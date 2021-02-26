Etiquetas
Arquitectura basada en eventos frente a transmisión de eventos

Christian Milam

¿Cuál es la diferencia, cómo pueden beneficiarle y cuál es la opción adecuada para su negocio?

La arquitectura basada en eventos y la transmisión de eventos son valiosas para su empresa de muchas maneras y pueden parecerse en gran medida, pero ¿cuáles son las diferencias y por qué son importantes?

     

    Arquitectura basada en eventos frente a transmisión de eventos

    Tanto la arquitectura basada en eventos como la transmisión de eventos se centran en eventos. Los eventos son registros de algo que ha ocurrido, como un clic del ratón, una pulsación de tecla o la carga de un programa. La diferencia en las plataformas está en cómo se reciben los eventos.

    • La arquitectura basada en eventos publica un evento de un solo propósito que otra aplicación o servicio puede utilizar para realizar una o más acciones a su vez.
    • Los servicios de transmisión de eventos como Apache Kafka y Confluent publican flujos de eventos a un broker. Los consumidores de plataformas de transmisión de eventos pueden acceder a cada transmisión y consumir sus eventos preferidos, y el intermediario conserva esos eventos.

    Es importante tener en cuenta que las plataformas de transmisión de eventos ofrecen ciertas características que un corredor no ofrece: los registros de la plataforma de transmisión de eventos son persistentes, lo que permite que las aplicaciones procesen datos históricos y datos en tiempo real sin la amenaza de ser eliminados por un corredor. Y las plataformas de transmisión de eventos se pueden utilizar para el procesamiento de eventos simples y complejos, lo que permite a los consumidores de eventos procesar y realizar acciones basadas en el resultado de inmediato.

    Cómo se interconectan la arquitectura orientada a eventos y la transmisión de eventos

    Sin embargo, no tiene que elegir uno u otro. Las arquitecturas basadas en eventos y los flujos de eventos pueden trabajar en conjunto para dar a su empresa una mejor capacidad de reaccionar a los eventos en tiempo real y acelerar su camino hacia el machine learning. El procesamiento en tiempo real proporcionado por las arquitecturas basadas en eventos con capacidades de transmisión de eventos permite a su empresa responder a los datos en movimiento y, en última instancia, tomar decisiones rápidas basadas en todos los datos actuales e históricos disponibles.

    Esto ayuda a que su empresa sea más inteligente, más rápida y más capaz de detectar y resolver problemas.

    ¿Cuál es la mejor opción para su negocio?

    Tanto la arquitectura basada en eventos como las plataformas de transmisión de eventos permiten a su empresa observar, registrar y reaccionar ante eventos en tiempo real, ampliando el alcance de sus datos y proporcionando una experiencia del cliente mejorada. Elegir qué plataformas incorporar es una cuestión de escalabilidad, flexibilidad y control que desea aprovechar sobre cómo se gestionan sus eventos.

    Arquitectura basada en eventos, transmisión de eventos e IBM

    IBM® Event Streams es una plataforma de transmisión de eventos basada en Apache Kafka de código abierto que le ayuda a crear aplicaciones inteligentes que pueden reaccionar a los eventos a medida que ocurren, lo que la hace ideal para cargas de trabajo de misión crítica. Esto ayuda a crear experiencias del cliente más atractivas gracias al acceso a una amplia gama de conectores a sistemas centrales y API de descanso para ampliar el alcance de sus activos.

    IBM Event Streams también forma parte de IBM® Cloud Pak for Integration, una solución que incluye opciones de mensajería, API, aplicaciones e integración de datos, junto con las capacidades basadas en eventos de IBM Event Streams.

    Utilice estas ofertas para capacitar a su equipo para tomar mejores decisiones empresariales hoy mismo.
    Soluciones relacionadas
    IBM Event Automation

    IBM Event Automation es una solución componible para ayudar a acelerar los esfuerzos de las empresas centrados en los sucesos con capacidades de distribución, descubrimiento y procesamiento de sucesos.

         Explore IBM Event Automation
    Servicios de consultoría en automatización

    Vaya más allá de la simple automatización de tareas para gestionar procesos de alto perfil, orientados al cliente y generadores de ingresos con adopción y escala integradas.

         Explore los servicios de consultoría para la automatización
    Soluciones AIOps

    Descubra cómo la IA para operaciones de TI ofrece los conocimientos que necesita para ayudar a impulsar un rendimiento empresarial excepcional.

         Explore las soluciones AIOps
    Dé el siguiente paso

    Acelere la toma de decisiones y las operaciones detectando nuevas tendencias, amenazas y oportunidades.

     

         Explore IBM Event Automation Realice un recorrido autoguiado