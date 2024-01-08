A medida que los eventos se reutilizan de diferentes maneras y los casos de uso se vuelven más sofisticados, a menudo los eventos necesitan más refinamiento, o deben combinarse con otros eventos, para identificar las situaciones empresariales más interesantes sobre las que se debe actuar. Los eventos pueden ser más que se pueden ejecutar cuando se aumentan con datos externos, o cuando ocurren junto con otros eventos en un período de tiempo particular.

IBM proporciona una capacidad de procesamiento de eventos que ayuda a los usuarios a trabajar con eventos para informar la comprensión del contexto empresarial. Incluye una interfaz de usuario low-code diseñada para permitir a una amplia gama de usuarios trabajar con eventos y un potente motor de procesamiento de eventos de código abierto. De nuevo, cuando ya tenga implementada una infraestructura basada en Kafka, el procesamiento de eventos puede funcionar con eventos procedentes de cualquier implementación de Apache Kafka que tenga en su entorno.

El tiempo de ejecución del procesamiento de eventos se basa en Apache Flink, una forma abierta, fiable, segura y escalable de ejecutar flujos de procesamiento de eventos. El tiempo de ejecución del procesamiento de eventos de IBM es totalmente compatible, se implementa y se gestiona mediante operadores de Kubernetes. Esto simplifica la implementación y la gestión, ya sea como entorno de ejecución compartido o para su implementación como parte de una aplicación.

La herramienta low-code permite a los usuarios conectar las fuentes de eventos a una secuencia de operaciones que definen la forma en que deben procesarse los eventos. Puede unir eventos de múltiples fuentes para identificar situaciones derivadas de diversos eventos que se producen, filtrar eventos para eliminar los irrelevantes del flujo, agregar eventos para contar las ocurrencias en diferentes intervalos de tiempo, realizar cálculos utilizando campos dentro de los eventos para obtener nueva información y mucho más. Tradicionalmente, este tipo de procesamiento de eventos habría requerido programadores altamente cualificados. Gracias a estas herramientas, los usuarios pueden crear prototipos exhaustivos de escenarios potencialmente útiles en un entorno seguro y no destructivo.

Ha sido diseñado para permitir un procesamiento intuitivo y visual de los eventos, con la función de arrastrar y soltar las fuentes de eventos, los destinos y las operaciones de procesamiento, que luego se conectan entre sí, con ayudas para la productividad y validación en cada paso. La rápida iteración de soluciones es posible gracias a la capacidad de hacer clic en "ejecutar" y ver inmediatamente el director de salida en el editor, y luego pausar el procesamiento para editarlo antes de volver a ejecutarlo. Los resultados se pueden exportar o enviar como un flujo continuo a Kafka.

El procesamiento de eventos permite la colaboración, ya que se pueden crear e implementar muchas soluciones, lo que permite a varios miembros del equipo compartir y colaborar dentro de un espacio de trabajo. La lógica de procesamiento de eventos generada por las herramientas puede exportarse a herramientas como GitHub para que puedan compartirse con otras personas de la organización. Los tutoriales y la ayuda en contexto permiten a los nuevos miembros del equipo ponerse al día fácilmente y empezar a contribuir.

Una vez configurada una solución en Event Processing, la salida se puede enviar a varios lugares para su observabilidad y para impulsar acciones, incluyendo aplicaciones nativas de la nube, plataformas de automatización o paneles de control empresariales que pueden consumir entradas de Kafka.