SDK vs. API: ¿cuál es la diferencia?

La opinión abrumadora a la hora de aprovechar los SDK y las API es que hacen que el desarrollo de aplicaciones de software sea más fácil y rentable. Son tan comunes para los desarrolladores como las plataformas de correo electrónico y chat para cualquier equipo empresarial.

Dicho esto, el uso de API y SDK conlleva algunos retos notables. Uno de los retos son las violaciones de seguridad. El desarrollo de software patchwork puede dar lugar a lagunas involuntarias que pueden exponer potencialmente la información personal de los usuarios. Incluso ha habido casos de desarrolladores de SDK deshonestos que buscan (y a veces propagan con éxito) SDK capaces de realizar actividades fraudulentas, sin que los programadores que los utilizan lo sepan.

Por este motivo, es clave que los equipos de todos los tamaños examinen a sus proveedores y mantengan la seguridad en su radar durante todo el ciclo de desarrollo.

Otro desafío específico de los SDK ha sido la frecuencia de las actualizaciones. Cuando una casa de desarrollo tiene que admitir varias versiones de un SDK, puede causar problemas de sincronicidad entre ese SDK y cualquier API y sistema backend que se utilice. Para evitar problemas de usuarios finales y violaciones de seguridad, los equipos de DevOps deben vigilar de cerca el control de versiones.

La disponibilidad es una prioridad para la mayoría de las empresas de desarrollo, pero controlar esas herramientas de desarrollo es igualmente importante.