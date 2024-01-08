En las empresas modernas, donde las operaciones dejan una huella digital masiva, los eventos empresariales permiten a las compañías ser más adaptables y capaces de reconocer y responder a oportunidades o amenazas a medida que surgen. Pueden optimizar sus cadenas de suministro, crear experiencias agradables y personalizadas para sus clientes, identificar proactivamente los problemas de calidad o interceptar la fuga de clientes antes de que se produzca.
Como resultado, las organizaciones que se centran más en los eventos son capaces de diferenciarse mejor de la competencia y, en última instancia, repercutir en sus beneficios e ingresos.
Las empresas suelen emprender un viaje que atraviesa varias etapas de madurez cuando establecen una EDA.
Para empezar, el potencial se demuestra en los proyectos tácticos que entregan los equipos individuales. A menudo utilizan Apache Kafka como tecnología abierta y el estándar de facto para acceder a eventos desde varios sistemas y aplicaciones centrales. Este enfoque les permite entonces crear nuevas aplicaciones con capacidad de respuesta.
El aumento de la conciencia en las organizaciones de TI conduce a una transición hacia métodos estandarizados para crear una columna vertebral de eventos que atiende tanto a proyectos actuales como nuevos en múltiples equipos. Este enfoque proporciona eficiencia operativa y la capacidad de crear una solución que sea lo suficientemente resiliente como para respaldar las operaciones críticas.
El aumento de la adopción impulsa la necesidad de una mejor gestión de la socialización y la exposición de los eventos. Los equipos quieren más visibilidad y acceso a los eventos para poder reutilizar e innovar en el trabajo de otros. La importancia de los eventos se eleva para estar a la par con la interfaz de programación de aplicaciones (API), con instalaciones para describir, anunciar y descubrir eventos. Se proporciona acceso de autoservicio para evitar cuellos de botella en la aprobación, junto con instalaciones para mantener controles adecuados sobre el uso.
Una gama más amplia de usuarios puede acceder y procesar flujos de eventos para comprender su relevancia en un contexto empresarial. Son capaces de combinar temas de eventos para identificar patrones o agregados para analizar tendencias y detectar anomalías. Los activadores de eventos se utilizan para automatizar los flujos de trabajo o las decisiones, lo que permite a las empresas generar notificaciones para que se puedan tomar las medidas adecuadas tan rápido como se detectan las situaciones.
IBM creó un conjunto componible de capacidades para ayudarle dondequiera que se encuentre en este proceso de adopción basado en eventos. Construida sobre las mejores tecnologías de código abierto, cada capacidad enfatiza la escalabilidad y está diseñada para la flexibilidad y compatibilidad con todo un ecosistema para la conectividad, los análisis, el procesamiento y más. Tanto si empieza de cero como si quiere dar el siguiente paso, IBM puede ayudarle a ampliar y aportar valor a lo que ya tiene.
Una red troncal de eventos es el núcleo de una empresa impulsada por eventos que hace que los eventos empresariales estén disponibles de manera eficiente en los lugares donde se necesitan. IBM proporciona una capacidad de Event Streams basada en Apache Kafka que permite gestionar los eventos en toda la empresa. Donde la infraestructura basada en Kafka ya está implementada, Event Streams puede interoperar de manera fluida con eventos como parte de un entorno de intermediación híbrido.
Permite la implementación de infraestructura como código mediante el uso de operadores como parte de plataformas de orquestación de contenedores basadas en Kubernetes para crear y operar los numerosos componentes de una implementación de Apache Kafka de forma coherente y repetible. Los clústeres de Kafka se pueden escalar automáticamente en función de la demanda, con cifrado completo y control de acceso. Las configuraciones flexibles y personalizables de Kafka se pueden automatizar mediante una sencilla interfaz de usuario.
Incluye un registro de esquemas integrado para validar los datos de eventos de las aplicaciones según lo esperado, lo que mejora la calidad de los datos y reduce los errores. Los esquemas de eventos ayudan a reducir la complejidad de la integración al establecer formatos acordados entre los equipos colaboradores, y Event Streams permite la evolución y adaptabilidad del esquema a medida que se acelera la adopción impulsada por eventos.
