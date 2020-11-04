La metodología en cascada, también conocida como modelo de ciclo de vida secuencial lineal, se define por su enfoque lineal y estructurado de la gestión de proyectos. Se compone de una serie de pasos que se completan en orden secuencial dentro del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC). Estos pasos suelen rastrearse a través de visualizaciones de diagramas de Gantt. Al Dr. Winston W. Royce se le atribuye el desarrollo de este enfoque, que documentó en su artículo de 1970, "Gestión del desarrollo de grandes sistemas de software".
Desde su publicación, han surgido variaciones de la cascada, pero existe un consenso general en torno a los siguientes pasos dentro del proceso:
A diferencia del desarrollo en cascada, la metodología ágil se define por su enfoque iterativo de la gestión de proyectos. En lugar de redactar largos requisitos del proyecto al principio, un equipo ágil divide el producto en características específicas y aborda cada una de ellas bajo una limitación de tiempo específica, conocida como sprint.
La gestión ágil de proyectos requiere un equipo multifuncional y autoorganizado que normalmente consta de cinco a nueve miembros. Juntos, desarrollan un software viable durante cada sprint, que se combina con otro código funcional de iteraciones anteriores. Al final del cronograma del sprint, el equipo demuestra su trabajo a las partes interesadas para recibir comentarios, lo que les permite ser flexibles en su enfoque del desarrollo de software. Dado que el equipo tiene acceso a comentarios frecuentes, puede adaptar la hoja de ruta del producto durante el ciclo de vida del desarrollo para garantizar que la funcionalidad satisfaga realmente las expectativas de los usuarios. En un enfoque en cascada, la participación del cliente suele coincidir con la entrega del producto final, lo que puede resultar costoso cuando los requisitos se malinterpretan o documentan incorrectamente.
Había 17 personas que consideraban que el sistema de gestión de proyectos en cascada era muy ineficaz y, en 2001, sus ideas en torno al proceso de desarrollo de software culminaron en un trabajo conocido como el" Manifiesto ágil ". Este documento destaca valores y principios específicos a priorizar dentro de los flujos de trabajo de desarrollo de software, y ha producido una serie de marcos ágiles populares, como Scrum, Kanban, Desarrollo impulsado por características (FDD) y Programación extrema. Desde entonces, el desarrollo ágil de software ha ganado popularidad, especialmente en comparación con el modelo en cascada.
Inspirado en el juego del rugby, el scrum ágil enfatiza el trabajo en equipo para cumplir con los entregables, de manera similar a la forma en que los delanteros deben trabajar juntos en un scrum para obtener la posesión de una pelota de rugby. El conjunto de habilidades del equipo ágil de scrum varía, pero generalmente incluyen los siguientes roles:
Otros miembros de un equipo ágil pueden variar, pero suelen incluir usuarios de diversas disciplinas, como diseño, análisis, control de calidad y desarrollo. Estas personas colaboran juntas para decidir cuánto trabajo asumir y cómo lo completarán.
Las metodologías ágiles también se definen por las formas en que el equipo se une. Hay reuniones específicas que ayudan a facilitar el flujo de trabajo en todo el equipo. Algunos de ellos incluyen los siguientes:
Aunque los equipos de desarrollo han tenido éxito con cualquiera de los dos enfoques de gestión de proyectos, sin duda hay más impulso en torno a los procesos ágiles. No es difícil ver por qué cuando observamos los beneficios que puede ofrecer a las empresas hoy en día. Aunque hay una serie de herramientas de gestión de proyectos que pueden ayudar a los equipos a realizar un seguimiento del progreso, IBM también puede proporcionar sistemas que permitan a los desarrolladores codificar de forma más ágil.
