presentación elegante,
pero los agentes podrían hacerlo en cuestión de segundos.
Para las organizaciones
que luchan por ver los beneficios de la IA, los agentes de IA pueden ser la clave para
encontrar un valor empresarial tangible. Los LLM monolíticos son impresionantes, pero
tienen casos de uso limitados en el ámbito de la IA empresarial. Queda por
ver si las enormes sumas de dinero que se invierten actualmente en un
puñado de enormes LLM se recuperarán en casos de uso del mundo real, pero
la IA agéntica representa un marco prometedor que lleva los LLM al
mundo real, señalando el camino hacia un futuro con IA.