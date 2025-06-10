¿Qué es el protocolo de comunicación de agentes (ACP)?

Con el ACP, presentado originalmente por BeeAI de IBM, los agentes de IA pueden colaborar libremente entre equipos, marcos, tecnologías y organizaciones. Es un protocolo universal que transforma el panorama fragmentado de los agentes de IA actuales en compañeros de equipo interconectados y este estándar abierto desbloquea nuevos niveles de interoperabilidad, reutilización y escalabilidad. Como siguiente paso tras el Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto para el acceso a datos y herramientas, el ACP define cómo operan y se comunican los agentes.1



Para contextualizar, un agente de IA es un sistema o programa capaz de realizar tareas de manera autónoma en nombre de un usuario u otro sistema. Las realiza diseñando su flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles. Los sistemas multiagente consisten en varios agentes de IA que trabajan colectivamente para realizar tareas en nombre de un usuario u otro sistema.



Como estándar de comunicación de agentes de IA con gobierno abierto, el ACP permite a los agentes de IA comunicarse a través de diferentes marcos y pilas tecnológicas. Desde responder a las consultas de los usuarios en forma de lenguaje natural hasta realizar una serie de acciones, los agentes de IA funcionan mejor cuando se les proporcionan protocolos de comunicación. Estos protocolos transmiten esta información entre herramientas, otros agentes y, en última instancia, al usuario.

La comunicación entre agentes de IA se refiere a cómo los agentes de inteligencia artificial interactúan entre sí, con humanos o con sistemas externos para intercambiar información, tomar decisiones y completar tareas. Esta comunicación es especialmente importante en sistemas multiagente, donde colaboran varios agentes de IA, y en la interacción humano-IA.

El ACP forma parte de un ecosistema en crecimiento, incluido BeeAI. Las siguientes son algunas características clave y usted puede leer más sobre los conceptos básicos y los detalles en la documentación oficial.