Pódcasts

Todos los podcasts de Think

Acompáñenos en nuestro recorrido por el ámbito de la IA de vanguardia, profundice en las aplicaciones prácticas de IBM y aprenda de los visionarios tecnológicos pioneros que están impulsando la metamorfosis corporativa. Sumérjase en la colección de podcasts de Think para seguir el ritmo del evolucionado panorama de soluciones empresariales inteligentes impulsadas por IBM. 🎙️

Explore nuestros programas a continuación.
Portada del episodio 6 de la temporada 6 de Smart Talks with IBM junto con la NASA.
La NASA y la IA: decodificando nuestro universo Escuche ahora
ilustración de globos de diálogo superpuestos con el texto "Smart Talks with IBM"
La NASA y la IA: decodificando nuestro universo
Arte vectorial con líneas paralelas y las letras IA, y el texto superpuesto: "AI in Action" del pódcast de Think
Ofrecer una gestión patrimonial más inteligente y accesible mediante IA agéntica
"Techsplainers" escrito sobre rectángulos amarillos y rosas, palabra dividida por una flecha hacia adelante
¿Qué es DevOps?
Ilustración con estilo manuscrito de un diagrama de flujo en una hoja de papel milimetrado, con el título Mixture of Experts
Lo más destacado de la IA en el CES 2026: NVIDIA Rubin y dispositivos extravagantes
Círculos concéntricos morados con texto superpuesto "Security intelligence"
Una nueva perspectiva sobre las recompensas por errores, los equipos rojos de IA y nuestros propósitos de Año Nuevo
Ilustración del pódcast Think Techsplainers
¿Qué es la computación cuántica?
Ilustración del pódcast Think de Mixture of Experts
Resumen del año de IA: tendencias que darán forma a 2026
Ilustración del pódcast de Security Intelligence
Por qué cuesta tanto ser hackeado en Estados Unidos
Ilustración del pódcast Think Techsplainers
¿Qué es la observabilidad full stack?
Ilustración del pódcast Think de Mixture of Experts
Generación de código mediante IA: éxitos, fracasos y el futuro
Ilustración del pódcast de Security Intelligence
Las historias definitorias de ciberseguridad de 2025
Degradado de rosa a azul, con texto superpuesto: The Coherence Times, un podcast quantum
¿Cuándo vencerán los ordenadores cuánticos a los ordenadores clásicos?
Ilustración del pódcast La IA en acción
Cómo la UFC utiliza la IA para convertir los datos en conocimientos en tiempo real
Ilustración del pódcast de The Coherence Times
El uso de ordenadores cuánticos para desvelar los misterios de la física cuántica
El título Transformers superpuesto sobre cuatro imágenes en una cuadrícula de 2x2: una aguja por la que pasan hilos azules digitales, una mano masculina escribiendo en una pizarra blanca, una mujer sonriente con pelo castaño rizado, una hoja ampliada que muestra sus estructuras en forma de venas.
Transformers cumple un año: ronda rápida con Ann Funai
Ilustración del pódcast Transformers
De los elefantes a los agentes de IA: una guía de supervivencia para directivos

Explore los centros de podcast

Ai in Action

Únase al presentador David Levy mientras se sienta con expertos de IBM y otras empresas para comprender cómo la IA está transformando la forma en la que hacen negocios. Tanto si está iniciando su viaje hacia la IA como si busca acelerarlo, cada episodio ofrece conocimientos valiosos para cada etapa, desde la implementación y la optimización hasta los puntos clave y los resultados medibles.

 Ver todos los episodios de La IA en acción
Mixture of Experts

Escuche debates perspicaces sobre las últimas tendencias e innovaciones en IA y su impacto en las empresas. Este pódcast, moderado por Tim Hwang, ofrece una equilibrada combinación de conocimientos y análisis sobre temas que van desde los avances en investigación hasta sus aplicaciones prácticas.

 Vea todos los episodios de Mixture of Experts
Security Intelligence

Explore Security Intelligence, un pódcast semanal que combina las últimas noticias sobre ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales del sector.

