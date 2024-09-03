Modelos de series temporales: la revolución silenciosa en las previsiones de IA

Los modelos de lenguaje de gran tamaño pueden dominar los titulares, pero una clase diferente de IA podría cambiar la forma en que las empresas predicen el futuro. Los modelos de series temporales compactos y eficientes están transformando la previsión en los sectores.

TinyTimeMixer (TTM) de IBM ejemplifica esta tendencia. Con menos de un millón de parámetros, TTM ofrece predicciones robustas sin las demandas computacionales de sus homólogos más grandes.

“La previsión puede ser una herramienta poderosa cuando se aplica correctamente”, explica Joshua Noble, estratega técnico de IBM. “La capacidad de predecir la demanda, los ingresos, los costes, los fallos de los dispositivos o los cambios del mercado son activos potentes para una empresa de cualquier tamaño”.

El sector de la IA ha visto recientemente un aumento del interés en modelos de lenguaje más pequeños y eficientes. Estos modelos compactos tienen como objetivo ofrecer un rendimiento comparable al de sus homólogos más grandes, a la vez que requieren menos potencia de cálculo y memoria. Por ejemplo, Mistral AI ganó atención con su modelo Mixtral 8x7B, que utiliza una mezcla de expertos para lograr un alto rendimiento con un recuento de parámetros relativamente pequeño.

Esta tendencia hacia la “IA ligera” refleja un enfoque cada vez mayor en la implementación práctica y la accesibilidad, lo que podría democratizar la tecnología de IA para una gama más amplia de aplicaciones y dispositivos.