Cómo IBM está dando forma al gobierno de la IA en la formación con Smarter Balanced

Para el proyecto Smarter Balanced, los equipos combinados crearon un think tank que incluía a un conjunto diverso de expertos en la materia y líderes de opinión. Este grupo estaba formado por expertos en los campos de la evaluación educativa y el derecho, personas neurodivergentes, estudiantes, personas con problemas de accesibilidad y otros.

"El think tank sobre IA de Smarter Balanced se trata de garantizar que la IA sea fiable y responsable, y que nuestra IA mejore las experiencias de aprendizaje de los estudiantes", dijo Charlotte Dungan, miembro del think tank, arquitecta del programa de AI Bootcamps para la Fundación Mark Cuban.

El objetivo del think tank no es simplemente incorporar la experiencia, los puntos de vista y las experiencias vividas de sus miembros en el marco de gobierno de una sola vez, sino de forma iterativa. El enfoque refleja un principio clave de la ética de la IA en IBM: el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana, no reemplazarla. Los sistemas que incorporan aportaciones, evaluaciones y revisiones continuas por parte de diversas partes interesadas pueden fomentar mejor la confianza y promover resultados equitativos, creando en última instancia un entorno educativo más inclusivo y eficaz.

Estos sistemas son cruciales para crear evaluaciones educativas justas y eficaces en los centros de primaria. Los equipos diversos aportan una amplia gama de perspectivas, experiencias y conocimientos culturales esenciales para desarrollar modelos de IA que sean representativos de todos los estudiantes. Esta inclusión ayuda a minimizar los sesgos y a crear sistemas de IA que no perpetúen inadvertidamente las desigualdades ni pasen por alto las necesidades únicas de los diferentes grupos demográficos. Esto refleja otro principio clave de la ética de la IA en IBM: la importancia de la diversidad en la IA no es una opinión, es matemática.