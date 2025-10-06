El desarrollo de aplicaciones móviles es el proceso de crear software para smartphones, tablets y asistentes digitales, más comúnmente para los sistemas operativos Android e iOS. El software puede estar preinstalado en el dispositivo, descargarse desde una tienda de apps móviles u obtenerse a través de un navegador web móvil. Los lenguajes de programación y marcación utilizados para este tipo de desarrollo de software incluyen Java, Swift, C# y HTML5.
El desarrollo de apps móviles está creciendo rápidamente. Desde la distribución minorista, las telecomunicaciones y el comercio electrónico hasta los seguros, la atención sanitaria y el gobierno, las organizaciones de todas las industrias deben cumplir las expectativas de los usuarios de obtener formas cómodas y en tiempo real de realizar transacciones y acceder a la información. Hoy en día, los dispositivos móviles —y las aplicaciones móviles que multiplican su valor— son la forma más popular de conectarse a Internet que existe entre las personas y las empresas. Para mantener su relevancia, su capacidad de respuesta y su éxito, las organizaciones necesitan desarrollar las aplicaciones móviles que demandan sus clientes, socios y empleados.
Y, sin embargo, el desarrollo de aplicaciones móviles puede parecer un reto abrumador. Una vez seleccionada la plataforma o plataformas del sistema operativo, debe superar las limitaciones de los dispositivos móviles y lograr que su app supere todos los posibles obstáculos de distribución. Afortunadamente, con las siguientes pautas básicas y prácticas recomendadas, puede optimizar el proceso de desarrollo de aplicaciones.
Para obtener más información sobre los aspectos específicos del desarrollo de aplicaciones móviles en cualquiera de las dos plataformas, lea nuestros artículos sobre desarrollo de apps de iOS y desarrollo de apps de Android.
Para explorar el desarrollo de aplicaciones móviles, consulte esta sencilla guía de aprendizaje sobre cómo crear un chatbot basado en Android habilitado por voz.
Hay muchos equipos de desarrollo de aplicaciones independientes que deciden crear sus aplicaciones para Android primero. ¿Por qué? La gran mayoría—alrededor del 70 por ciento— de los smartphones ejecutan Android, y Google Play Store tiene menos restricciones que Apple App Store. Por otro lado, las aplicaciones móviles desarrolladas para iOS tienen muchos menos dispositivos que necesitan soporte, lo que simplifica la optimización. Además, la retención de usuarios suele ser mayor en las aplicaciones iOS.
Según el caso de uso previsto y el público objetivo de la aplicación móvil que esté desarrollando, es posible que surjan otros factores que tener en cuenta. Por ejemplo, si está diseñando una app para los empleados de su organización, deberá ofrecer soporte para las plataformas que utilizan, lo que puede implicar desarrollar apps multiplataforma que funcionen para Android e iOS. O también, si va a crear una aplicación móvil para sus clientes y sabe que la mayoría de ellos utilizan iPhone, entonces la máxima prioridad debe ser desarrollar aplicaciones iOS. Otras de las cuestiones que puede tener en cuenta al desarrollar sus aplicaciones móviles son las estrategias de monetización y la anticipación del comportamiento de usuario, que pueden verse influenciadas por factores geográficos y culturales.
Si integra la plataforma de desarrollo y la herramienta de gestión de dispositivos, mejorará la eficiencia y reforzará la seguridad.
Imaginemos que necesita desarrollar aplicaciones móviles para ambos sistemas operativos, Android e iOS. ¿Cuál es el mejor enfoque de desarrollo de software?
Podría desarrollar dos aplicaciones nativas. Aprovechar API nativas y lenguajes programación específicos del sistema operativo puede ayudar a crear apps potentes. La mayoría de las apps empresariales, especialmente las que requieren un tráfico de API sustancial, utilizan desarrollo nativo.
Si decide desarrollar primero una aplicación nativa y luego la otra, es probable que desee comenzar con Android, por algunas de las mismas razones que motivan a los desarrolladores de apps independientes a centrarse en Android. Probablemente, la mejor opción será desarrollar la aplicación completa como MVP en Android y luego convertirla y optimizarla para iOS tras su publicación.
Aun así, necesitará depurar y reescribir el código para el lenguaje nativo y rediseñar la interfaz de usuario de front-end, porque los dos sistemas operativos funcionan de manera muy diferente, lo que imposibilita el funcionamiento multiplataforma.
Entonces, ¿por qué no empezar completamente desde cero? Aunque no es tan sencillo como convertir el código a un nuevo lenguaje de programación, gran parte del back end se puede replicar entre plataformas. Los marcos, las bibliotecas y las extensiones de terceros a menudo funcionan de manera idéntica en ambos entornos, lo que permite evitar la costosa repetición de tareas. También puede utilizar un servicio en la nube móvil prediseñado, como IBM Mobile Foundation, para gestionar el back end web.
