SDK vs. API: ¿cuál es la diferencia?

Vista completa de un muro de servidores

Conozca los kits de desarrollo de software (SDK) y las interfaces de programación de aplicaciones (API) y cómo mejoran tanto los ciclos de desarrollo de software como la experiencia del usuario final (UX).

En el desarrollo de software moderno, el SDK y la API son dos herramientas principales que encontrará. Comparten mucho en común y, a veces, hay confusión en torno a lo que hacen cada uno.

En esencia, tanto el SDK como la API le permiten mejorar la funcionalidad de su aplicación con relativa facilidad. Para cumplir la promesa de una o ambas, y mejorar la experiencia tanto interna como para los usuarios finales, es importante comprender cómo funcionan ambas herramientas en el backend, en qué se diferencian y cómo contribuyen al proceso de desarrollo general.

¿Qué es un SDK?

SDK significa kit de desarrollo de software. También conocido como devkit, el SDK es un conjunto de herramientas de creación de software para una plataforma específica, incluidos los bloques de creación, los depuradores y, a menudo, un marco o grupo de bibliotecas de código, como un conjunto de rutinas específicas de un sistema operativo (OS).

Un SDK típico podría incluir algunos o todos estos recursos en su conjunto de herramientas:

  • Compilador: traduce de un lenguaje de programación a aquel en el que trabajará.
  • Ejemplos de código: dé un ejemplo concreto de una aplicación o página web.
  • Bibliotecas de código (marco): proporcionan un acceso directo con secuencias de código que los programadores utilizarán repetidamente.
  • Herramientas de prueba y análisis: proporcionan conocimiento sobre cómo la aplicación o el producto se desempeña en entornos de prueba y producción.
  • Documentación: proporciona a los desarrolladores instrucciones que pueden consultar sobre la marcha.
  • Depuradores: ayude a los equipos a detectar errores en su código para que puedan sacar código que funcione como se espera.

A menudo, al menos una API también se incluye en el SDK porque sin la API, las aplicaciones no pueden transmitir información y trabajar juntas.

Cómo funciona un SDK

Los SDK proporcionan una colección completa de herramientas que permiten a los desarrolladores de software crear aplicaciones de software más rápido y de forma más estandarizada.

El desarrollo de aplicaciones móviles nativas de la nube, por ejemplo, aprovecha los SDK de iOS de Apple o los SDK de Android de Google para esa plataforma. Para aplicaciones a mayor escala, como el software como servicio (SaaS) empresarial y las aplicaciones de software web y de escritorio propietarias, Microsoft proporciona el SDK .NET de código abierto más utilizado.

La simplicidad de un SDK es tan valiosa como las herramientas del kit. Así es como funciona:

  1. Compre, descargue e instale el "kit" para su plataforma (por ejemplo, piezas prefabricadas, ejemplos e instrucciones).
  2. Abra y aproveche cualquier API y todas las herramientas de desarrollo que necesite para crear una nueva aplicación, empezando por el entorno de desarrollo integrado (IDE). Este es el espacio donde realizará la codificación real y donde se encuentra su compilador.
  3. Utilice las instrucciones, la documentación, los ejemplos de código y las herramientas de prueba para hacer la construcción, lo que le brinda a usted y a su equipo una ventaja inicial saludable.

Casos de uso del SDK

Los SDK son parte integrante del desarrollo de aplicaciones móviles. Tienen muchos casos de uso:

  • Los SDK específicos del lenguaje de programación, como JSON y Java Developer Kit (JDK), se utilizan para desarrollar programas en esos lenguajes de forma racionalizada y estandarizada.
  • Los SDK de análisis de Google y otros proporcionan datos sobre el comportamiento, las rutas y las acciones de los usuarios.
  • Los SDK de monetización como Google, Facebook y otros facilitan a los desarrolladores la implementación de publicidad en sus aplicaciones existentes, con el objetivo de generar ingresos.

Beneficios del SDK

Los SDKS facilitan el trabajo de los desarrolladores al proporcionar estos beneficios:

  • Acceso a partes constituyentes e instrucciones para el desarrollo de software: un SDK minorista, por ejemplo, que extrae todas las cosas que desea en su aplicación (por ejemplo, favoritos, carrito, guardar para más tarde, pago, etc.).
  • Integraciones más rápidas y fluidas: los SDK simplifican los procesos estándar necesarios y proporcionan un acceso rápido a la información necesaria.
  • Ciclo de desarrollo más corto, implementar productos y llevarlos al mercado de forma más eficiente: porque un SDK está diseñado para informar, equipar y proporcionar atajos para el desarrollo, los desarrolladores pueden centrarse en desarrollar el producto que han planeado.
  • Soporte y experiencia integrados: no es necesario buscar respuestas ni contratar personal para aumentar su equipo; los SDK vienen precargados con experiencia en el código ya escrito y la documentación de soporte incluida.
  • Control de costes: todos los beneficios enumerados le permiten ajustarse mejor a un presupuesto establecido durante el desarrollo y la postimplementación.

Ahora profundicemos en cómo funciona ese intermediario, la API.

¿Qué es una API?

API significa interfaz de programación de aplicaciones. Ya sea como solución independiente o incluida en un SDK, una API facilita la comunicación entre dos plataformas. Para ello, permite que desarrolladores externos aprovechen su software propietario. A continuación, los desarrolladores pueden permitir que sus propios usuarios utilicen indirectamente el servicio o los servicios proporcionados por la solución API.

