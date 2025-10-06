¿Qué es la detección de anomalías?

Los tipos de anomalías de datos que puede descubrir un sistema de detección de anomalías se dividen en uno de dos tipos generales: no intencionales e intencionales.

Las anomalías no intencionadas son puntos de datos que se desvían de la norma debido a errores o ruido en el proceso de recopilación de datos.Estos errores pueden ser sistemáticos o aleatorios, originados por problemas como sensores defectuosos o errores humanos durante la introducción de datos.Las anomalías involuntarias pueden distorsionar el conjunto de datos y dificultar la obtención de información precisa.

Por otro lado, las anomalías intencionales son puntos de datos que se desvían de la norma debido a acciones o eventos específicos. Estas anomalías pueden proporcionar información valiosa sobre el conjunto de datos, ya que pueden resaltar ocurrencias o tendencias únicas.

Por ejemplo, un aumento repentino de las ventas durante una temporada navideña podría considerarse una anomalía intencional, ya que se desvía del patrón de ventas típico, pero se espera debido a un evento real.

En términos de datos empresariales, existen tres anomalías principales de datos de serie temporal: anomalías de puntos, anomalías contextuales y anomalías colectivas.

Las anomalías puntuales, también conocidas como valores atípicos globales, son puntos de datos individuales que existen muy fuera del resto del conjunto de datos. Pueden ser intencionales o no y pueden deberse a errores, ruido o sucesos únicos.

Un ejemplo de una anomalía de puntos es una retirada de una cuenta bancaria que es significativamente mayor que cualquiera de los retiradas anteriores del usuario.

Las anomalías contextuales son puntos de datos que se desvían de la norma dentro de un contexto específico. Estas anomalías no son necesariamente valores atípicos cuando se consideran de forma aislada, sino que se vuelven anómalas cuando se ven dentro de su contexto específico.

Por ejemplo, considere el uso de energía en el hogar. Si existe un aumento repentino del consumo de energía a mediados de día cuando no hay miembros de la familia en casa, la anomalía sería contextual. Puede que este dato no sea un valor atípico si se compara con el consumo de energía por la mañana o por la noche (cuando la gente suele estar en casa), pero es anómalo en el contexto de la hora del día en que se produce.

Las anomalías colectivas consisten en un conjunto de datos que se desvían de la norma, aunque los datos individuales parezcan normales.

Un ejemplo de este tipo de anomalía sería un conjunto de datos de tráfico de red que muestra un aumento repentino del tráfico de varias direcciones IP al mismo tiempo.