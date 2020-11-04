A diferencia del desarrollo en cascada, la metodología ágil se define por su enfoque iterativo de la gestión de proyectos. En lugar de redactar largos requisitos del proyecto al principio, un equipo ágil divide el producto en características específicas y aborda cada una de ellas bajo una limitación de tiempo específica, conocida como sprint.

La gestión ágil de proyectos requiere un equipo multifuncional y autoorganizado que normalmente consta de cinco a nueve miembros. Juntos, desarrollan un software viable durante cada sprint, que se combina con otro código funcional de iteraciones anteriores. Al final del cronograma del sprint, el equipo demuestra su trabajo a las partes interesadas para recibir comentarios, lo que les permite ser flexibles en su enfoque del desarrollo de software. Dado que el equipo tiene acceso a comentarios frecuentes, puede adaptar la hoja de ruta del producto durante el ciclo de vida del desarrollo para garantizar que la funcionalidad satisfaga realmente las expectativas de los usuarios. En un enfoque en cascada, la participación del cliente suele coincidir con la entrega del producto final, lo que puede resultar costoso cuando los requisitos se malinterpretan o documentan incorrectamente.

Había 17 personas que consideraban que el sistema de gestión de proyectos en cascada era muy ineficaz y, en 2001, sus ideas en torno al proceso de desarrollo de software culminaron en un trabajo conocido como el" Manifiesto ágil ". Este documento destaca valores y principios específicos a priorizar dentro de los flujos de trabajo de desarrollo de software, y ha producido una serie de marcos ágiles populares, como Scrum, Kanban, Desarrollo impulsado por características (FDD) y Programación extrema. Desde entonces, el desarrollo ágil de software ha ganado popularidad, especialmente en comparación con el modelo en cascada.