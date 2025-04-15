Casos de uso de agentes de IA 

Dado el fuerte aumento de las expectativas de los clientes y los altos niveles de agotamiento entre los representantes del servicio de atención al cliente, los agentes de IA pueden ser particularmente útiles aplicados a la experiencia del cliente. Con su capacidad para mejorar las respuestas a lo largo del tiempo y recordar datos relevantes del cliente en tiempo real, los agentes ofrecen experiencias profundamente contextuales e hiperpersonalizadas.

A diferencia de los chatbots, que responden a las consultas de los clientes basándose en scripts predefinidos, la IA agéntica puede anticiparse a eventos futuros y tomar medidas proactivas en función de las necesidades de los clientes, aumentando la relevancia y la satisfacción del cliente. Equipados con procesamiento del lenguaje natural (PLN), los asistentes de IA conversacional entablan conversaciones naturales y dinámicas con los clientes, escalando automáticamente los problemas complejos a los representantes humanos cuando sea necesario. Mediante el análisis de sentimiento, estas herramientas también analizan las interacciones con los clientes para identificar problemas antes de que surjan, o incluso ofrecer y ejecutar soluciones como la emisión de tickets de soporte o reembolsos.

Los agentes también pueden actuar como sistemas de soporte para los representantes del servicio de atención al cliente, organizando y recuperando datos relevantes de los clientes o ayudando a solucionar problemas de productos en función de las consultas de los clientes. Dada la capacidad de los agentes para interactuar con varios sistemas simultáneamente y retener los datos de los clientes a lo largo del tiempo, son particularmente expertos en brindar un soporte proactivo. El uso de la IA agéntica en estos entornos conduce a una mayor satisfacción del cliente al aumentar la precisión y, a menudo, conduce a ahorros de costes, ya que se reduce la necesidad de interacción humana.