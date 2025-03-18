Los investigadores categorizan la memoria agéntica de la misma manera que los psicólogos categorizan la memoria humana. El influyente artículo Cognitive Architectures for Language Agents (CoALA)1 de un equipo de la Universidad de Princeton describe diferentes tipos de memoria como:

Memoria a corto plazo (MCP)

La memoria a corto plazo (STM) permite a un agente de IA recordar entradas recientes para la toma de decisiones inmediata. Este tipo de memoria es útil en la IA conversacional, donde se requiere mantener el contexto en múltiples intercambios.



Por ejemplo, un chatbot que recuerda los mensajes anteriores dentro de una sesión puede proporcionar respuestas coherentes en lugar de tratar cada entrada del usuario de forma aislada, mejorando la experiencia del usuario. Por ejemplo, ChatGPT de OpenAI conserva el historial de chat en una sola sesión, lo que ayuda a garantizar conversaciones más fluidas y contextualizadas.

STM suele implementarse mediante un búfer rodante o una ventana de contexto, que contiene una cantidad limitada de datos recientes antes de sobrescribirse. Aunque este enfoque mejora la continuidad en las interacciones cortas, no retiene la información más allá de la sesión, lo que lo hace inadecuado para la personalización o el aprendizaje a largo plazo.

Memoria a largo plazo (MLP)

La memoria a largo plazo (MLP) permite a los agentes de IA almacenar y recuperar información en diferentes sesiones, haciéndolas más personalizadas e inteligentes con el tiempo.



A diferencia de la memoria a corto plazo, la MLP está diseñada para el almacenamiento permanente y, a menudo, se implementa mediante bases de datos, gráficos de conocimiento o incrustaciones vectoriales. Este tipo de memoria es crucial para las aplicaciones de IA que requieren conocimientos históricos, como los asistentes personalizados y los sistemas de recomendación.



Por ejemplo, un agente de atención al cliente con IA puede recordar interacciones anteriores con un usuario y adaptar las respuestas en consecuencia, mejorando la experiencia general del cliente.

Una de las técnicas más eficaces para implementar la MLP es la generación aumentada por recuperación (RAG), en la que el agente obtiene información relevante de una base de conocimiento almacenada para mejorar sus respuestas.

Memoria episódica

La memoria episódica permite a los agentes de IA recordar experiencias pasadas específicas, de forma similar a como los humanos recuerdan eventos individuales. Este tipo de memoria es útil para el razonamiento basado en casos, donde una IA aprende de eventos pasados para tomar mejores decisiones en el futuro.



La memoria episódica se suele implementar mediante información de registro de eventos clave, acciones y sus resultados en un formato estructurado al que el agente puede acceder cuando toma decisiones.



Por ejemplo, un asesor financiero con IA podría recordar las elecciones de inversión anteriores de un usuario y utilizar ese historial para ofrecerle mejores recomendaciones. Este tipo de memoria también es esencial en robótica y sistemas autónomos, donde un agente debe recordar acciones pasadas para navegar con eficacia.

Memoria semántica

La memoria semántica es responsable de almacenar el conocimiento fáctico estructurado que un agente de IA puede recuperar y utilizar para el razonamiento. A diferencia de la memoria episódica, que se ocupa de eventos específicos, la memoria semántica contiene información generalizada como hechos, definiciones y reglas.



Los agentes de IA suelen implementar la memoria semántica utilizando bases de conocimiento, IA simbólica o incrustaciones vectoriales, lo que les permite procesar y recuperar información relevante de manera eficiente. Este tipo de memoria se utiliza en aplicaciones del mundo real que requieren experiencia en el dominio, como asistentes legales de IA, herramientas de diagnóstico médico y sistemas de gestión del conocimiento empresarial.



Por ejemplo, un asistente jurídico de IA puede usar su base de conocimientos para recuperar precedentes de casos y ofrecer un asesoramiento legal preciso.

Memoria procedimental

La memoria procedimental en los agentes de IA se refiere a la capacidad de almacenar y recordar habilidades, reglas y comportamientos aprendidos que permiten a un agente realizar tareas automáticamente sin un razonamiento explícito cada vez.



Está inspirado en la memoria procedimental humana, que permite a las personas realizar acciones como andar en bicicleta o escribir sin pensar conscientemente en cada paso. En la IA, la memoria procedimental ayuda a los agentes a mejorar la eficacia al automatizar secuencias complejas de acciones basándose en experiencias anteriores.

Los agentes de IA aprenden secuencias de acciones a través del entrenamiento, a menudo utilizando el aprendizaje por refuerzo para optimizar el rendimiento a lo largo del tiempo. Al almacenar procedimientos relacionados con las tareas, los agentes de IA pueden reducir el tiempo de cálculo y responder más rápido a tareas específicas sin tener que reprocesar los datos desde cero.