 Ver todos los episodios de Security Intelligence
Miniatura del pódcast Smart Talks with IBM, con Jay Gambetta y Malcolm Gladwell hablando y texto superpuesto "NASA and AI: Decoding our universe"
Smart Talks

Únase a Malcolm Gladwell, autor y presentador de Revisionist History, en Smart Talks with IBM mientras habla con visionarios que están aplicando la tecnología de forma creativa en los negocios para impulsar el cambio y transformar sus sectores. Esta temporada, Smart Talks with IBM se pone en marcha. Salimos del estudio para explorar cómo los clientes de IBM están utilizando la inteligencia artificial para transformar su forma de hacer negocios. Es una nueva mirada tras el telón de la tecnología, donde las grandes ideas se unen a soluciones de vanguardia.

 Ver todos los episodios de Smart Talks
The Coherence Times

El pódcast Coherence Times sirve para desglosar el desafiante mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los retos y los avances de esta tecnología generacional que definió una era. 

 Ver todos los episodios de The Coherence Times
Transformers

Explore Transformers, un podcast que hace hincapié en los desafíos del mundo real y las lecciones transformadoras por encima de los debates teóricos. Adéntrese en el mundo de los CIO, los CTO y sus homólogos, que trabajan con la tecnología y la información a un ritmo cada vez más rápido.

 Ver todos los episodios de Transformers
Ai in Action

Únase al presentador David Levy mientras se sienta con expertos de IBM y otras empresas para comprender cómo la IA está transformando la forma en la que hacen negocios. Tanto si está iniciando su viaje hacia la IA como si busca acelerarlo, cada episodio ofrece conocimientos valiosos para cada etapa, desde la implementación y la optimización hasta los puntos clave y los resultados medibles.

 Ver todos los episodios de La IA en acción
Mixture of Experts

Escuche debates perspicaces sobre las últimas tendencias e innovaciones en IA y su impacto en las empresas. Este pódcast, moderado por Tim Hwang, ofrece una equilibrada combinación de conocimientos y análisis sobre temas que van desde los avances en investigación hasta sus aplicaciones prácticas.

 Vea todos los episodios de Mixture of Experts
Security Intelligence

Explore Security Intelligence, un pódcast semanal que combina las últimas noticias sobre ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales del sector.

 Ver todos los episodios de Security Intelligence
Miniatura del pódcast Smart Talks with IBM, con Jay Gambetta y Malcolm Gladwell hablando y texto superpuesto "NASA and AI: Decoding our universe"
Smart Talks

Únase a Malcolm Gladwell, autor y presentador de Revisionist History, en Smart Talks with IBM mientras habla con visionarios que están aplicando la tecnología de forma creativa en los negocios para impulsar el cambio y transformar sus sectores. Esta temporada, Smart Talks with IBM se pone en marcha. Salimos del estudio para explorar cómo los clientes de IBM están utilizando la inteligencia artificial para transformar su forma de hacer negocios. Es una nueva mirada tras el telón de la tecnología, donde las grandes ideas se unen a soluciones de vanguardia.

 Ver todos los episodios de Smart Talks
The Coherence Times

El pódcast Coherence Times sirve para desglosar el desafiante mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los retos y los avances de esta tecnología generacional que definió una era. 

 Ver todos los episodios de The Coherence Times
Transformers

Explore Transformers, un podcast que hace hincapié en los desafíos del mundo real y las lecciones transformadoras por encima de los debates teóricos. Adéntrese en el mundo de los CIO, los CTO y sus homólogos, que trabajan con la tecnología y la información a un ritmo cada vez más rápido.

 Ver todos los episodios de Transformers
El primer pódcast de Think centrado en el audio Techsplainers

¿Busca una forma rápida e inteligente de mantenerse a la vanguardia en IA y tecnología? Techsplainers de IBM ofrece nuevos conocimientos todos los días de la semana, de lunes a viernes, sobre temas de actualidad como la IA generativa, la IA agéntica, la ciberseguridad y los datos para la IA, todo ello explicado de forma clara y sencilla.

