En esta arquitectura de IA agéntica, los agentes trabajan juntos de forma secuencial para lograr el objetivo. Así es como se organiza el sistema de IA generativa:

Agente planificador: crea el plan inicial de alto nivel, una vez al principio del flujo de trabajo. Por ejemplo, si un usuario pregunta: "¿Qué proyectos de código abierto son comparables a los que utiliza mi equipo?", a continuación, el agente elaborará un plan paso a paso que podría ser algo así: "1. Buscar en los documentos del equipo tecnologías de código abierto. 2. Buscar en la web proyectos de código abierto similares a los encontrados en el paso 1". Si alguno de estos pasos falla o proporciona resultados insuficientes, el agente de reflexión puede adaptarlos posteriormente.

Asistente de investigación: el asistente de investigación es el caballo de batalla del sistema. Toma y ejecuta instrucciones como "Buscar documentos del equipo para tecnologías de código abierto". Para el paso 1 del plan, utiliza las instrucciones iniciales del agente planificador. Para los pasos posteriores, también recibe un contexto seleccionado de los resultados de los pasos anteriores.

Por ejemplo, si se le pide que "busque en la web proyectos de código abierto similares", también recibirá el resultado del paso anterior de búsqueda de documentos. Dependiendo de las instrucciones, el asistente de investigación puede utilizar herramientas como la búsqueda web o la búsqueda de documentos, o ambas, para cumplir con su tarea.

Crítico de pasos: el crítico de pasos es responsable de decidir si el resultado del paso anterior cumplió satisfactoriamente con la instrucción que se le dio. Recibe dos datos: la instrucción de un solo paso que acaba de ejecutarse y el resultado de esa instrucción. Contar con la opinión de un crítico externo en la conversación aporta claridad sobre si se ha alcanzado el objetivo, lo cual es necesario para planificar el siguiente paso.

Juez de objetivos: el juez de objetivos determina si se ha cumplido el objetivo final, basándose en todos los requisitos del objetivo proporcionado, los planes elaborados para lograrlo y la información recopilada hasta el momento. La respuesta del juez es "SÍ" o "AÚN NO", seguida de una breve explicación que no supera una o dos frases.

Agente de reflexión: el agente de reflexión es nuestro responsable ejecutivo de la toma de decisiones. Decide qué paso dar a continuación, ya sea avanzar hacia el siguiente paso previsto, cambiar de rumbo para compensar los contratiempos o confirmar que se ha alcanzado el objetivo. Al igual que un CEO de la vida real, toma mejores decisiones cuando tiene un objetivo claro en mente y se le presentan conclusiones concisas sobre el progreso que se ha realizado o no para alcanzar ese objetivo. El resultado del agente de reflexión es el siguiente paso a seguir o las instrucciones para terminar si se ha alcanzado el objetivo. Presentamos el agente de reflexión con los siguientes elementos:

El objetivo

El plan original

El último paso que se ejecutó

El resultado del último paso que indica el éxito o el fracaso

Una secuencia concisa de instrucciones ejecutadas previamente (solo las instrucciones, no su resultado)

La presentación de estos elementos en un formato estructurado deja claro a nuestro responsable de la toma de decisiones lo que se ha hecho para que pueda decidir qué debe suceder a continuación.

Generador de informes: una vez alcanzado el objetivo, el generador de informes sintetiza todos los hallazgos en un resultado cohesivo que responde directamente a la consulta original. Aunque cada paso del proceso genera resultados específicos, el generador de informes une todo en un informe final.