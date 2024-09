Los algoritmos de segmentación de instancias suelen abordar el problema en dos etapas o en una sola toma. Los modelos de dos etapas, como las redes neuronales convolucionales basadas en regiones (R-CNN), realizan una detección de objetos convencional para generar cuadros delimitadores para cada instancia propuesta y, a continuación, realizan una segmentación y clasificación más refinadas dentro de cada cuadro delimitador. Los modelos "de una toma", como YOLO (You Only Look Once), logran la segmentación de instancias en tiempo real realizando la detección, clasificación y segmentación de objetos simultáneamente.

Los enfoques de una sola toma ofrecen mayor velocidad (con una contrapartida en precisión), mientras que los enfoques en dos etapas ofrecen mayor precisión (con una contrapartida en velocidad).