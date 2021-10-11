Introducido a finales de los años 60, el término middleware se acuñó porque la primera versión solía actuar como mediador entre el front-end de una aplicación (cliente) y un recurso back-end (por ejemplo, una base de datos, aplicación mainframe o dispositivo de hardware especializado) al que el cliente podía solicitar datos. En respuesta al aumento de la computación distribuida en la década de 1980, el uso de middleware aumentó como una forma de vincular las aplicaciones más nuevas con los sistemas heredados tradicionales.

Pero el middleware actual opera mucho más allá de este alcance. El middleware del portal, por ejemplo, abarca el front-end de la aplicación, así como las herramientas para la conectividad del back-end. El middleware de base de datos suele incluir su propio almacén de datos.

El middleware ha evolucionado para desempeñar un papel esencial en el desarrollo de aplicaciones modernas nativas de la nube. Utiliza tecnología de contenedores, que permite a DevOps y otros equipos conectarse a recursos distribuidos en entornos multinube. Esto admite la integración continua (CI) y la entrega continua (CD), CI/CD, agilizando así la codificación, las pruebas y la implementación de aplicaciones para una escalabilidad y un crecimiento empresarial rápidos.

Las empresas están aprovechando cada vez más el middleware como una oferta de servicio basada en la nube para la comunicación entre sistemas y como herramienta de gestión de datos. Un estudio de Technavio prevé que el mercado mundial de middleware como servicio (MWaaS) aumente en 45 440 millones de dólares, con una tasa compuesta anual del 17,73 % entre 2023 y 2028. El estudio atribuye este crecimiento a la adopción generalizada del cloud computing y a un aumento de la informática sin servidor y los microservicios.1