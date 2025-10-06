Comparada con la arquitectura de aplicaciones de solicitud/respuesta, la arquitectura basada en eventos ofrece varias ventajas y oportunidades para los desarrolladores y las organizaciones.

Potentes análisis y respuestas en tiempo real: la transmisión de eventos habilita aplicaciones que responden a situaciones empresariales cambiantes a medida que ocurren y, a continuación, realizan predicciones y toman decisiones basadas en todos los datos actuales e históricos disponibles en tiempo real. Esto ofrece ventajas en muchas áreas, desde el procesamiento de secuencias de datos generadas por una gran variedad de dispositivos de IoT, hasta la predicción y la eliminación de amenazas seguridad sobre la marcha, pasando por la automatización de cadenas de suministro para garantizar una eficiencia óptima.

Tolerancia a errores, escalabilidad, mantenimiento simplificado, versatilidad y otras ventajas del acoplamiento dinámico: las aplicaciones y los componentes en un artículo basado en eventos no dependen de la disponibilidad de los demás; se pueden actualizar, probar y desplegar de manera independiente sin interrumpir el servicio y, cuando un componente cae, se puede poner en línea una copia de seguridad. La persistencia de eventos permite la "reproducción" de eventos pasados, lo que puede ayudar a recuperar datos o funcionalidad si hay una parada del consumidor de eventos. Los componentes se pueden escalar fácilmente de manera independiente unos de otros a través de la red, y los desarrolladores pueden revisar o enriquecer las aplicaciones y los sistemas añadiendo y eliminando generadores y consumidores de eventos.

Mensajería asíncrona: la arquitectura basada en eventos permite que los componentes se comuniquen de forma asíncrona: los generadores publican mensajes de eventos según su propia planificación, sin esperar a que los consumidores los reciban (o incluso sin saber si los consumidores los han recibido). Además de simplificar la integración, esto mejora la experiencia de la aplicación para los usuarios. Un usuario que realiza una tarea en un componente puede pasar a la siguiente tarea sin esperar, independientemente de las integraciones en sentido descendente entre ese componente y otros componentes en el sistema.