 Empiece a escuchar

Nuestros episodios más vistos

Ver a continuación los temas más reproducidos del mes.
Incluimos:

  • IA agéntica
  • Transformación empresarial
  • Ciberseguridad
Mixture of Experts | 4 de julio de 2025 ¿Los agentes de IA dirigirán todas las empresas?

Ver el episodio 62
Smart Talks | 9 de septiembre de 2025 Los fans de Ferrari, impulsados por la IA

Escuchar episodio 3
Transformers | 17 de septiembre de 2025 Humanos, asociaciones y agentes de IA

Ver el episodio 9
La IA en acción | 23 de septiembre de 2025 El trabajo industrial reinventado con IA y robótica

Ver episodio 13
Transformers | 15 de octubre de 2025 Socios, tecnología e impuestos: impulsando la transformación con EY e IBM

Ver episodio 10
Transformers | 17 de septiembre de 2025 Humanos, asociaciones y agentes de IA

Ver el episodio 9
Smart Talks | 28 de octubre de 2025 Crear negocios más inteligentes con IA y tecnología cuántica

Escuchar episodio 4
Transformers | 20 de agosto de 2025 Ampliar la equidad sanitaria con la innovación digital

Ver episodio 7
Security Intelligence | 1 de octubre de 2025 Cómo estafar a un agente de IA

Ver episodio 4
Transformers | 3 de septiembre de 2025 Ciberespacio, ventas e IA

Vea el episodio 8
Techsplainers | 1 de diciembre de 2025 ¿Qué es una violación de datos?

Escuchar episodio 16
Mixture of Experts | 1 de agosto de 2025 Modo de estudio de ChatGPT, cambio de UX a AX e informe "Cost of a Data Breach" en 2025

Ver episodio 66
Mixture of Experts | 4 de julio de 2025 ¿Los agentes de IA dirigirán todas las empresas?

Ver el episodio 62
Smart Talks | 9 de septiembre de 2025 Los fans de Ferrari, impulsados por la IA

Escuchar episodio 3
Transformers | 17 de septiembre de 2025 Humanos, asociaciones y agentes de IA

Ver el episodio 9
La IA en acción | 23 de septiembre de 2025 El trabajo industrial reinventado con IA y robótica

Ver episodio 13
Transformers | 15 de octubre de 2025 Socios, tecnología e impuestos: impulsando la transformación con EY e IBM

Ver episodio 10
Transformers | 17 de septiembre de 2025 Humanos, asociaciones y agentes de IA

Ver el episodio 9
Smart Talks | 28 de octubre de 2025 Crear negocios más inteligentes con IA y tecnología cuántica

Escuchar episodio 4
Transformers | 20 de agosto de 2025 Ampliar la equidad sanitaria con la innovación digital

Ver episodio 7
Security Intelligence | 1 de octubre de 2025 Cómo estafar a un agente de IA

Ver episodio 4
Transformers | 3 de septiembre de 2025 Ciberespacio, ventas e IA

Vea el episodio 8
Techsplainers | 1 de diciembre de 2025 ¿Qué es una violación de datos?

Escuchar episodio 16
Mixture of Experts | 1 de agosto de 2025 Modo de estudio de ChatGPT, cambio de UX a AX e informe "Cost of a Data Breach" en 2025

Ver episodio 66

Descubra más contenido técnico

Desde webinars hasta una galería de vídeos sobre educación, haga clic a continuación para explorar nuestro catálogo audiovisual de contenido técnico

 Explore más vídeos Explore AI Academy
Hombre monitorizando el centro de datos del US Open con varias pantallas
Vídeos
Vista superior de las manos de una persona escribiendo en un ordenador portátil moderno
Webinars
Dos mujeres vestidas con traje de negocios de pie detrás de una barandilla.
AI Academy
Vista superior de las manos de una persona sosteniendo un teléfono con un artículo sobre IA y negocios en pantalla.
Noticias
Manténgase conectado

Conozca las últimas noticias sobre IA y tecnología: descubra lo que significan para usted y su empresa. Suscríbase al boletín de Think 📩.

 Suscríbase al canal de YouTube de IBM® Research Suscríbase al canal de YouTube de IBM Technology