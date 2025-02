¿Qué son los modelos de clasificación?

Los investigadores y desarrolladores utilizan una amplia gama de métricas de evaluación para los modelos de clasificación. La métrica de evaluación elegida depende de la tarea de clasificación específica. Todos miden la precisión con la que un alumno (es decir, un clasificador) predice con exactitud las clases del modelo.

Las métricas de clasificación utilizan una terminología común. Los verdaderos positivos (TP) son aquellas muestras de datos que el modelo predice correctamente en su clase respectiva. Los falsos positivos (FP) son aquellos casos de clase negativa identificados incorrectamente como casos positivos. Los falsos negativos (FN) son instancias positivas reales predichas erróneamente como negativas. Los negativos verdaderos (TN) son las instancias de clase negativas reales que el modelo clasifica con precisión como negativas.

Precisión. Esto se denomina valor predictivo positivo (PPV). Es la proporción de predicciones de clase positivas que realmente pertenecen a la clase en cuestión. Por ejemplo, en un filtro de correo no deseado, la precisión es la proporción de mensajes que el modelo clasifica como correo no deseado que, de hecho, son correo no deseado. Se representa mediante la ecuación:4