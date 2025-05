¿Qué es una cola de mensajes?

Las aplicaciones pueden comunicarse directamente a través de servicios web o API según protocolos estándar, como el Protocolo simple de acceso a objetos (SOAP) o HTTP, en lugar de mediante un middleware de mensajería. Los servicios web se utilizan ampliamente en sistemas distribuidos, que son relativamente sencillos y fáciles de implantar, lo que los convierte en una alternativa viable a las colas de mensajes en determinados casos de uso y escenarios.

Sin embargo, a diferencia de las colas de mensajes, los servicios web no pueden garantizar la entrega de mensajes. Si el servidor o la conexión fallan, deberá crear la capacidad de gestionar el error dentro del cliente. Los servicios web también carecen de modelos de distribución pub/sub. El middleware de mensajería ofrece una mayor tolerancia a fallos y una mejor capacidad para gestionar tráfico intenso o ráfagas de actividad.

Para obtener más información sobre cuándo utilizar las API, cuándo utilizar la mensajería o cuándo utilizar ambas, consulte "An introduction to APIs and messaging".