Event Streams establece una red troncal de eventos resistente y de alta disponibilidad al soportar la replicación de datos de eventos entre clústeres de varias zonas, de forma que la infraestructura puede tolerar el fallo de una zona sin pérdida de disponibilidad del servicio. Para la recuperación ante desastres, la característica de georeplicación puede crear copias de seguridad de los datos de eventos para enviar a un clúster, con la interfaz de usuario que permite configurarlo en unos pocos clics.
La red troncal de un evento es tan buena como los datos de eventos a los que puede acceder, y Event Streams admite una amplia gama de conectores a las principales aplicaciones, sistemas y plataformas en los que se generan o consumen los datos de los eventos. El catálogo de conectores contiene una extensa lista de conectores clave compatibles con IBM y la comunidad.
El resumen de todas estas características es una interfaz de gestión integral, que permite una monitorización y operaciones fluidas para el entorno Kafka y sus aplicaciones conectadas. Esto incluye el estado general del sistema, así como la capacidad de profundizar en los detalles de cargas útiles individuales de eventos, esquemas, tasas de publicación y consumo, y ayuda a identificar y resolver cualquier dato problemático de eventos.
Muchas organizaciones llegan a un punto en el que el uso de eventos se expande rápidamente. Cada día se crean nuevas corrientes de eventos por varios equipos que no necesariamente tienen visibilidad de las actividades de los demás. Empieza a haber preocupación por la duplicación y por cómo mejorar esa visibilidad y promover una mayor eficiencia y reutilización. La reutilización, por supuesto, puede traer sus propios desafíos. ¿Cómo se controlará el acceso? ¿Cómo se gestionarán las cargas de trabajo para evitar saturar los sistemas backend? ¿Cómo se pueden evitar los cambios importantes que afectan a muchos equipos?
Para abordar estas preocupaciones, muchas empresas comienzan a tratar las interfaces de eventos de manera más formal, aplicando buenas prácticas desarrolladas como parte de la API management para garantizar que las interfaces de eventos estén bien descritas y versionadas, que el acceso esté desacoplado y aislado, que el uso esté adecuadamente protegido y gestionado.
IBM proporciona una capacidad de Event Endpoint Management que permite que cualquier usuario descubra y consuma los eventos existentes y gestiona las fuentes de eventos, como las API, para reutilizarlos de forma segura en toda la empresa. Esta capacidad no solo puede gestionar Event Streams de IBM, sino que, en consonancia con el enfoque abierto ya explicado, puede hacerlo para cualquier aplicación basada en eventos de Kafka y las backbones que ya pueda tener instaladas.
Le permite describir las interfaces de sus eventos en un marco coherente basado en el estándar abierto AsyncAPI. Esto significa que la gente puede entenderlos, son compatibles con las herramientas de generación de código y son coherentes con las definiciones de las API. Event Endpoint Management produce documentos AsyncAPI válidos basados en esquemas de eventos o mensajes de muestra.
Proporciona un catálogo para publicar interfaces de eventos para que otros los descubran. Esto incluye la gestión del ciclo de vida, el control de versiones y la definición de controles basados en políticas. Por ejemplo, para exigir que los usuarios proporcionen credenciales válidas, se integra con soluciones de gestión de acceso de identidad y cuenta con acceso basado en roles.
Un usuario del catálogo puede descubrir los eventos disponibles, comprender aquellos que son relevantes para él y registrarse fácilmente para el acceso de autoservicio. Los análisis permiten a los propietarios del evento monitorizar a los suscriptores y revocar el acceso si es necesario. Esto reduce significativamente la carga de los administradores de Kafka, ya que los equipos que proporcionan temas para su reutilización pueden colocarlos ellos mismos en el catálogo y los consumidores pueden autoadministrar su acceso.
