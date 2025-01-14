¿Qué es la gestión de productos?

La gestión de productos es tanto un puesto como una función implementada por jefes de producto que enfatizan la experiencia del usuario y las demandas del mercado. Es una función que requiere una combinación de experiencia empresarial, gestión y técnica. A diferencia de los jefes de proyecto, que establecen los flujos de trabajo diarios para crear un producto, los jefes de producto priorizan la visión y la estrategia generales de un producto en particular.



Existen jefes de producto en todos los sectores, que supervisan los productos fabricados a través de la fabricación física y el desarrollo de software y aplicaciones.

Al crear una estrategia de producto, los gerentes de producto colaboran en equipos multifuncionales que incluyen equipos comerciales, analistas, diseñadores de UX, desarrolladores, especialistas en marketing y equipos de ventas. Una estrategia de gestión de productos incluye la realización de estudios de mercado, la creación de una hoja de ruta del producto, la coordinación de los equipos de desarrollo y otras partes interesadas relevantes y la incorporación del feedback de los clientes a través de las actualizaciones del producto.

La gestión de productos prioriza la experiencia del cliente y posiciona los comentarios positivos de los usuarios como una métrica clave para el éxito de un producto.