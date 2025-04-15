Para conceder a nuestro agente acceso a estas herramientas, las hemos añadido a la lista TOOLS del archivo init.py del módulo de extensiones . Esta lista debe ser el contenido de su archivo de extensiones en el directorio src/langgraph_react_agent .

from .tools import (

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

)



TOOLS = [

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

]