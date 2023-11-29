Al aprovechar la IA para el procesamiento de eventos en tiempo real, las empresas pueden conectar los puntos entre eventos dispares para detectar y responder a nuevas tendencias, amenazas y oportunidades. En 2023, el IBM® Institute for Business Value (IBV) encuestó a 2500 ejecutivos de todo el mundo y descubrió que las mejores empresas están obteniendo un ROI del 13 % de sus proyectos de IA, más del doble del ROI medio del 5,9 %.
A medida que todas las empresas se esfuerzan por adoptar un enfoque óptimo para las herramientas de IA, vamos a discutir las buenas prácticas sobre cómo su empresa puede aprovechar la IA para mejorar sus casos de uso de procesamiento de eventos en tiempo real.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Una arquitectura basada en eventos es esencial para acelerar la velocidad de los negocios. Con ella, las organizaciones pueden ayudar a los equipos empresariales y de TI a adquirir la capacidad de acceder a información en tiempo real sobre situaciones únicas que surjan en toda la organización, interpretarla y actuar en consecuencia. El procesamiento de eventos complejos (CEP) permite a los equipos transformar sus eventos empresariales sin procesar en conocimientos relevantes y procesables, obtener una visión persistente y actualizada de sus datos críticos y trasladar rápidamente los datos a donde se necesitan, en la estructura en la que se necesitan.
La inteligencia artificial también es clave para las empresas, ya que ayuda a proporcionar capacidades tanto para agilizar los procesos empresariales como para mejorar las decisiones estratégicas. De hecho, en una encuesta realizada a 6700 altos ejecutivos, el IBV descubrió que más del 85 % de los adoptantes avanzados eran capaces de reducir sus costes operativos con la IA. La IA no simbólica puede ser útil para transformar datos no estructurados en información organizada y significativa. Esto ayuda a simplificar el análisis de los datos y permite una toma de decisiones informada. Además, la capacidad de los algoritmos de IA para reconocer patrones (aprendiendo de los datos históricos únicos de su empresa) puede permitir a las organizaciones predecir nuevas tendencias y detectar anomalías antes y con baja latencia. Además, la IA simbólica puede diseñarse para razonar e inferir sobre hechos y datos estructurados, lo que la hace útil para navegar por escenarios empresariales complejos. Por otra parte, los avances en los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), tanto cerrados como de código abierto, están mejorando la capacidad de la IA para comprender el lenguaje sencillo y natural. Hemos visto ejemplos de esto en la última evolución de los chatbots.Esto puede ayudar a las empresas a optimizar sus experiencias del cliente, permitiéndoles extraer rápidamente conocimientos de las interacciones en el recorrido de sus clientes.
Al unir la inteligencia artificial y el procesamiento de eventos en tiempo real, las empresas podrían mejorar sus esfuerzos en ambos frentes y ayudar a garantizar que sus inversiones están teniendo un impacto en los objetivos empresariales. El procesamiento de eventos en tiempo real puede ayudar a impulsar una IA más rápida y precisa; y la IA puede ayudar a que los esfuerzos de procesamiento de eventos de su empresa sean más inteligentes y respondan mejor a sus clientes.
Al combinar el procesamiento de eventos y la IA, las empresas están contribuyendo a impulsar una nueva era de toma de decisiones muy precisas y basadas en datos. He aquí algunas formas en que el procesamiento de eventos podría desempeñar un papel fundamental en el impulso de las capacidades de la IA.
Al tender un puente entre el procesamiento de eventos y la IA, las empresas pueden ayudar a proporcionar datos en tiempo real para el entrenamiento de modelos de IA, beneficiarse del proceso de datos en movimiento para calcular agregados en tiempo real que ayuden a mejorar las predicciones, y ayudar a garantizar que la IA pueda aplicarse de forma eficaz dentro de un contexto empresarial actualizado.
La inteligencia artificial puede hacer que el procesamiento de flujos de eventos sea más inteligente y reactivo en panoramas de datos dinámicos y complejos. He aquí algunas formas en que la IA podría mejorar sus iniciativas basadas en eventos:
Póngase en contacto con los expertos de IBM y solicite una demo personalizada de IBM Event Automation para ver cómo puede ayudarle a usted y a su equipo a poner en marcha los eventos empresariales, potenciar el análisis de datos en tiempo real y activar la automatización inteligente.
IBM Event Automation es una solución totalmente componible, basada en tecnologías abiertas, con capacidades para:
Obtenga más información sobre cómo puede crear o mejorar su propia arquitectura completa y componible basada en eventos para toda la empresa.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.
Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.