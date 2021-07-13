SDK vs. API: ¿cuál es la diferencia?

Conozca los kits de desarrollo de software (SDK) y las interfaces de programación de aplicaciones (API) y cómo mejoran tanto los ciclos de desarrollo de software como la experiencia del usuario final (UX).
En el desarrollo de software moderno, el SDK y la API son dos herramientas principales que encontrará. Comparten mucho en común y, a veces, hay confusión en torno a lo que hacen cada uno.
En esencia, tanto el SDK como la API le permiten mejorar la funcionalidad de su aplicación con relativa facilidad. Para cumplir la promesa de una o ambas, y mejorar la experiencia tanto interna como para los usuarios finales, es importante comprender cómo funcionan ambas herramientas en el backend, en qué se diferencian y cómo contribuyen al proceso de desarrollo general.
SDK significa kit de desarrollo de software. También conocido como devkit, el SDK es un conjunto de herramientas de creación de software para una plataforma específica, incluidos los bloques de creación, los depuradores y, a menudo, un marco o grupo de bibliotecas de código, como un conjunto de rutinas específicas de un sistema operativo (OS).
Un SDK típico podría incluir algunos o todos estos recursos en su conjunto de herramientas:
A menudo, al menos una API también se incluye en el SDK porque sin la API, las aplicaciones no pueden transmitir información y trabajar juntas.
Los SDK proporcionan una colección completa de herramientas que permiten a los desarrolladores de software crear aplicaciones de software más rápido y de forma más estandarizada.
El desarrollo de aplicaciones móviles nativas de la nube, por ejemplo, aprovecha los SDK de iOS de Apple o los SDK de Android de Google para esa plataforma. Para aplicaciones a mayor escala, como el software como servicio (SaaS) empresarial y las aplicaciones de software web y de escritorio propietarias, Microsoft proporciona el SDK .NET de código abierto más utilizado.
La simplicidad de un SDK es tan valiosa como las herramientas del kit. Así es como funciona:
Los SDK son parte integrante del desarrollo de aplicaciones móviles. Tienen muchos casos de uso:
Los SDKS facilitan el trabajo de los desarrolladores al proporcionar estos beneficios:
Ahora profundicemos en cómo funciona ese intermediario, la API.
API significa interfaz de programación de aplicaciones. Ya sea como solución independiente o incluida en un SDK, una API facilita la comunicación entre dos plataformas. Para ello, permite que desarrolladores externos aprovechen su software propietario. A continuación, los desarrolladores pueden permitir que sus propios usuarios utilicen indirectamente el servicio o los servicios proporcionados por la solución API.
También se puede considerar una API como una especie de acuerdo entre dos partes. La API no solo permite el intercambio de información bajo demanda. Estipula cómo debe intercambiarse esa información.
Dado que algunas API proporcionan la interfaz directamente, los términos "API" e "interfaz" a veces se utilizan indistintamente.
Para desglosarlo, una API puede constar de dos cosas:
Algunas de las API más populares son:
Las API hacen posible integraciones fluidas y eficientes entre aplicaciones.
Por ejemplo, supongamos que tiene una aplicación inmobiliaria. Sus usuarios quieren poder buscar el inventario de inmuebles disponibles, un servicio que su software ya proporciona. Además, sus usuarios desean buscar inventario dentro de un área determinada, tal vez un distrito escolar determinado.
La solución más lógica es integrarse con un servicio establecido. Aprovechar una API de geolocalización permitiría a los usuarios finales de la aplicación utilizar ese servicio para centrarse en un inventario determinado sin conciencia de que la aplicación de geolocalización es independiente.
Desde un punto de vista técnico, esto es lo que implica una llamada a la API:
Las API hacen posibles muchas de las herramientas digitales que utilizamos habitualmente. Estos son tres de los muchos casos de uso de API:
Las API mejoran tanto la experiencia de desarrollo como la experiencia del usuario final al:
No. De hecho, como se ha indicado anteriormente, un SDK suele contener al menos una API. Estos dos le ayudan de diferentes maneras, pero pueden trabajar juntos y lo hacen.
Las API, una vez más, sirven para definir cómo funcionan juntas las diferentes plataformas. Facilitan la interacción a través de especificaciones (protocolos); y como facilitadores, sirven como una de las herramientas de un kit completo.
Los SDK son el kit completo. Van más allá de la facilitación (aunque la incluyen) para proporcionar todo lo necesario para crear nuevo software para una plataforma o lenguaje de programación específicos.
Para obtener más información sobre la relación entre los SDK y las API, consulte este vídeo:
La opinión abrumadora a la hora de aprovechar los SDK y las API es que hacen que el desarrollo de aplicaciones de software sea más fácil y rentable. Son tan comunes para los desarrolladores como las plataformas de correo electrónico y chat para cualquier equipo empresarial.
Dicho esto, el uso de API y SDK conlleva algunos retos notables. Uno de los retos son las violaciones de seguridad. El desarrollo de software patchwork puede dar lugar a lagunas involuntarias que pueden exponer potencialmente la información personal de los usuarios. Incluso ha habido casos de desarrolladores de SDK deshonestos que buscan (y a veces propagan con éxito) SDK capaces de realizar actividades fraudulentas, sin que los programadores que los utilizan lo sepan.
Por este motivo, es clave que los equipos de todos los tamaños examinen a sus proveedores y mantengan la seguridad en su radar durante todo el ciclo de desarrollo.
Otro desafío específico de los SDK ha sido la frecuencia de las actualizaciones. Cuando una casa de desarrollo tiene que admitir varias versiones de un SDK, puede causar problemas de sincronicidad entre ese SDK y cualquier API y sistema backend que se utilice. Para evitar problemas de usuarios finales y violaciones de seguridad, los equipos de DevOps deben vigilar de cerca el control de versiones.
La disponibilidad es una prioridad para la mayoría de las empresas de desarrollo, pero controlar esas herramientas de desarrollo es igualmente importante.
