Cloud

SOA vs. microservicios: ¿cuál es la diferencia?

Vista aérea de las luces nocturnas sobre Europa

En este artículo, explicamos los conceptos básicos de la arquitectura orientada a servicios (SOA) y los microservicios, abordamos sus diferencias clave y analizamos qué método sería mejor para su situación.

Si trabaja en TI o en el campo del cloud computing, probablemente esté al tanto del debate entre la arquitectura orientada a servicios (SOA) y los microservicios. Después de todo, todo el mundo habla estos días de microservicios y aplicaciones ágiles.

A primera vista, los dos enfoques parecen similares y, en cierto modo, lo son. Ambos implican entornos de nube o nube híbrida para un desarrollo e implementación ágiles de las aplicaciones, y ambos pueden escalarse para cumplir con las exigencias operativas y de velocidad del big data. Ambos dividen las aplicaciones grandes y complejas en componentes pequeños y flexibles con los que es más fácil trabajar. Y ambos difieren de una arquitectura tradicional monolítica en que cada servicio tiene su propia responsabilidad.

Sin embargo, incluso con estos puntos en común clave, un examen más detallado de los dos enfoques revela diferencias importantes.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Se ha suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Qué es la arquitectura orientada a servicios (SOA)?

La arquitectura orientada a servicios (SOA) es un enfoque empresarial para el desarrollo de componentes de aplicación que se benefician de los componentes de software reutilizables o servicios. En la arquitectura de software SOA, cada servicio está compuesto por el código y las integraciones de datos necesarios para ejecutar una función empresarial específica: por ejemplo, comprobar el crédito de un cliente, acceder a un sitio web o procesar una solicitud de hipoteca

Las interfaces de servicio proporcionan un acoplamiento dinámico, lo que significa que pueden ser llamadas con poco o ningún conocimiento de cómo se implementa la integración por debajo. Gracias a este acoplamiento dinámico y a la forma en que se publican los servicios, los equipos de desarrollo pueden ahorrar tiempo reutilizando componentes en otras aplicaciones de la empresa. Esto supone tanto un beneficio como un riesgo. Como resultado del acceso compartido al bus de servicios empresariales (ESB), si surgen problemas, también puede afectar a los demás servicios conectados.

Los datos XML son un ingrediente clave para las soluciones basadas en la arquitectura SOA. Las aplicaciones SOA basadas en XML pueden utilizarse para crear servicios web, por ejemplo.

La SOA surgió a finales de la década de 1990 y representa una etapa importante en la evolución del desarrollo y la integración de aplicaciones. Antes de que la SOA fuera una opción, conectar una aplicación monolítica a datos o funciones de otro sistema requería una compleja integración punto a punto que los desarrolladores tenían que volver a crear para cada nuevo proyecto de desarrollo. Exponer esas funciones a través de SOA elimina la necesidad de recrear la integración profunda cada vez.

SOA proporciona cuatro tipos de servicios diferentes:

  1. Servicios funcionales (es decir, servicios empresariales), que son críticos para las aplicaciones empresariales.
  2. Servicios empresariales, que sirven para implementar funciones.
  3. Servicios de aplicación, que se utilizan para desarrollar e implementar aplicaciones.
  4. Servicios de infraestructura, que son fundamentales para procesos de backend como la seguridad y la autenticación.

Cada servicio consta de tres componentes:

  1. La interfaz, que define cómo un proveedor de servicios ejecuta las solicitudes de un consumidor de servicios.
  2. El contrato, que define cómo deben interactuar el proveedor y el consumidor del servicio.
  3. La implementación, que es el código de servicio.

Los servicios SOA se pueden combinar para crear servicios y aplicaciones de nivel superior.

