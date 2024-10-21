Para impulsar una mentalidad organizacional basada en datos, las empresas deben integrar soluciones de inteligencia de datos que vayan más allá de los análisis. Estas plataformas funcionan como ecosistemas sofisticados, facilitando la recopilación, el análisis, la interpretación y la implementación de conocimientos que se pueden ejecutar procedentes de diversas fuentes de datos.

Las empresas están invirtiendo mucho en big data e inteligencia artificial (IA) para desbloquear estos beneficios. NewVantage Partners informa que el 97 % de las organizaciones están invirtiendo en iniciativas de datos y el 91 % están invirtiendo en actividades de IA. El objetivo es transformar los datos de un subproducto de las operaciones empresariales en un activo estratégico que impulse la toma de decisiones, la innovación y la satisfacción del cliente.

Sin embargo, sumergirse en el análisis sin una dirección clara puede generar confusión e ineficiencia. El coste de la mala gestión es alto, con Gartner reportando pérdidas medias anuales de 12,9 millones de USD debido a la baja calidad de los datos. Aquí es donde las soluciones de inteligencia de datos demuestran su valía, al ayudar a garantizar que los datos no solo son abundantes, sino también precisos, accesibles y se rigen por estándares de calidad.

IBM está a la vanguardia de la inteligencia de datos, ofreciendo un conjunto completo de herramientas para la gestión proactiva de datos y el análisis avanzado. Al agilizar el descubrimiento, el intercambio y la curación de los activos de datos confiables, la plataforma aumenta la productividad de los profesionales de datos y acelera el tiempo de obtención de valor.

También integra robustas características de gobierno de datos, lo que ayuda a garantizar que la calidad de los datos cumpla con la normativa. Además, la inteligencia de datos proporciona conocimientos en tiempo real, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas y aprovechar el potencial de la IA generativa.