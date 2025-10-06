El desarrollo de aplicaciones móviles es el proceso de crear software para smartphones, tablets y asistentes digitales, más comúnmente para los sistemas operativos Android e iOS. El software puede estar preinstalado en el dispositivo, descargarse desde una tienda de apps móviles u obtenerse a través de un navegador web móvil. Los lenguajes de programación y marcación utilizados para este tipo de desarrollo de software incluyen Java, Swift, C# y HTML5.

El desarrollo de apps móviles está creciendo rápidamente. Desde la distribución minorista, las telecomunicaciones y el comercio electrónico hasta los seguros, la atención sanitaria y el gobierno, las organizaciones de todas las industrias deben cumplir las expectativas de los usuarios de obtener formas cómodas y en tiempo real de realizar transacciones y acceder a la información. Hoy en día, los dispositivos móviles —y las aplicaciones móviles que multiplican su valor— son la forma más popular de conectarse a Internet que existe entre las personas y las empresas. Para mantener su relevancia, su capacidad de respuesta y su éxito, las organizaciones necesitan desarrollar las aplicaciones móviles que demandan sus clientes, socios y empleados.

Y, sin embargo, el desarrollo de aplicaciones móviles puede parecer un reto abrumador. Una vez seleccionada la plataforma o plataformas del sistema operativo, debe superar las limitaciones de los dispositivos móviles y lograr que su app supere todos los posibles obstáculos de distribución. Afortunadamente, con las siguientes pautas básicas y prácticas recomendadas, puede optimizar el proceso de desarrollo de aplicaciones.

Para obtener más información sobre los aspectos específicos del desarrollo de aplicaciones móviles en cualquiera de las dos plataformas, lea nuestros artículos sobre desarrollo de apps de iOS y desarrollo de apps de Android.

Para explorar el desarrollo de aplicaciones móviles, consulte esta sencilla guía de aprendizaje sobre cómo crear un chatbot basado en Android habilitado por voz.