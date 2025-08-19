os ayuda a trabajar con el sistema operativo.

io permite trabajar con flujos de datos.

getpass utiliza una forma segura de capturar información confidencial, como claves API, y no muestra la entrada en la pantalla.

PyPDF2.PdfReader permite la extracción de contenido de archivos PDF.

langchain_ibm.WatsonxLLM nos permite utilizar el LLM de IBM® Watsonx Granite fácilmente dentro del marco LangChain.

langchain.embeddings.HuggingFaceEmbeddings toma un modelo HuggingFace y genera los embeddings textuales que son importantes para la búsqueda semántica.

langchain.vectorstores.FAISS es una biblioteca para el almacenamiento eficiente de vectores y la búsqueda de similitudes que nos permite crear un índice vectorial y consultarlo.

langchain.text_splitter.RecursiveCharacterTextSplitter ayuda a dividir grandes componentes de texto en los fragmentos más pequeños necesarios para procesar documentos que de otro modo no cabrían en la memoria.

langchain.schema.Document representa una unidad arbitraria de texto con metadatos asociados, lo que la convierte en un bloque de construcción en langchain.

requests se utiliza para realizar solicitudes HTTP externas a las API.

botocore.client.Config es una clase de configuración que se utiliza para definir los ajustes de configuración de un cliente de AWS/IBM® Cloud Object Storage.

ibm_boto3 es el SDK de IBM® Cloud Object Storage para Python que ayuda a interactuar con el almacenamiento de objetos en la nube.

langchain.prompts.PromptTemplate ofrece una forma de crear instrucciones estructuradas y reutilizables para modelos de lenguaje.

langchain.tools.BaseTool es la clase base a partir de la cual se crean herramientas personalizadas que se pueden dar a los agentes de LangChain para su uso.

Este paso configura todas las herramientas y módulos que necesitamos para procesar texto, crear embeddings, almacenarlos en una base de datos vectorial e interactuar con el LLM de IBM® watsonx. Establece todas las partes necesarias para crear un sistema de RAG del mundo real, capaz de obtener, consultar y buscar una variedad de tipos de datos.