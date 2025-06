¿Qué es YAML?

Proporciona un formato estandarizado para representar datos estructurados de forma que sea fácil de entender para los humanos y de interpretar para las máquinas. "YAML" es un acrónimo de "YAML Ain't Markup Language" o "Yet Another Markup Language". El primero pretende subrayar que el lenguaje está pensado para datos y no para documentos.

YAML se desarrolló pensando en la simplicidad y la legibilidad. YAML utiliza una sintaxis clara y minimalista basada en sangrías, pares clave-valor y convenciones intuitivas. Este enfoque permite a desarrolladores y usuarios expresar estructuras de datos complejas en un formato que se asemeja al lenguaje natural y es fácil de entender a primera vista.

Como la legibilidad ocupa un lugar central, YAML es especialmente adecuado para diversas aplicaciones, por ejemplo, para archivos de configuración (config) e intercambio de datos entre distintos sistemas. Su estructura sencilla e intuitiva hace que YAML pueda utilizarse en muchos ámbitos y permite definir y organizar los datos de forma clara y comprensible. YAML admite caracteres Unicode y, por tanto, permite representar una gran variedad de caracteres y símbolos de distintos idiomas y conjuntos de caracteres. Una especificación YAML válida no contiene errores de sintaxis.

La gran adaptabilidad de YAML lo convierte en una herramienta versátil para una amplia gama de aplicaciones. Desde la gestión de la configuración hasta el intercambio de datos y la automatización, YAML puede utilizarse en muchos ámbitos y ofrece un medio accesible y estructurado de visualizar y gestionar datos.