Desarrollo de aplicaciones

Suba a bordo: desarrollo de aplicaciones empresariales en la nube

En este vídeo, el Dr. Peter Haumer explica cómo se desarrollan las aplicaciones empresariales modernas en la nube híbrida mediante la demostración de diferentes componentes y prácticas, como IBM Z Open Editor, IBM Wazi y Zowe. 
Explore el desarrollo de aplicaciones en la nube

¿Qué son los microservicios?

Al igual que la SOA, las arquitecturas de microservicios se componen de componentes especializados, reutilizables y poco acoplados que suelen funcionar de forma independiente unos de otros. Los microservicios también usan un alto grado de cohesión, también conocido como contexto delimitado. El contexto limitado se refiere a la relación entre un componente y sus datos como una entidad o unidad autónoma con pocas dependencias. En lugar de adoptarse en toda la empresa, los microservicios suelen comunicarse a través de interfaz de programación de aplicaciones (API) para crear aplicaciones individuales que realizan una funcionalidad empresarial específica. Este enfoque los hace más ágiles, escalables y resilientes, especialmente en áreas específicas de la empresa. Normalmente, Java es el lenguaje de programación elegido para desarrollar microservicios. También se pueden usar otros lenguajes de programación, como Golang y Python.

Los microservicios son un verdadero enfoque arquitectónico nativo de la nube, que a menudo funcionan en contenedores, lo que los hace más escalables y portátiles para la creación de servicios independientes. Los equipos pueden utilizar microservicios para actualizar el código más fácilmente, utilizar pilas diferentes para componentes distintos y escalar los componentes independientemente unos de otros. Este planteamiento reduce el despilfarro y el coste que supone tener que escalar aplicaciones porque una única característica puede estar soportando demasiada carga. Debido a su independencia, los microservicios producen servicios que son más tolerantes a fallos que las alternativas.

Vea el siguiente vídeo para obtener más información sobre la arquitectura de microservicios:

La principal diferencia entre SOA y microservicios: el alcance

La principal distinción entre ambos enfoques se reduce al alcance. En pocas palabras, la arquitectura orientada a servicios (SOA) tiene un alcance empresarial, mientras que la arquitectura de microservicios tiene un alcance de aplicación.

Los fundamentos de la arquitectura orientada a servicios (SOA) y microservicios

Muchos de los principios básicos de cada enfoque se vuelven incompatibles cuando se descuida esta diferencia. Si acepta la diferencia de alcance, puede darse cuenta rápidamente de que los dos pueden complementarse entre sí, en lugar de competir.

Estos son algunos casos de uso en los que entra en juego esta distinción:

Reutilización

En la SOA, la reutilización de las integraciones es el objetivo principal y, a nivel empresarial, es esencial esforzarse por conseguir algún nivel de reutilización. La reutilización y el uso compartido de componentes en una arquitectura SOA aumentan la escalabilidad y la eficacia.

En la arquitectura de microservicios, la creación de un componente de microservicio que se reutiliza en tiempo de ejecución en toda una aplicación da como resultado dependencias que reducen la agilidad y la resiliencia. Los componentes de microservicios generalmente prefieren reutilizar el código copiando y aceptando la duplicación de datos para ayudar a mejorar el desacoplamiento.

Llamadas sincrónicas

Los servicios reutilizables de la SOA están disponibles en toda la empresa mediante protocolos predominantemente sincrónicos, como las API RESTful.

Sin embargo, dentro de una aplicación de microservicios, las llamadas síncronas introducen dependencias en tiempo real, lo que se traduce en una pérdida de resiliencia. Estas dependencias también pueden causar latencia, lo que afecta al rendimiento. Dentro de una aplicación de microservicios, se prefieren los patrones de interacción basados en la comunicación asíncrona, como el abastecimiento de eventos, en el que se utiliza un modelo de publicación/suscríbase para permitir que un componente de microservicios se mantenga actualizado sobre los cambios que se producen en los datos de otro componente.

Duplicación de datos

Un objetivo claro de la prestación de servicios en una SOA es que todas las aplicaciones obtengan y alteren los datos de forma sincrónica directamente en su fuente primaria, lo que reduce la necesidad de mantener patrones complejos de sincronización de datos.

