JVM vs. JRE vs. JDK: ¿Cuál es la diferencia?

JVM es responsable de convertir el código de bytes en código específico de la máquina y es necesario tanto en JDK como en JRE. También depende de la plataforma y realiza muchas funciones, incluida la gestión de la memoria y la seguridad. Además, JVM puede ejecutar programas escritos en otros lenguajes de programación que se han convertido a código de bytes Java.

Java Native Interface (JNI) se menciona a menudo en relación con JVM. JNI es un marco de programación que permite al código Java que se ejecuta en JVM comunicarse con (es decir, llamar y que le llamen) aplicaciones asociadas a un hardware y una plataforma de sistema operativo específicos. Estas aplicaciones se denominan aplicaciones nativas y, a menudo, se pueden escribir en otros idiomas. Los métodos nativos se utilizan para mover código nativo escrito en otros lenguajes a una aplicación Java.