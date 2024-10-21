En la era del imparable avance digital, las empresas se encuentran al borde de un renacimiento de los datos. La proliferación de dispositivos digitales y las interacciones han dado lugar a un flujo de datos sin precedentes que las empresas deben gestionar con precisión y estrategia.
Las empresas necesitan algo más que la gestión de datos tradicional; necesitan aprovechar el impulso de las soluciones avanzadas de inteligencia de datos para ayudar a garantizar la destreza innovadora y mantener el dominio del mercado.
A medida que nos adentramos en la esfera de datos, las cifras son asombrosas. Se proyecta que la creación global de datos supere los 180 zettabytes para 2025, un aumento meteórico respecto a los ya abrumadores 64 zettabytes documentados en 2020. En este entorno, la inteligencia de datos no es una herramienta opcional, sino un componente crítico del kit de supervivencia de toda empresa.
Las organizaciones están experimentando cambios transformadores en sus estrategias de datos. Las pilas de datos fragmentadas, combinadas con la promesa de la IA generativa, amplifican la presión sobre la productividad y exponen las brechas en la preparación empresarial para esta tecnología emergente.
Si bien convertir los datos en inteligencia significativa es crucial, los usuarios, como los analistas y los científicos de datos, se ven cada vez más abrumados por las enormes cantidades de información.
Estos retos motivan a los líderes de datos a buscar orientación y soluciones preparadas para la próxima generación de sus estrategias de datos, de modo que puedan ofrecer datos fiables a los consumidores de su organización.
Para impulsar una mentalidad organizacional basada en datos, las empresas deben integrar soluciones de inteligencia de datos que vayan más allá de los análisis. Estas plataformas funcionan como ecosistemas sofisticados, facilitando la recopilación, el análisis, la interpretación y la implementación de conocimientos que se pueden ejecutar procedentes de diversas fuentes de datos.
Las empresas están invirtiendo mucho en big data e inteligencia artificial (IA) para desbloquear estos beneficios. NewVantage Partners informa que el 97 % de las organizaciones están invirtiendo en iniciativas de datos y el 91 % están invirtiendo en actividades de IA. El objetivo es transformar los datos de un subproducto de las operaciones empresariales en un activo estratégico que impulse la toma de decisiones, la innovación y la satisfacción del cliente.
Sin embargo, sumergirse en el análisis sin una dirección clara puede generar confusión e ineficiencia. El coste de la mala gestión es alto, con Gartner reportando pérdidas medias anuales de 12,9 millones de USD debido a la baja calidad de los datos. Aquí es donde las soluciones de inteligencia de datos demuestran su valía, al ayudar a garantizar que los datos no solo son abundantes, sino también precisos, accesibles y se rigen por estándares de calidad.
IBM está a la vanguardia de la inteligencia de datos, ofreciendo un conjunto completo de herramientas para la gestión proactiva de datos y el análisis avanzado. Al agilizar el descubrimiento, el intercambio y la curación de los activos de datos confiables, la plataforma aumenta la productividad de los profesionales de datos y acelera el tiempo de obtención de valor.
También integra robustas características de gobierno de datos, lo que ayuda a garantizar que la calidad de los datos cumpla con la normativa. Además, la inteligencia de datos proporciona conocimientos en tiempo real, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas y aprovechar el potencial de la IA generativa.
El poder transformador de una solución de inteligencia de datos radica en su capacidad para aumentar la agilidad empresarial y la capacidad innovadora. Al romper los silos y fomentar una cultura de colaboración informada, estas soluciones posicionan a las empresas para actuar con rapidez y con una comprensión más profunda de sus mercados.
Con el creciente escrutinio de la protección de datos y normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), un sistema sofisticado de inteligencia de datos, que ofrezca capacidades de vigilancia y cumplimiento, es crítico para sortear los campos minados de la normativa y, al mismo tiempo, garantizar la confianza de los clientes.
La adopción de una infraestructura sólida de inteligencia de datos equipa a las empresas con las herramientas necesarias para gestionar eficazmente el diluvio de datos. Estos son algunos puntos focales clave para integrar la inteligencia de datos y optimizar y acelerar los objetivos empresariales:
Gracias a la agilidad de las tecnologías basadas en la nube, las soluciones de inteligencia de datos ayudan a las empresas en tareas escalables de procesamiento de datos y análisis. Esta sinergia nube-edge permite una rápida extracción de conocimientos y la implementación de decisiones que impactan significativamente en el rendimiento y la estrategia.
Con un sistema de inteligencia de datos, las empresas pueden mantener el gobierno y la calidad de los datos a la vanguardia. Estos sistemas automatizan los controles de calidad, mantienen la integridad de los análisis y refuerzan la toma de decisiones con datos de alto calibre.
La Integración de la inteligencia de datos reafirma la importancia de una ética empresarial basada en datos. Las ideas se comparten entre los distintos departamentos, lo que impulsa un esfuerzo colectivo para utilizar los datos con el fin de impulsar el crecimiento empresarial, mejorar la experiencia del cliente y obtener una ventaja competitiva.
Las soluciones avanzadas de inteligencia de datos están equipadas para gestionar el cumplimiento de la normativa en evolución. Esto ayuda a las empresas a moverse más allá de las respuestas reactivas a las expectativas legales, adoptando estrategias proactivas de gestión de datos que se alinean con los estándares internacionales y aseguran la confianza y lealtad de los clientes.
En una era en la que los datos influyen en el destino de las empresas, quienes cuentan con soluciones superiores de inteligencia de datos están preparadas para liderar el camino. A medida que las culturas organizativas se orientan hacia ideas y estrategias impulsadas por análisis precisos y profundos, la aspiración de prosperar en medio del diluvio digital se convierte en un objetivo alcanzable.
IBM permite a las organizaciones desbloquear el valor de sus datos. A través de una combinación de plataformas integrales, soluciones líderes en el sector y una integración avanzada de IA, IBM ofrece un enfoque holístico a la gestión de datos y análisis.
Puede mejorar su estrategia de datos utilizando soluciones avanzadas como IBM Knowledge Catalog (IKC) para un gobierno de datos y una gestión de los datos, IBM Manta Data Lineage para un linaje de datos y elaboración de informes e IBM Data Product Hub para compartir en toda la organización. Estas herramientas permiten a las organizaciones lograr una calidad, visibilidad, confianza y utilidad de los datos sin precedentes.