En las aplicaciones de microservicios, lo ideal es que cada microservicio tenga acceso local a todos los datos que necesita para asegurar su independencia de otros microservicios (y de hecho de otras aplicaciones) incluso si esto significa cierta duplicación de datos en otros sistemas. Por supuesto, esta duplicación añade complejidad, por lo que debe equilibrarse con las ganancias en agilidad y rendimiento, pero esto se acepta como una realidad del diseño de microservicios.

Otras diferencias clave entre SOA y microservicios

  • Comunicación: en una arquitectura de microservicios, cada servicio se desarrolla de forma independiente, con su propio protocolo de comunicación. Con SOA, cada servicio debe compartir un mecanismo de comunicación común que se denomina bus de servicios empresariales (ESB). La SOA gestiona y coordina los servicios que presta a través de la ESB. Sin embargo, el ESB puede convertirse en un punto único de fallo para toda la empresa, y si un solo servicio se ralentiza, todo el sistema puede verse afectado.
  • Interoperabilidad: para simplificar las cosas, los microservicios utilizan protocolos de mensajería ligeros, como HTTP/REST (transferencias de estado representacional) y JMS (servicio de mensajería de Java). Las SOA están más abiertas a protocolos de mensajería heterogéneos como SOAP (Simple Object Access Protocol), AMQP (Advanced Messaging Queuing Protocol) y MSMQ (Microsoft Messaging Queuing).
  • Granularidad de los servicios: las arquitecturas de microservicios se componen de servicios altamente especializados, cada uno de los cuales está diseñado para hacer una cosa muy bien. Por otro lado, los servicios que componen las SOA pueden ser desde pequeños servicios especializados hasta servicios para toda la empresa.
  • Rapidez: al aprovechar las ventajas de compartir una arquitectura común, las SOA simplifican el desarrollo y la resolución de problemas. Sin embargo, esto también tiende a hacer que las SOA funcionen más lentamente que las arquitecturas de microservicios, que minimizan el uso compartido en favor de la duplicación.
  • Gobernanza: la naturaleza de la SOA, que implica recursos compartidos, permite la implementación de estándares comunes de gobierno de datos en todos los servicios. La naturaleza independiente de los microservicios no permite un gobierno de datos coherente. Esto proporciona una mayor flexibilidad para cada servicio, lo que puede fomentar una mayor colaboración en toda la organización.
  • Almacenamiento: la SOA y los microservicios también difieren en términos de cómo se asignan los recursos de almacenamiento. La arquitectura SOA suele incluir una única capa de almacenamiento de datos que comparten todos los servicios de una aplicación determinada, mientras que los microservicios dedicarán un servidor o base de datos para el almacenamiento de datos para cualquier servicio que lo necesite.

Migración de SOA a microservicios

Para algunas organizaciones, la arquitectura SOA es un trampolín para reemplazar el monolito, proporcionando un entorno más flexible y ágil. Los servicios SOA se pueden desarrollar y utilizar en un entorno grande, pero no abordan las necesidades específicas de las empresas individuales que desean abordar los procesos comerciales dentro de su ámbito. DevOps se puede utilizar para ayudar a una organización a pasar de la arquitectura SOA a microservicios para abordar necesidades específicas.

SOA vs. microservicios: ¿cuál es la mejor opción para usted?

Los estilos arquitectónicos tienen sus ventajas, así que ¿cómo puede determinar cuál funciona mejor para sus propósitos? En general, depende del tamaño y la diversidad de su entorno de aplicaciones.

Tanto SOA como los microservicios pueden utilizar la automatización para acelerar los procesos empresariales. Los entornos más grandes y diversos tienden a inclinarse por la arquitectura orientada a los servicios (SOA), que admite la Integración entre aplicaciones heterogéneas y protocolos de mensajería a través de un bus de servicios empresariales (ESB). Los entornos más pequeños, incluidas las aplicaciones web y móviles, no requieren una capa de comunicación tan robusta y son más fáciles de desarrollar utilizando una arquitectura de microservicios.

