¿Qué es la automatización de procesos empresariales?

Una implementación exitosa de BPA debe tener en cuenta las necesidades, los procesos y los objetivos únicos de la organización. Esta es una guía rápida para navegar por las complejidades de la automatización de procesos empresariales:

Evaluar el apetito y las necesidades de automatización: las organizaciones comienzan por entender su preparación organizacional para la automatización y comunican cómo afectará ese cambio a los empleados. La automatización debe centrarse en tareas manuales que consumen mucho tiempo o procesos propensos a errores. La automatización de los procesos empresariales, por diseño, transformará los flujos de trabajo cotidianos. Por lo tanto, entender el interés por el cambio entre el liderazgo y los empleados es crucial para el éxito, ya que los empleados impactados necesitan ser educados y entrenados para entender el valor de negocio que proporciona el nuevo flujo de trabajo.



Identificar los procesos para la automatización: analice los procesos de la organización para identificar posibles candidatos para la automatización. Los procesos de gran volumen, con tareas repetitivas, sensibles al tiempo y en los que intervienen varias personas para su ejecución son buenos candidatos. Algunos ejemplos habituales son las notificaciones por correo electrónico, el servicio de asistencia técnica, la migración de datos, las nóminas y la facturación.

Alcance del proyecto: el alcance del proyecto de automatización debe estar vinculado al nivel de madurez de automatización de una organización. Las organizaciones con una automatización mínima o nula deben comenzar poco a poco automatizando procesos que puedan generar impulso. De este modo, se gestionan los recursos y se establecen expectativas realistas.



Involucrar a las principales partes interesadas: las partes interesadas comprometidas revelarán las necesidades de la organización y podrán comunicar mejor qué debe ser prioritario, qué procesos deben optimizarse, qué puede eliminarse y qué procesos se beneficiarán más de la automatización. Incluya a los líderes empresariales desde el principio para aclarar las necesidades de la organización y definir objetivos de automatización que aborden los puntos débiles.



Definir claramente los pasos del proceso: cada proceso identificado para la automatización debe tener una documentación clara que defina la tarea involucrada, las partes responsables y los plazos de ejecución. Comprender el proceso actual en profundidad es esencial para identificar oportunidades de automatización y diseñar flujos de trabajo automatizados efectivos.



Establecer metas claras: establezca objetivos claros y medibles para cada proceso objetivo. Los objetivos incluyen reducir los tiempos de proceso, disminuir las tasas de error y mejorar la atención y la satisfacción del cliente. Tener objetivos específicos ayuda a centrar los esfuerzos y medir los resultados.



Medir y adaptar: un enfoque por fases es beneficioso para medir los resultados de la automatización y permite realizar los ajustes necesarios. El éxito se acumula con el tiempo y los resultados iniciales pueden no parecer adecuados. Sin embargo, la revisión periódica del rendimiento con respecto a los objetivos fijados ayudará a perfeccionar la estrategia de automatización.



Formar y apoyar a los empleados: dedique el tiempo suficiente a la formación y dé a los empleados un período de adaptación. Las organizaciones deben asegurarse de que su personal se siente cómodo con el software de automatización de procesos empresariales y comprende las ventajas de la automatización.



Adoptar soluciones prefabricadas: siempre que sea posible, utilice soluciones preparadas. Esto acelera la implementación y ayuda a reducir los costes. Muchos procesos comunes han establecido plataformas de automatización disponibles que se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades únicas de la organización.



Adoptar una filosofía a largo plazo: aborde la BPA con una perspectiva a largo plazo. Las inversiones iniciales en tiempo y recursos pueden ser significativas, pero el retorno de la inversión (ROI) derivado de la mejora de la eficiencia, la reducción de errores y la mejora del cumplimiento puede ser sustancial con el tiempo.



Las empresas deben establecer un marco de automatización que ayude a delimitar las distintas tecnologías de automatización. Este marco debe aclarar el papel de cada tecnología, filtrar las exageraciones del mercado y comprender cómo pueden utilizarse conjuntamente las distintas herramientas para lograr una automatización completa de los procesos empresariales. Al adoptar un enfoque estratégico de este tipo, las organizaciones pueden navegar mejor por el complejo panorama de la BPA y aprovechar la combinación adecuada de tecnologías.