Los grupos de recursos de Azure y otras estructuras nativas de los proveedores de servicios en la nube permiten organizar y gobernar los recursos de la nube de forma eficaz. Después de crear la base y utilizar el grupo de recursos de Azure para proporcionarle la segmentación y la alineación necesarias con su línea de negocio y las aplicaciones que ejecutan, el siguiente paso es empezar a adaptar eficazmente sus recursos a la demanda de las aplicaciones. De este modo, podrá maximizar el rendimiento de las aplicaciones y, al mismo tiempo, optimizar los costes de sus recursos.

Garantizar el rendimiento de las aplicaciones y optimizar la nube es una tarea que supera las capacidades humanas, por lo que en IBM nos hemos propuesto como misión gestionar el rendimiento, el cumplimiento normativo y el coste de cualquier aplicación, en cualquier nube y a cualquier escala.

El software de Turbonomic le permite visualizar más fácilmente la relación padre-hijo entre las suscripciones y los grupos de recursos. Esta capacidad ayuda a trazar visualmente el marco que ha implementado su organización, lo que le permite ver su infraestructura en los contextos de aplicación que ya ha creado. El software Turbonomic descubrirá automáticamente todas las suscripciones de Azure asociadas, sus grupos de recursos y los recursos dentro de cada grupo, incluidas las máquinas virtuales de Azure, los discos gestionados de Azure, los SQL Server de Azure, así como cualquier caso reservado (RI), ya sea compartido o con ámbito para una suscripción o un grupo de recursos. A continuación, el software Turbonomic analizará la utilización de cada recurso y comenzará a generar acciones de optimización. Esta vista muestra un desglose de una sola suscripción de Azure y varios grupos de recursos de Azure incluidos, las acciones de optimización pendientes por grupo de recursos y los posibles ahorros derivados de las acciones.

Además, el software de Turbonomic incluye un potente motor de modelado de optimización diseñado para permitir a los clientes modelar diferentes escenarios frente al entorno de la nube en un entorno aislado seguro. Por ejemplo, simule el impacto de la utilización del inventario de instancias de máquina virtual reservadas de Azure después de redimensionar el tamaño de las cargas de trabajo en un grupo de recursos frente a no redimensionar el tamaño de las cargas de trabajo.