La arquitectura orientada a servicios (SOA) es un enfoque empresarial para el desarrollo de componentes de aplicación que se benefician de los componentes de software reutilizables o servicios. En la arquitectura de software SOA, cada servicio está compuesto por el código y las integraciones de datos necesarios para ejecutar una función empresarial específica: por ejemplo, comprobar el crédito de un cliente, acceder a un sitio web o procesar una solicitud de hipoteca

Las interfaces de servicio proporcionan un acoplamiento dinámico, lo que significa que pueden ser llamadas con poco o ningún conocimiento de cómo se implementa la integración por debajo. Gracias a este acoplamiento dinámico y a la forma en que se publican los servicios, los equipos de desarrollo pueden ahorrar tiempo reutilizando componentes en otras aplicaciones de la empresa. Esto supone tanto un beneficio como un riesgo. Como resultado del acceso compartido al bus de servicios empresariales (ESB), si surgen problemas, también puede afectar a los demás servicios conectados.

Los datos XML son un ingrediente clave para las soluciones basadas en la arquitectura SOA. Las aplicaciones SOA basadas en XML pueden utilizarse para crear servicios web, por ejemplo.

La SOA surgió a finales de la década de 1990 y representa una etapa importante en la evolución del desarrollo y la integración de aplicaciones. Antes de que la SOA fuera una opción, conectar una aplicación monolítica a datos o funciones de otro sistema requería una compleja integración punto a punto que los desarrolladores tenían que volver a crear para cada nuevo proyecto de desarrollo. Exponer esas funciones a través de SOA elimina la necesidad de recrear la integración profunda cada vez.

SOA proporciona cuatro tipos de servicios diferentes:

Servicios funcionales (es decir, servicios empresariales), que son críticos para las aplicaciones empresariales. Servicios empresariales, que sirven para implementar funciones. Servicios de aplicación, que se utilizan para desarrollar e implementar aplicaciones. Servicios de infraestructura, que son fundamentales para procesos de backend como la seguridad y la autenticación.

Cada servicio consta de tres componentes:

La interfaz, que define cómo un proveedor de servicios ejecuta las solicitudes de un consumidor de servicios. El contrato, que define cómo deben interactuar el proveedor y el consumidor del servicio. La implementación, que es el código de servicio.

Los servicios SOA se pueden combinar para crear servicios y aplicaciones de nivel superior.