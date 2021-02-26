La arquitectura basada en eventos y la transmisión de eventos son valiosas para su empresa de muchas maneras y pueden parecerse en gran medida, pero ¿cuáles son las diferencias y por qué son importantes?
Tanto la arquitectura basada en eventos como la transmisión de eventos se centran en eventos. Los eventos son registros de algo que ha ocurrido, como un clic del ratón, una pulsación de tecla o la carga de un programa. La diferencia en las plataformas está en cómo se reciben los eventos.
Es importante tener en cuenta que las plataformas de transmisión de eventos ofrecen ciertas características que un corredor no ofrece: los registros de la plataforma de transmisión de eventos son persistentes, lo que permite que las aplicaciones procesen datos históricos y datos en tiempo real sin la amenaza de ser eliminados por un corredor. Y las plataformas de transmisión de eventos se pueden utilizar para el procesamiento de eventos simples y complejos, lo que permite a los consumidores de eventos procesar y realizar acciones basadas en el resultado de inmediato.
Sin embargo, no tiene que elegir uno u otro. Las arquitecturas basadas en eventos y los flujos de eventos pueden trabajar en conjunto para dar a su empresa una mejor capacidad de reaccionar a los eventos en tiempo real y acelerar su camino hacia el machine learning. El procesamiento en tiempo real proporcionado por las arquitecturas basadas en eventos con capacidades de transmisión de eventos permite a su empresa responder a los datos en movimiento y, en última instancia, tomar decisiones rápidas basadas en todos los datos actuales e históricos disponibles.
Esto ayuda a que su empresa sea más inteligente, más rápida y más capaz de detectar y resolver problemas.
Tanto la arquitectura basada en eventos como las plataformas de transmisión de eventos permiten a su empresa observar, registrar y reaccionar ante eventos en tiempo real, ampliando el alcance de sus datos y proporcionando una experiencia del cliente mejorada. Elegir qué plataformas incorporar es una cuestión de escalabilidad, flexibilidad y control que desea aprovechar sobre cómo se gestionan sus eventos.
IBM® Event Streams es una plataforma de transmisión de eventos basada en Apache Kafka de código abierto que le ayuda a crear aplicaciones inteligentes que pueden reaccionar a los eventos a medida que ocurren, lo que la hace ideal para cargas de trabajo de misión crítica. Esto ayuda a crear experiencias del cliente más atractivas gracias al acceso a una amplia gama de conectores a sistemas centrales y API de descanso para ampliar el alcance de sus activos.
IBM Event Streams también forma parte de IBM® Cloud Pak for Integration, una solución que incluye opciones de mensajería, API, aplicaciones e integración de datos, junto con las capacidades basadas en eventos de IBM Event Streams.
Utilice estas ofertas para capacitar a su equipo para tomar mejores decisiones empresariales hoy mismo.
