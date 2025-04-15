Casos de uso de agentes de IA 

Los agentes de IA tienen una variedad de aplicaciones en marketing, especialmente dada la gran cantidad de datos que los departamentos de marketing consumen a diario y la cantidad de ofertas competidoras que encuentran los clientes. En la actualidad, algunas herramientas de IA agéntica están transformando el proceso de descubrimiento de productos, ya que los consumidores piden consejo relacionado con compras a los agentes en lugar de buscar ellos mismos en Internet.
En marketing y comercio electrónico, los agentes de IA pueden realizar de forma autónoma una serie de tareas de comunicación y publicidad. Esto podría implicar la gestión de campañas, la creación de perfiles de clientes, la personalización de contenidos y la optimización del rendimiento de los anuncios en tiempo real. Aunque las tecnologías anteriores de automatización y IA podían gestionar estas tareas, dependían de una supervisión mucho mayor y de las entradas frecuentes de los usuarios para realizarlas de forma eficaz.
Mediante el análisis predictivo, los agentes de IA pueden analizar el comportamiento de los clientes para identificar automáticamente los mejores momentos o estrategias de mensajería para una campaña determinada y, a continuación, transmitir esa información a los agentes que podrían programar las comunicaciones ellos mismos. Y con el análisis proactivo, estas tecnologías crean continuamente perfiles de clientes sólidos basados en grandes cantidades de datos, proporcionando información adicional para las campañas de marketing.
Los chatbots de IA de las redes sociales pueden monitorizar las menciones de una marca, interactuar con los usuarios y generar respuestas relevantes con mayor precisión que sus antecesores no agentes. Además, la IA agéntica que ofrece a los clientes recomendaciones de productos puede recurrir a una serie de herramientas, conjuntos de datos o comportamientos anteriores de los usuarios para identificar con mayor precisión sus necesidades: por ejemplo, sugiriendo reservas de vacaciones adaptadas a las preferencias de viaje de varias personas y a factores externos como el tiempo.