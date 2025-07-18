¿Qué es un compilador?

Mientras que los compiladores se utilizan para convertir el código fuente en código máquina ejecutable, los intérpretes son otro tipo de programa que puede proporcionar una funcionalidad similar, pero a través de un mecanismo diferente.

En lugar de convertir el código fuente, los intérpretes ejecutan directamente el código fuente o utilizan un código intermedio conocido como código de bytes, una representación del código fuente de bajo nivel e independiente de la plataforma. El código de bytes actúa como intermediario entre el código fuente legible por los humanos y el código de máquina, y está diseñado para que lo ejecute una máquina virtual (VM) en lugar de directamente en el hardware de un ordenador.

En teoría, cualquier lenguaje de programación puede ejecutarse con un compilador o un intérprete. Sin embargo, los lenguajes de programación individuales tienden a adaptarse mejor a la compilación o a la interpretación.

En la práctica, la distinción entre lenguajes compilados e interpretados puede resultar a veces difusa, al igual que la distinción entre compiladores e intérpretes, ya que ambos tipos de programas pueden presentar funcionalidades que se solapan. Aunque algunos lenguajes se compilan con mayor frecuencia y otros se interpretan más a menudo, es posible escribir un compilador para un lenguaje que se interpreta habitualmente y viceversa.

Los lenguajes de alto nivel suelen crearse teniendo en cuenta un tipo de conversión, ya sea la compilación o la interpretación, pero se trata más de sugerencias que de limitaciones estrictas. Por ejemplo, BASIC suele denominarse lenguaje interpretado y C lenguaje compilado, pero existen compiladores para BASIC al igual que intérpretes de C.

La principal diferencia entre intérpretes y compiladores radica en la sincronización y la optimización. Ambos tipos de programas intentan convertir el código fuente en código de destino que primero sea funcional y luego optimizado.

Dependiendo del entorno operativo, el código compilado o interpretado puede ser más adecuado para ejecutarse de manera eficiente teniendo en cuenta la capacidad del hardware, la memoria y la capacidad de almacenamiento. Dependiendo de las limitaciones de cualquier programa, aplicación y hardware específicos, la compilación, la interpretación o una combinación de ambas pueden dar los mejores resultados.

Como tal, la interpretación no puede sustituir por completo a la compilación, pero puede mover las tareas de compilación a un segundo plano mediante un proceso de conversión gradual. Los compiladores emplean una estrategia de conversión anticipada (AOT) que convierte el código fuente en código de destino por completo antes de crear un archivo ejecutable.

Los intérpretes, por su parte, ejecutan el código directamente según lo requiera la aplicación o utilizan bytecode como intermediario para generar código fuente ejecutable en la máquina virtual. De esta manera, los intérpretes pueden proporcionar algunas aceleraciones o flexibilidad, pero en algún momento, se debe proporcionar un conjunto de instrucciones de máquina ejecutadas directamente hacia el final de la pila de ejecución.

En algunos casos, cuando la eficiencia ligera es una prioridad, los intérpretes especiales pueden ser preferibles a los compiladores por su capacidad para realizar conversiones justo a tiempo (JIT). JIT es una estrategia que compila fragmentos de código fuente en código de destino en un búfer de memoria para su ejecución inmediata. La interpretación JIT compila el código bajo demanda, combinando la eficiencia de compilación única de un compilador tradicional con la flexibilidad de ejecutar código repetidamente, a menudo más rápido que los intérpretes de código de bytes estándar.

Sin embargo, a medida que aumentan las tendencias modernas hacia la compilación JIT junto con la interpretación de bytecode dependiente de la situación, muchos compiladores se están diseñando para ofrecer características tanto de compilación como de interpretación. Esta superposición difumina aún más las líneas entre estas dos categorías.