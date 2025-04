¿Qué es un bus de servicio empresarial (ESB)?

En teoría, un ESB centralizado ofrece el potencial de estandarizar y simplificar drásticamente la comunicación, la mensajería y la integración entre los servicios en toda la empresa. Los costes de hardware y software se pueden compartir, suministrando los servidores según sea necesario para el uso combinado, proporcionando una solución centralizada escalable. Un único equipo de especialistas puede ser encargado (y, si es necesario, capacitado) para desarrollar y mantener las integraciones.

Las aplicaciones de software simplemente se conectan ("hablan") al ESB y lo dejan que el ESB transforme los protocolos, enrute los mensajes y los transforme en los formatos de datos según sea necesario, proporcionando la interoperabilidad para ejecutar las transacciones. El método arquitectónico del bus de servicio empresarial admite escenarios para la integración de aplicaciones, la integración de datos y la automatización del estilo de orquestación de procesos empresariales. Esto permite a los desarrolladores dedicar mucho menos tiempo a la integración y mucho más tiempo a ofrecer y mejorar sus aplicaciones. Y la capacidad de reutilizar estas integraciones de un proyecto a otro ofrecía la posibilidad de aumentar aún más la productividad y el ahorro en sentido descendente.

Pero aunque los ESB se implementaron con éxito en muchas organizaciones, en muchas otras el ESB llegó a considerarse el cuello de botella. La realización de cambios o mejoras en una integración podría desestabilizar a otras que utilizaran esa misma integración. Las actualizaciones del middleware de ESB a menudo afectaban a las integraciones existentes, por lo que era necesario realizar pruebas importantes para realizar cualquier actualización. Como el ESB se gestionaba de forma centralizada, los equipos de aplicaciones no tardaron en hacer cola para sus integraciones. A medida que crecía el volumen de integraciones, la implementación de alta disponibilidad y recuperación ante desastres para los servidores ESB se volvió más costosa. Y como proyecto interempresarial, el ESB resultó difícil de financiar, lo que hizo que estos retos técnicos fueran mucho más difíciles de resolver.

En última instancia, los retos de mantener, actualizar y ampliar un ESB centralizado resultaron ser tan abrumadores y costosos que el ESB a menudo retrasó las mismas ganancias de productividad que él, y la SOA, estaban destinados a producir, frustrando a los equipos de la línea de negocio que esperaban un mayor ritmo de innovación.

