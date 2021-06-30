JVM vs. JRE vs. JDK: ¿Cuál es la diferencia?

Java es uno de los lenguajes de programación más populares que se utilizan hoy en día en entornos de desarrollo. Se utiliza principalmente para proyectos de desarrollo de back-end, desarrollo de juegos y computación de escritorio y móvil. Siga leyendo y descubra cómo la máquina virtual Java (JVM), Java Runtime Environment (JRE) y el kit de desarrollo de Java (JDK) desempeñan cada uno un papel en el proceso de desarrollo de Java. También aprenderá sobre su relación entre ellos y las diferencias que los distinguen.
La máquina virtual Java, o JVM, carga, verifica y ejecuta el código de bytes de Java. Se conoce como el intérprete o el núcleo del lenguaje de programación Java porque ejecuta la programación Java.
JVM es responsable de convertir el código de bytes en código específico de la máquina y es necesario tanto en JDK como en JRE. También depende de la plataforma y realiza muchas funciones, incluida la gestión de la memoria y la seguridad. Además, JVM puede ejecutar programas escritos en otros lenguajes de programación que se han convertido a código de bytes Java.
Java Native Interface (JNI) se menciona a menudo en relación con JVM. JNI es un marco de programación que permite al código Java que se ejecuta en JVM comunicarse con (es decir, llamar y que le llamen) aplicaciones asociadas a un hardware y una plataforma de sistema operativo específicos. Estas aplicaciones se denominan aplicaciones nativas y, a menudo, se pueden escribir en otros idiomas. Los métodos nativos se utilizan para mover código nativo escrito en otros lenguajes a una aplicación Java.
JVM consta de tres componentes o subsistemas principales:
Java Runtime Environment, o JRE, es un conjunto de herramientas de software responsables de la ejecución del programa o aplicación Java en su sistema.
JRE utiliza espacio de almacenamiento dinámico para la asignación dinámica de memoria para objetos Java. JRE también se utiliza en JDB (Java Debugging).
Si un programador desea ejecutar un programa Java utilizando el comando Java, debe instalar JRE. Si solo está instalando (y no desarrollando o compilando código), entonces solo se necesita JRE.
Además de la máquina virtual Java, JRE se compone de otras herramientas y características de software de soporte para aprovechar al máximo sus aplicaciones Java.
Java Development Kit, o JDK, es un kit de desarrollo de software que es un superconjunto de JRE. Es el componente fundacional que permite el desarrollo de aplicaciones Java y subprogramas Java. Es específico de la plataforma, por lo que se necesitan instaladores independientes para cada sistema operativo (por ejemplo, Mac, Unix y Windows).
JDK contiene todas las herramientas necesarias para compilar, depurar y ejecutar un programa desarrollado utilizando la plataforma Java. (Cabe señalar que los programas Java también se pueden ejecutar mediante la línea de comandos).
JDK incluye todas las herramientas, ejecutables y binarios de Java necesarios para ejecutar programas Java. Esto incluye JRE, un compilador, un depurador, un archivador y otras herramientas que se utilizan en el desarrollo de Java.
Java es sinónimo de Java Standard Edition (Java SE) o Core Java. Los tres eufemismos se refieren a la especificación básica de Java que incluye el acto de definir tipos y objetos. Java EE, por otro lado, proporciona API y normalmente se utiliza para ejecutar aplicaciones más grandes. El contenido de este blog se centra en Java SE.
Veamos primero cómo funcionan juntos los tres componentes principales de Java y, a continuación, examinaremos las diferencias. El siguiente diagrama proporciona una imagen de cómo JVM, JRE y JDK encajan en el panorama Java.
Si imagina una pelota de béisbol abierta, contiene tres componentes principales: el núcleo redondo acolchado, la sección media de lana y algodón y el exterior de piel de vaca. Una pelota sin estas tres capas no realizará la función prevista. Al igual que las tres partes básicas de una pelota de béisbol, JVM, JRE y JDK tienen funciones específicas. Sin los tres, Java no funcionará correctamente.
En el siguiente vídeo, Jamil Spain explica con más detalle cómo se relacionan JRE y JDK:
Y ahora, para las diferencias:
Existen muchas tecnologías complementarias que se pueden utilizar para mejorar JVM, JRE o JDK. Las siguientes tecnologías se encuentran entre las más utilizadas:
La máquina virtual Java (JVM) se utiliza para crear (lo ha adivinado) máquinas virtuales (VM). Las máquinas virtuales son servidores que permiten ejecutar múltiples aplicaciones en el mismo hardware físico subyacente sin que se afecten entre sí. Esto proporciona un mejor uso de los recursos y hace que sea mucho más fácil y rentable de escalar que la infraestructura tradicional. Las máquinas virtuales también son fácilmente desechables debido a su independencia. Cuando ya no necesite la aplicación, simplemente desactive la máquina virtual.
Los contenedores llevan esta abstracción al siguiente nivel y virtualizan el kernel del sistema operativo. La ausencia del sistema operativo hace que los contenedores sean aún más ligeros, rápidos y flexibles que las máquinas virtuales.
Para muchas organizaciones, Java sigue siendo una parte vital del desarrollo de aplicaciones y proporciona una base sólida a la hora de crear soluciones portátiles y escalables. También puede desempeñar un papel clave en la modernización de las aplicaciones en la transición a la nube.
Dé el siguiente paso explorando OpenJDK e IBM Runtimes for Business, que proporciona soporte comercial fiable y rentable para implementar, monitorizar y gestionar aplicaciones Java.
