Una arquitectura basada en eventos es esencial para acelerar la velocidad de los negocios. Con ella, las organizaciones pueden ayudar a los equipos empresariales y de TI a adquirir la capacidad de acceder a información en tiempo real sobre situaciones únicas que surjan en toda la organización, interpretarla y actuar en consecuencia. El procesamiento de eventos complejos (CEP) permite a los equipos transformar sus eventos empresariales sin procesar en conocimientos relevantes y procesables, obtener una visión persistente y actualizada de sus datos críticos y trasladar rápidamente los datos a donde se necesitan, en la estructura en la que se necesitan.

La inteligencia artificial también es clave para las empresas, ya que ayuda a proporcionar capacidades tanto para agilizar los procesos empresariales como para mejorar las decisiones estratégicas. De hecho, en una encuesta realizada a 6700 altos ejecutivos, el IBV descubrió que más del 85 % de los adoptantes avanzados eran capaces de reducir sus costes operativos con la IA. La IA no simbólica puede ser útil para transformar datos no estructurados en información organizada y significativa. Esto ayuda a simplificar el análisis de los datos y permite una toma de decisiones informada. Además, la capacidad de los algoritmos de IA para reconocer patrones (aprendiendo de los datos históricos únicos de su empresa) puede permitir a las organizaciones predecir nuevas tendencias y detectar anomalías antes y con baja latencia. Además, la IA simbólica puede diseñarse para razonar e inferir sobre hechos y datos estructurados, lo que la hace útil para navegar por escenarios empresariales complejos. Por otra parte, los avances en los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), tanto cerrados como de código abierto, están mejorando la capacidad de la IA para comprender el lenguaje sencillo y natural. Hemos visto ejemplos de esto en la última evolución de los chatbots.Esto puede ayudar a las empresas a optimizar sus experiencias del cliente, permitiéndoles extraer rápidamente conocimientos de las interacciones en el recorrido de sus clientes.

Al unir la inteligencia artificial y el procesamiento de eventos en tiempo real, las empresas podrían mejorar sus esfuerzos en ambos frentes y ayudar a garantizar que sus inversiones están teniendo un impacto en los objetivos empresariales. El procesamiento de eventos en tiempo real puede ayudar a impulsar una IA más rápida y precisa; y la IA puede ayudar a que los esfuerzos de procesamiento de eventos de su empresa sean más inteligentes y respondan mejor a sus clientes.