Más información sobre SOA y microservicios

Algunos señalarán que la SOA vs. el debate sobre los microservicios es mucho más complicado, y eso es cierto. Hay mucho más de lo que parece. Para una explicación técnica más detallada de estos matices, le animamos a que profundice en los artículos de SOA y microservicios de Learn Hub, que proporcionan una gran cantidad de información. Sin embargo, desde una perspectiva empresarial, el alcance es la distinción crucial.

Para obtener más información sobre cómo crear aplicaciones ágiles, descargue su copia gratuita del ebook "Agile Applications Architecture".

Recursos

Lograr el ROI: agentes de IA en su negocio

Únase a IBM en un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Integre el almacenamiento en su arquitectura de tres niveles con OpenShift

Descubra cómo conectar el nivel de datos de su arquitectura a los niveles de aplicaciones en contenedores utilizando FlashSystem y Red Hat OpenShift, garantizando el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad.
Optimice la arquitectura de almacenamiento empresarial para obtener el máximo rendimiento

Obtenga orientación detallada sobre el diseño, la implementación y el ajuste de los sistemas de almacenamiento IBM® DS8A00. Aprenda a optimizar la E/S, garantizar una alta disponibilidad y fortalecer la recuperación ante desastres en entornos de misión crítica.
Cree un nivel de datos escalable y resiliente con IBM® Storage Ceph

Explore la arquitectura y los conceptos detrás de IBM Storage Ceph. Aprenda a diseñar una capa de datos escalable y con autorreparación que soporte cargas de trabajo de IA, consolide el almacenamiento y reduzca los costes en aplicaciones multitierra.
Acelere su nivel de datos con sistemas de archivos paralelos

Conocimientos de IDC sobre cómo los sistemas de archivos paralelos aumentan el rendimiento y la fiabilidad en el nivel de datos para aplicaciones de varios niveles y alta demanda.
Aproveche los análisis en todos los niveles

Descubra cómo los análisis en el nivel de datos pueden informar la lógica de la aplicación y la experiencia para una toma de decisiones más inteligente.
Vea cómo funciona la IA empresarial en toda la pila

Explore ejemplos reales de adopción de IA generativa en sectores como las finanzas y la cadena de suministro. Descubra cómo estos sistemas están respaldados por una arquitectura moderna en capas.
Cree sistemas de IA responsables con gobierno de extremo a extremo

Obtenga un enfoque estructurado para gestionar el riesgo, la confianza y el cumplimiento en los sistemas de IA. Descubra cómo se aplican los marcos de gobierno en las arquitecturas de nube en capas.
Soluciones relacionadas
IBM Enterprise Application Service for Java

Un servicio totalmente gestionado y de inquilino único para desarrollar y entregar aplicaciones Java.

 Explore las aplicaciones Java
Soluciones DevOps

Utilice el software y las herramientas de DevOps para crear, implementar y gestionar aplicaciones nativas de la nube en varios dispositivos y entornos.

 Explore las soluciones DevOps
Servicios de desarrollo de aplicaciones Enterprise

El desarrollo de aplicaciones en la nube significa crear una vez, iterar rápidamente e implementar en cualquier lugar.

 Servicios de desarrollo de aplicaciones
Dé el siguiente paso

Los servicios de consultoría de desarrollo de aplicaciones en la nube de IBM Cloud ofrecen orientación experta y soluciones innovadoras para agilizar su estrategia de nube. Colabore con los expertos en nube y desarrollo de IBM para modernizar, escalar y acelerar sus aplicaciones, y obtenga resultados transformadores para su empresa.

 Explore los servicios de desarrollo de aplicaciones Comience a crear con IBM Cloud de forma gratuita