También se puede considerar una API como una especie de acuerdo entre dos partes. La API no solo permite el intercambio de información bajo demanda. Estipula cómo debe intercambiarse esa información.

Dado que algunas API proporcionan la interfaz directamente, los términos "API" e "interfaz" a veces se utilizan indistintamente.

Para desglosarlo, una API puede constar de dos cosas:

  • Especificaciones técnicas y documentación: esta información explica cómo deberá integrar la API para utilizarla de forma eficaz.
  • La propia interfaz: puede acceder a ella directamente a través de una palabra clave (en el caso de una API web) o indirectamente desde una interfaz independiente (en el caso de una API REST).

Algunas de las API más populares son:

  • API web, que se utilizan para llegar a navegadores web y dispositivos o como su propia aplicación de servicios web.
  • API SOAP, que son una opción popular en casos de mayor protección de datos y seguridad.
  • API abiertas (o API públicas) y API REST (o RESTful), que son una opción popular por su facilidad de uso y maximización del ancho de banda.
  • JSON-RPC, una opción ideal para los casos en los que se necesitan llamadas asíncronas al servidor.
  • API personalizadas, para una máxima agilidad con todas las partes móviles del desarrollo de software.

Cómo funciona una API

Las API hacen posible integraciones fluidas y eficientes entre aplicaciones.

Por ejemplo, supongamos que tiene una aplicación inmobiliaria. Sus usuarios quieren poder buscar el inventario de inmuebles disponibles, un servicio que su software ya proporciona. Además, sus usuarios desean buscar inventario dentro de un área determinada, tal vez un distrito escolar determinado.

La solución más lógica es integrarse con un servicio establecido. Aprovechar una API de geolocalización permitiría a los usuarios finales de la aplicación utilizar ese servicio para centrarse en un inventario determinado sin conciencia de que la aplicación de geolocalización es independiente.

Desde un punto de vista técnico, esto es lo que implica una llamada a la API:

  1. Como usuario de la aplicación que necesita completar una tarea, usted inicia la tarea desde la aplicación, creando una solicitud.
  2. La API realiza una llamada al servidor web, retransmitiendo la solicitud. La API sabe dónde enviar la solicitud porque va al endpoint, normalmente la URL de un servidor.
  3. A continuación, la tarea es ejecutada por la aplicación o base de datos de terceros que proporciona el servicio.

Casos de uso de API

Las API hacen posibles muchas de las herramientas digitales que utilizamos habitualmente. Estos son tres de los muchos casos de uso de API:

  • Las API de mapas se utilizan habitualmente para personalizar un mapa en una página web o aplicación móvil.
  • Las empresas de comercio electrónico suelen utilizar API de pago para ofrecer flexibilidad de compra a los clientes, ampliando así su base de clientes potenciales.
  • Las API meteorológicas pueden mejorar la experiencia del usuario de aplicaciones deportivas, motores de búsqueda, etc.

Ventajas de la API

Las API mejoran tanto la experiencia de desarrollo como la experiencia del usuario final al:

  • Conectar aplicaciones dispares de software para una oferta global de productos más sólida.
  • Acortar el ciclo de desarrollo mediante la automatización.
  • Reducir los recursos que, de otro modo, tendrían que destinarse al trabajo interno.
  • Mejorar el reconocimiento y la confianza de la marca.
  • Proporcionar nuevos servicios a los usuarios finales con la máxima eficiencia.

¿Tiene que elegir entre SDK y API?

No. De hecho, como se ha indicado anteriormente, un SDK suele contener al menos una API. Estos dos le ayudan de diferentes maneras, pero pueden trabajar juntos y lo hacen.

Las API, una vez más, sirven para definir cómo funcionan juntas las diferentes plataformas. Facilitan la interacción a través de especificaciones (protocolos); y como facilitadores, sirven como una de las herramientas de un kit completo.

Los SDK son el kit completo. Van más allá de la facilitación (aunque la incluyen) para proporcionar todo lo necesario para crear nuevo software para una plataforma o lenguaje de programación específicos.

Para obtener más información sobre la relación entre los SDK y las API, consulte este vídeo:

Desafíos y cómo darles dirección

La opinión abrumadora a la hora de aprovechar los SDK y las API es que hacen que el desarrollo de aplicaciones de software sea más fácil y rentable. Son tan comunes para los desarrolladores como las plataformas de correo electrónico y chat para cualquier equipo empresarial.

Dicho esto, el uso de API y SDK conlleva algunos retos notables. Uno de los retos son las violaciones de seguridad. El desarrollo de software patchwork puede dar lugar a lagunas involuntarias que pueden exponer potencialmente la información personal de los usuarios. Incluso ha habido casos de desarrolladores de SDK deshonestos que buscan (y a veces propagan con éxito) SDK capaces de realizar actividades fraudulentas, sin que los programadores que los utilizan lo sepan.

Por este motivo, es clave que los equipos de todos los tamaños examinen a sus proveedores y mantengan la seguridad en su radar durante todo el ciclo de desarrollo.

Otro desafío específico de los SDK ha sido la frecuencia de las actualizaciones. Cuando una casa de desarrollo tiene que admitir varias versiones de un SDK, puede causar problemas de sincronicidad entre ese SDK y cualquier API y sistema backend que se utilice. Para evitar problemas de usuarios finales y violaciones de seguridad, los equipos de DevOps deben vigilar de cerca el control de versiones.

La disponibilidad es una prioridad para la mayoría de las empresas de desarrollo, pero controlar esas herramientas de desarrollo es igualmente importante.

