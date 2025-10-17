Un agente de IA se refiere a un sistema de software capaz de llevar a cabo tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema, desarrollando su propio flujo de trabajo y utilizando herramientas externas según sea necesario.

Los agentes van mucho más allá del simple procesamiento y comprensión del lenguaje. Son capaces de toma de decisiones, resolver problemas, interactuar con el entorno y actuar en pos de objetivos.

Los agentes de IA se están incorporando ahora a una variedad de soluciones empresariales, desde la automatización de TI y la ingeniería de software, hasta las interfaces conversacionales y la implementación de generación de código. Impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), pueden comprender direcciones complejas, descomponerlas en pasos, interactuar con recursos de fuentes externas y tener la capacidad cognitiva de saber cuándo implementar ciertas herramientas o servicios para ayudar a realizar tareas.