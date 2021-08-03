¿Qué es la interoperabilidad en la sanidad?

Siempre ha sido difícil acceder y compartir los datos sanitarios de manera segura. La naturaleza de los datos sanitarios crea una paradoja: es difícil compartirlos porque son sensibles y requieren un alto nivel de privacidad y seguridad, pero la imposibilidad de acceder a ellos cuando se necesitan puede causar daños importantes. La falta de interoperabilidad puede provocar una comprensión incompleta de las necesidades de salud de una persona o población, lo que puede llevar a peores resultados y a costes más altos.

A medida que las poblaciones de todo el mundo envejecen y las personas viven más tiempo, la interoperabilidad y el intercambio de datos serán cada vez más cruciales para brindar una atención médica efectiva. En Estados Unidos, la Agency for Healthcare Research and Quality calcula que dos de cada tres estadounidenses mayores padecen al menos dos enfermedades crónicas físicas o de comportamiento. El tratamiento para personas con múltiples enfermedades crónicas representa actualmente aproximadamente el 66 % de los costes sanitarios de EE. UU. (enlace externo a ibm.com).

En su hoja de ruta nacional (enlace externo a ibm.com), la Oficina del Coordinador Nacional de Tecnología de la Información Sanitaria (ONC) afirma que el uso de historiales médicos electrónicos (EHR) ha aumentado drásticamente en Estados Unidos. Muchos hospitales ahora tienen acceso rutinario a registros médicos y datos de pacientes de proveedores externos, sin embargo, menos de la mitad de los hospitales están integrando los datos que reciben en los registros de pacientes individuales. Aunque el acceso a datos clínicos vitales ha mejorado, todavía queda mucho trabajo por hacer para reunir a las partes interesadas y crear un ecosistema de datos integrado.

Además de ayudar a los médicos y otros proveedores sanitarios a tener una visión más completa de sus pacientes, la interoperabilidad de los datos sanitarios ayuda a las organizaciones de todo el sector sanitario. Si los sistemas de información sanitaria estuvieran más integrados, los planes de salud podrían desarrollar una mejor comprensión de sus tasas de utilización y demanda de servicios. Los proveedores de servicios gubernamentales podrían acceder a los datos de población para ver las tendencias y satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Además, las organizaciones de ciencias de la vida podrían aprovechar conjuntos de datos sólidos para impulsar una investigación más rápida e informada.

Con una mejor interoperabilidad, las organizaciones podrían dejar de considerar a las personas como un paciente un día, un miembro del plan de salud al siguiente y un consumidor de aplicaciones de salud al día siguiente. En su lugar, los responsables de la toma de decisiones de todo el sector podrían empezar a analizar cómo las personas acceden y utilizan la información sanitaria, independientemente de su fuente, para impulsar mejores modelos de atención, buscar una mejor seguridad del paciente y mejorar las experiencias de las personas a las que atienden.