Otra opción es optar por un modelo híbrido y adoptar un enfoque de "escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar". Las apps híbridas utilizan una única base de código que puede funcionar en cualquier plataforma. Por lo general, están codificadas en un lenguaje de programación reconocido universalmente, como Java, JavaScript, HTML o CSS. Debido a que el acceso a las API nativas del sistema operativo está denegado, el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas es una mejor opción para aplicaciones web simples: aplicaciones móviles de tres o cuatro páginas con funcionalidad limitada.
Tanto si opta por el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas como nativas, uno de los primeros obstáculos que tendrá que superar es la relativa limitación de recursos de los dispositivos móviles. El dispositivo móvil de destino tendrá mucha menos potencia de proceso y memoria que los ordenadores locales o los servidores empresariales. Estas limitaciones pueden parecer un reto importante, especialmente si está más acostumbrado a la ilimitada variedad de recursos de desarrollo que ofrece, en comparación, el desarrollo de software convencional para aplicaciones web.
Los recursos de plataforma móvil limitados significan que tendrá que ajustar los objetivos de diseño de su app.
A lo largo del proceso de desarrollo de aplicaciones móviles, los desarrolladores deben hacer lo posible para asegurarse de que su app móvil utilice muchos menos recursos que una aplicación de escritorio típica.
Ofrecer una excelente experiencia del usuario es vital, y eso empieza por comprender que la interfaz de usuario de una app móvil debe ser más sencilla que la interfaz de una aplicación de escritorio. Crear un diseño de UX sencillo que se centre en funciones esenciales puede ser útil para proporcionar una mejor experiencia de usuario y consumir menos recursos.
La interfaz de su app móvil debe estar diseñada para uso táctil. Los usuarios de dispositivos móviles deben poder navegar fácilmente por la app y proporcionar entradas sin escribir demasiado.
Afortunadamente, estos requisitos de apps eficientes, sencillas y basadas en el uso táctil encajan bien con las expectativas del usuario. Por lo general, los usuarios de dispositivos móviles quieren realizar tareas de forma sencilla y con solo unos pocos toques. Por encima de todo, quieren aplicaciones que sean rápidas, cómodas y fáciles de utilizar en sus dispositivos móviles.
¿Y si su aplicación móvil requiere más procesamiento del que puede soportar una plataforma móvil típica? Considere descargar ese procesamiento en la nube.
Si usa las API de forma acertada, puede conectar su app a servicios y bases de datos basados en la nube para proporcionar funcionalidad avanzada sin ralentizar la aplicación ni forzar el dispositivo en el que se ejecuta. Puede incluso descargar el almacenamiento de datos y el almacenamiento en memoria caché en un servidor basado en la nube y dejar muy pocos datos en el dispositivo.
La nube puede ofrecer otras ventajas además del aumento de rendimiento. Conecte su aplicación móvil a potentes servicios en la nube para añadir características y mejorar la usabilidad. Emplee API para integrar nuevas funciones, como servicios avanzados basados en la nube que pueden servir para mejorar sus aplicaciones móviles. Por ejemplo, notificaciones push, análisis de IA con tecnología de IBM® Watson o integración de dispositivos inteligentes de Internet de la cosas (IoT), entre otros.
Ni Android ni iOS son entornos completamente abiertos. Para poder distribuir su aplicación oficialmente, deberá unirse a un programa de desarrollo apropiado.
El programa de desarrollo de aplicaciones móviles de Android le permite utilizar su cuenta de Google actual para crear una cuenta de desarrollador, abonar la tarifa de 25 USD y enviar su aplicación. Google Play, la tienda oficial de Android, exige que se cumplan ciertos estándares de calidad antes de la publicación, pero son más bien directrices que normas reales. Como parte de su proceso de desarrollo de apps, también puede distribuir las aplicaciones fuera de Google Play y permitir que los usuarios las descarguen e instalen directamente.
El programa de desarrollo de aplicaciones móviles de Apple, en cambio, presenta importantes trabas de acceso. Debe pagar una cuota de programa de 99 USD al año y adherirse a unos estándares muy exigentes. Una vez que es miembro del programa, obtiene acceso anticipado a las versiones beta de los sistemas operativos y las API y marcos de propiedad. Cumplir los exigentes estándares de App Store también significa, de cara al público, que ha desarrollado una app de extrema calidad.
Utilice IBM® Cloud para diseñar, crear prototipos y comercializar rápidamente las apps en el mercado.
Ayude a sus empleados a incrementar su productividad y enriquezca las interacciones diarias con sus clientes gracias a la capacidad de estrategia y diseño de experiencia móvil de IBM iX.
Identifique los requisitos clave del desarrollador, elija el lenguaje de programación adecuado y aproveche los recursos basados en nube para mejorar los resultados.
La plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de IBM facilita el diseño, la creación de prototipos y la comercialización de apps en el mercado. Con el respaldo de IBM Cloud, puede crear apps seguras más rápido, mejorarlas con prestaciones de IBM Watson y desplegarlas para que se ejecuten de forma nativa, multiplataforma o como apps móviles basadas en web.