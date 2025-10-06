El entorno de ejecución de Java, Java Runtime Environment o JRE, es una capa de software que se ejecuta encima del software del sistema operativo de un sistema y proporciona las bibliotecas de clases y otros recursos que un programa Java específico necesita para ejecutarse.
JRE es uno de los tres componentes interrelacionados para desarrollar y ejecutar programas Java. Los otros dos componentes son los siguientes:
JRE combina el código Java creado utilizando el JDK con las bibliotecas necesarias para ejecutarlo en una JVM y, a continuación, crea una instancia de JVM que ejecuta el programa resultante. Hay disponibles JVM para varios sistemas operativos, y los programas creados con JRE se ejecutarán en todas ellas. De este modo, Java Runtime Environment es lo que permite que un programa Java se ejecute en cualquier sistema operativo sin modificaciones.
Puede descargar el JDK, incluido un JRE compatible, en Oracle (enlace externo a ibm.com).
JDK y JRE interactúan entre sí para crear un entorno de ejecución sostenible que permita la ejecución sin interrupciones de aplicaciones basadas en Java en prácticamente cualquier sistema operativo. La arquitectura de tiempo de ejecución de JRE está formada por lo siguiente:
Java ClassLoader carga dinámicamente todas las clases necesarias para ejecutar un programa Java. Como las clases Java solo se cargan en la memoria cuando son necesarias, JRE utiliza ClassLoaders para automatizar este proceso bajo demanda.
El verificador de código de bytes garantiza el formato y la precisión del código Java antes de pasarlo al intérprete. En el caso de que el código vulnere la integridad del sistema o los derechos de acceso, la clase se considerará dañada y no se cargará.
Después de que el código de bytes se cargue correctamente, el intérprete de Java crea una instancia de la JVM que permite que el programa Java se ejecute de forma nativa en la máquina subyacente.
Además de la máquina virtual Java, JRE está formado por una amplia variedad de características y herramientas de software de soporte que permiten aprovechar al máximo las aplicaciones Java.
Como parte de la instalación de JRE, se incluyen tecnologías de despliegue como Java Web Start y Java Plugin, que simplifican la activación de las aplicaciones y proporcionan soporte avanzado para futuras actualizaciones de Java.
JRE también contiene kits de herramientas diseñados para ayudar a los desarrolladores a mejorar su interfaz de usuario. Algunos de estos kits de herramientas incluyen:
Java Runtime Environment proporciona distintas bibliotecas de integración para ayudar a los desarrolladores a crear conexiones de datos sin interrupciones entre sus aplicaciones y servicios. Algunas de estas bibliotecas son:
Con el JRE se incluyen los paquetes java.lang. y java.util. que son fundamentales para el diseño de aplicaciones Java, la gestión, la supervisión y el control de versiones de paquetes. Algunos de estos paquetes incluyen:
Proporcione las competencias y las herramientas que su equipo necesita para impulsar la innovación y hacer que su empresa avance.
IBM Runtimes for Business proporciona soporte para entornos de ejecución Java de código abierto, además de supervisión y gestión de aplicaciones Java.
Descubra cómo impulsar un desarrollo nativo en cloud, modernizar las aplicaciones y dar soporte a las aplicaciones existentes con WebSphere® Hybrid Edition.
Para muchas organizaciones, Java sigue siendo una parte vital del desarrollo de aplicaciones y proporciona una base sólida para crear soluciones portátiles y escalables. Explore OpenJDK e IBM Runtimes for Business, que proporcionan un soporte comercial fiable y rentable para implementar, supervisar y gestionar aplicaciones Java.