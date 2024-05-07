Revolucione su estrategia de adquisición de talento: cómo la IA puede ayudarle a encontrar más rápidamente a los candidatos adecuados

Imagine que es gerente de adquisición de talentos en una gran corporación y está luchando por encontrar candidatos adecuados para un puesto crítico. A pesar de publicar la descripción en múltiples bolsas de trabajo, ha recibido docenas de currículos no calificados o poco interesantes, y se ha convertido en un gran desafío clasificarlos todos. Esto da lugar a una pérdida de tiempo y recursos valiosos en la selección manual, lo que provoca frustración entre los responsables de contratación.
Este escenario es común en entornos empresariales de ritmo acelerado. La competencia por el talento es feroz, lo que ejerce una inmensa presión sobre las empresas para que aseguren de forma rápida y eficiente a los mejores candidatos. Sin embargo, los métodos tradicionales de reclutamiento están demostrando ser ineficaces, lo que hace que los equipos de adquisición de talento tengan dificultades para mantenerse al día.
Ahí es donde entra en juego IBM Talent Optimizers con IBM watsonx. Nuestra solución líder de inteligencia artificial (IA) está diseñada para ayudarle a encontrar a los candidatos adecuados de forma más rápida y eficiente.
Al utilizar la IA en su proceso de adquisición de talento, puede reducir el tiempo de contratación, mejorar la calidad de los candidatos y aumentar la inclusión y la diversidad. Nuestra solución está diseñada para ayudarle a conseguir estos beneficios y más, con un enfoque en el cliente que pone sus necesidades en primer plano.
Lo que distingue a IBM Talent Optimizers con IBM watsonx son nuestras soluciones de IA transparentes y rastreables, creadas por científicos del comportamiento y clasificadas como las número uno del mercado por la International Data Corporation (IDC). Nuestra solución ofrece la adaptabilidad y flexibilidad que necesita para desarrollar su estrategia de talento a medida que cambian las necesidades de su empresa y sus partes interesadas.
Póngase en contacto con su representante de IBM o con IBM Business Partner para programar una evaluación de madurez o una conversación en profundidad. Trabajamos juntos para comprender las necesidades de su negocio, su estrategia de talento y los resultados deseados, y para crear una solución personalizada que responda a sus estrategias y preocupaciones empresariales actuales.
