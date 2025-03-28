Colaboración multiagente para el análisis de llamadas de clientes utilizando watsonx.ai y CrewAI

El agente analizador de transcripciones realiza un análisis exhaustivo de la transcripción para extraer conocimientos clave e información importante. A continuación, el analizador resume sus hallazgos en un informe que se transmite a los demás agentes para ayudarles en sus tareas. Este agente utiliza un conjunto de herramientas personalizado para llevar a cabo técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN), como la extracción de palabras clave y el análisis de sentimientos.

El agente especialista en control de calidad evalúa la calidad de la llamada en función de las claves de conocimiento del informe del analizador de transcripciones y su propia experiencia descrita en la implementación y evaluación de las métricas de evaluación del call center. Este agente también puede buscar en Internet para recuperar métricas y procesos relevantes para evaluar el rendimiento del empleado y proporcionar comentarios para mejorar la calidad general del servicio.

El agente generador de informes genera un informe basado en los conocimientos del informe de análisis de transcripciones, las métricas y feedback proporcionados por la evaluación de control de calidad. El agente se especializa en organizar los datos en un informe completo. El objetivo del informe es proporcionar a los gestores de servicio de atención al cliente un desglose de los conocimientos clave de la llamada y recomendaciones para mejorar la calidad del servicio de atención al cliente.