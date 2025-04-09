En un panorama empresarial saturado e hipercompetitivo, la experiencia del cliente es un factor cada vez más crítico para el éxito de una empresa. Pero a medida que los consumidores exigen más de sus interacciones con los clientes, los profesionales de servicios tienen dificultades para cumplir con las expectativas. Según una investigación reciente de Salesforce, el 82 % de los representantes de servicio afirman que los clientes quieren más que antes1. El agotamiento entre los profesionales del servicio de atención al cliente está aumentando dado el volumen de solicitudes de los clientes y la naturaleza a menudo monótona del trabajo.

Con su capacidad para completar una variedad de tareas complejas simultáneamente, los agentes autónomos de IA pueden desempeñar un papel crítico en la mejora de la atención al cliente. Los agentes autónomos se utilizan actualmente para agilizar las opciones de autoservicio para los clientes y automatizar las tareas rutinarias básicas. Pero es probable que su capacidad para reimaginar los flujos de trabajo y escalar rápidamente altere significativamente la ejecución y el diseño del servicio de atención al cliente, sobre todo teniendo en cuenta los recientes avances en la IA generativa y la IA conversacional. En función del nivel de iIntegración con los departamentos de servicio, los agentes pueden aumentar la eficiencia operativa de los agentes humanos, proporcionar experiencias del cliente superiores y personalizadas, involucrar y guiar a los consumidores a través del proceso de servicio o resolver problemas por completo con una intervención humana mínima.

Se espera que estas asociaciones entre los agentes de servicio de atención al cliente humanos y los agentes de IA se profundicen a medida que los agentes de IA se implementen con mayor frecuencia. Esto significa que, a medida que la tecnología alcance la madurez, desempeñará un papel más importante en la toma de decisiones de la organización y en la realización de tareas que antes realizaban agentes humanos2. Aunque estos cambios aumentan significativamente la eficiencia y la productividad en el servicio de atención al cliente, también reimaginan fundamentalmente el papel de un equipo de soporte, poniendo más énfasis en la inteligencia emocional, la creación de relaciones y los conocimientos técnicos.