El entorno de ejecución de Java, Java Runtime Environment o JRE, es una capa de software que se ejecuta encima del software del sistema operativo de un sistema y proporciona las bibliotecas de clases y otros recursos que un programa Java específico necesita para ejecutarse.

JRE es uno de los tres componentes interrelacionados para desarrollar y ejecutar programas Java. Los otros dos componentes son los siguientes:

El kit de desarrollo Java, Java Development Kit o JDK, es un conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones Java. Los desarrolladores eligen los JDK por versión de Java y por paquete o edición: Java Enterprise Edition (Java EE), Java Special Edition (Java SE) o Java Mobile Edition (Java ME). Cada JDK incluye siempre un JRE compatible, porque la ejecución de un programa Java forma parte del proceso de desarrollo de un programa Java.





La máquina virtual Java, Java Virtual Machine o JVM, ejecuta aplicaciones Java en directo. Cada JRE incluye un JRE predeterminado, pero los desarrolladores son libres de elegir otro según las necesidades de recursos concretas de sus aplicaciones.

JRE combina el código Java creado utilizando el JDK con las bibliotecas necesarias para ejecutarlo en una JVM y, a continuación, crea una instancia de JVM que ejecuta el programa resultante. Hay disponibles JVM para varios sistemas operativos, y los programas creados con JRE se ejecutarán en todas ellas. De este modo, Java Runtime Environment es lo que permite que un programa Java se ejecute en cualquier sistema operativo sin modificaciones.

Puede descargar el JDK, incluido un JRE compatible, en Oracle (enlace externo a ibm.com).