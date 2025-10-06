¿Qué es el bajo código?

El bajo código es un enfoque visual del desarrollo de software que permite una entrega más rápida de las aplicaciones a través de una codificación manual mínima. La interfaz gráfica de usuario y las funciones de arrastrar y soltar de una plataforma de bajo código automatizan los aspectos del proceso de desarrollo, eliminando las dependencias de los enfoques tradicionales de programación informática. Las plataformas de bajo código democratizan el desarrollo de aplicaciones, particularmente para los desarrolladores “ciudadanos”, es decir, usuarios de negocios con poca experiencia formal en codificación, como analistas de negocios o gerentes de proyectos. Estas herramientas permiten a los empleados menos técnicos lograr un mayor impacto en el negocio de numerosas maneras, como aliviar los retrasos en el departamento de TI, reducir la TI en la sombra y asumir una mayor propiedad de los flujos de trabajo de gestión de procesos de negocio (BPM). Dicho esto, las plataformas de desarrollo de bajo código también ayudan a los programadores más experimentados. Dado que requieren poca o ninguna experiencia en codificación, permiten una mayor flexibilidad en la experiencia en codificación del desarrollador. Por ejemplo, algunas aplicaciones empresariales requieren conocimientos sobre un lenguaje de programación específico, lo que reduce aún más la selección de desarrolladores. Al eliminar este cuello de botella, las plataformas de código bajo acortan el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones, lo que les permite lograr más en menos tiempo.

La pandemia de COVID-19 ha aumentado la necesidad empresarial de automatizar procesos y priorizar las iniciativas de transformación digital. Las plataformas de bajo código abordan esta necesidad, ayudando a agilizar los flujos de trabajo y acelerar los proyectos de automatización. Según Gartner, se espera que el mercado mundial de tecnologías de desarrollo de bajo código aumente en un 22,6% (el enlace reside fuera de IBM), alcanzando los 13,8 millones de dólares, en 2021. Luego, para 2023, prevén que más del 50% de las medianas y grandes empresas adoptarán una plataforma de aplicaciones de bajo código, según su último informe Magic Quadrant (enlace externo a IBM).

Un modelo de bajo código favorece el desarrollo rápido de aplicaciones al hacer más accesible la experiencia del usuario. Tanto los desarrolladores particulares como los profesionales se benefician de las funciones básicas, como un entorno de desarrollo integrado (IDE) visual, conectores de datos y/o API incorporados y plantillas de código. Todas estas funciones de herramientas de bajo código mejoran el proceso de DevOps, lo que permite más tiempo para la innovación.

Bajo código vs. sin código



Forrester distingue los productos con código bajo de los sin código según sus usuarios finales objetivo. Aunque las plataformas de aplicaciones de bajo código (LCAP) tienen un amplio alcance y se dirigen tanto a desarrolladores profesionales como a ciudadanos, pueden requerir ciertos conocimientos de programación. Por lo tanto, las plataformas de aplicaciones de bajo código sirven principalmente a desarrolladores a tiempo completo y a tiempo parcial. Sin embargo, los productos sin código están dirigidos específicamente a usuarios empresariales, lo que les permite crear aplicaciones personalizadas sin habilidades y conocimientos de desarrollo expertos.

Al igual que el bajo código, una plataforma de desarrollo sin código (NCDP) permite a los usuarios crear aplicaciones empresariales a través de interfaces de arrastrar y soltar en lugar de programación tradicional de codificación manual. Tanto las plataformas de bajo código como las sin código están diseñadas para acelerar la automatización de procesos y lograr escalabilidad en todos esos procesos.

El principal inconveniente de las plataformas sin código es que, aunque pueden reducir la tecnología de la sombra, también pueden allanar el camino. Si los usuarios empresariales desarrollan y editan software sin supervisión del departamento de TI, esto puede crear flujos de trabajo adicionales para garantizar que se cumplan los estándares de rendimiento, seguridad y cumplimiento.