Agentes de IA en las compras

El panorama de las compras se encuentra en un punto de transición, yendo mucho más allá de los simples procesos de automatización. Un informe reciente del IBM Institute for Business Value1 sobre la IA generativa en las compras destaca cómo las organizaciones ya han empezado a adoptar la revolución de la IA generativa. De los CSCO y COO encuestados, el 64 % afirman que la IA generativa ya está transformando sus flujos de trabajo de operaciones de la cadena de suministro.

A la vanguardia de la transición están los agentes de IA, ahora considerados el futuro de las compras y la gestión de contratos. Las compras traen consigo grandes cantidades de datos dentro de una organización y de proveedores o bases de datos de información del mercado. Las organizaciones necesitan aprovechar estos datos y actuar en consecuencia para lograr resultados de manera más rápida y mejor.

El método tradicional de automatización de compras se ha centrado en digitalizar el papeleo como una forma de reducir las tareas rutinarias y también agilizar los flujos de trabajo para ayudar a los equipos a mover de manera más eficiente.

La IA agente está transformando las compras, aprovechando el poder del análisis predictivo y aprovechando el machine learning (ML) y el procesamiento del lenguaje natural (PLN). El rendimiento son agentes de IA que piensan estratégicamente, aprenden de las experiencias y actúan de forma autónoma. Los agentes de IA pueden negociar con los proveedores, optimizar el ahorro de costes y crear valor estratégico como socios en la toma de decisiones para los empleados humanos.