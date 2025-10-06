SOA, o arquitectura orientada a servicios, define una manera de conseguir que los componentes de software sean reutilizables a través de interfaces de servicio. Los servicios utilizan estándares de interfaz comunes y un patrón de arquitectura para facilitar su incorporación a nuevas aplicaciones. De este modo, se evitan determinadas tareas al desarrollador de aplicaciones, que antes debía volver a desarrollar o duplicar la funcionalidad existente o tenía que saber cómo conectar o proporcionar interoperatividad con las funciones existentes.

Cada servicio de una SOA incorpora el código y las integraciones de datos necesarias para ejecutar una función de negocio completa distinta (por ejemplo, comprobar el crédito de un cliente, calcular el pago mensual de un préstamo o procesar una solicitud de hipoteca). Las interfaces de servicio proporcionan acoplamiento dinámico, que significa que se las puede llamar sin apenas conocimientos, o incluso sin ningún conocimiento sobre cómo se implementa el servicio por debajo, de forma que se reducen las dependencias entre aplicaciones.

Esta interfaz es un contrato de servicio entre el proveedor del servicio y el consumidor del servicio. Las aplicaciones que hay tras la interfaz de servicio se pueden escribir en Java, Microsoft .Net, Cobol o cualquier otro lenguaje de programación, suministrarse como aplicaciones de software empaquetadas por un proveedor (por ejemplo, SAP), aplicaciones SaaS (por ejemplo, Salesforce CRM) u obtenerse como aplicaciones de código abierto. Las interfaces de servicio normalmente se definen con Web Service Definition Language (WSDL), que es una estructura de etiquetas estándar basada en xml (lenguaje de marcado extensible).

Los servicios se exponen utilizando protocolos de red estándar, como SOAP (protocolo de acceso a objetos simple)/HTTP o Restful HTTP (JSON/HTTP), para enviar solicitudes para leer o modificar datos. El gobierno del servicio controla el ciclo de vida para el desarrollo y, en la etapa adecuada, los servicios se publican en un registro que permite a los desarrolladores encontrarlos rápidamente y reutilizarlos para ensamblar nuevas aplicaciones o procesos de negocio.

Estos servicios se pueden crear desde cero, pero a menudo se crean exponiendo funciones desde sistemas de registro existentes como interfaces de servicio.

De este modo, SOA representa una etapa importante en la evolución del desarrollo y la integración de aplicaciones en las últimas décadas. Antes de que surgiera SOA a finales de la década de 1990, conectar una aplicación a datos o funcionalidad alojada en otro sistema requería una integración punto a punto compleja, integración que los desarrolladores tenían que recrear, en parte o en su totalidad, para cada nuevo proyecto de desarrollo. Exponer estas funciones a través de servicios de SOA permitió al desarrollador reutilizar la funcionalidad existente y conectar a través de la arquitectura de ESB de SOA (véase a continuación).

Tenga en cuenta que, aunque SOA y la más reciente arquitectura de microservicios comparten muchas palabras en común (como "servicio" y " arquitectura "), solo están vagamente relacionadas y, de hecho, trabajan en ámbitos distintos, como se describe más adelante en este artículo.