Event Endpoint Management proporciona una pasarela de eventos para garantizar que los consumidores estén desacoplados de los productores y intermediarios de eventos, que estén aislados entre sí y que se gestione cualquier cambio en el formato de los datos. También aplica los controles basados en políticas, aplicándolos directamente al propio protocolo Kafka. Esto significa que puede gestionar cualquier implementación compatible con Kafka que forme parte del ecosistema.
A medida que los eventos se reutilizan de diferentes maneras y los casos de uso se vuelven más sofisticados, a menudo los eventos necesitan más refinamiento, o deben combinarse con otros eventos, para identificar las situaciones empresariales más interesantes sobre las que se debe actuar. Los eventos pueden ser más que se pueden ejecutar cuando se aumentan con datos externos, o cuando ocurren junto con otros eventos en un período de tiempo particular.
IBM proporciona una capacidad de procesamiento de eventos que ayuda a los usuarios a trabajar con eventos para informar la comprensión del contexto empresarial. Incluye una interfaz de usuario low-code diseñada para permitir a una amplia gama de usuarios trabajar con eventos y un potente motor de procesamiento de eventos de código abierto. De nuevo, cuando ya tenga implementada una infraestructura basada en Kafka, el procesamiento de eventos puede funcionar con eventos procedentes de cualquier implementación de Apache Kafka que tenga en su entorno.
El tiempo de ejecución del procesamiento de eventos se basa en Apache Flink, una forma abierta, fiable, segura y escalable de ejecutar flujos de procesamiento de eventos. El tiempo de ejecución del procesamiento de eventos de IBM es totalmente compatible, se implementa y se gestiona mediante operadores de Kubernetes. Esto simplifica la implementación y la gestión, ya sea como entorno de ejecución compartido o para su implementación como parte de una aplicación.
La herramienta low-code permite a los usuarios conectar las fuentes de eventos a una secuencia de operaciones que definen la forma en que deben procesarse los eventos. Puede unir eventos de múltiples fuentes para identificar situaciones derivadas de diversos eventos que se producen, filtrar eventos para eliminar los irrelevantes del flujo, agregar eventos para contar las ocurrencias en diferentes intervalos de tiempo, realizar cálculos utilizando campos dentro de los eventos para obtener nueva información y mucho más. Tradicionalmente, este tipo de procesamiento de eventos habría requerido programadores altamente cualificados. Gracias a estas herramientas, los usuarios pueden crear prototipos exhaustivos de escenarios potencialmente útiles en un entorno seguro y no destructivo.
Ha sido diseñado para permitir un procesamiento intuitivo y visual de los eventos, con la función de arrastrar y soltar las fuentes de eventos, los destinos y las operaciones de procesamiento, que luego se conectan entre sí, con ayudas para la productividad y validación en cada paso. La rápida iteración de soluciones es posible gracias a la capacidad de hacer clic en "ejecutar" y ver inmediatamente el director de salida en el editor, y luego pausar el procesamiento para editarlo antes de volver a ejecutarlo. Los resultados se pueden exportar o enviar como un flujo continuo a Kafka.
El procesamiento de eventos permite la colaboración, ya que se pueden crear e implementar muchas soluciones, lo que permite a varios miembros del equipo compartir y colaborar dentro de un espacio de trabajo. La lógica de procesamiento de eventos generada por las herramientas puede exportarse a herramientas como GitHub para que puedan compartirse con otras personas de la organización. Los tutoriales y la ayuda en contexto permiten a los nuevos miembros del equipo ponerse al día fácilmente y empezar a contribuir.
Una vez configurada una solución en Event Processing, la salida se puede enviar a varios lugares para su observabilidad y para impulsar acciones, incluyendo aplicaciones nativas de la nube, plataformas de automatización o paneles de control empresariales que pueden consumir entradas de Kafka.
IBM® Event Automation, un servicio basado en eventos totalmente componible, permite a las empresas impulsar sus esfuerzos dondequiera que se encuentren en su recorrido. Las capacidades de transmisión de eventos, la gestión de endpoints y el procesamiento de eventos ayudan a sentar las bases de una arquitectura basada en eventos para desbloquear su valor.
