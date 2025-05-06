Las herramientas tradicionales de gestión de datos suelen limitar el potencial de los eventos almacenándolos en formatos estáticos y estructurados para procesarlos con retraso, lo que provoca una pérdida inmediata de valor procesable. Para recuperar este valor, las organizaciones deben restaurar los datos a su forma dinámica original. Este proceso implica capturar eventos a medida que ocurren, ya sea de transacciones centrales en mainframes, datos de sensores de dispositivos IoT o fuentes críticas, y convertirlos en inteligencia que se puede ejecutar.

Este cambio fundamental, del procesamiento por lotes a las vistas de datos en tiempo real, establece una base sólida para la integración basada en eventos. Al facilitar el flujo continuo de eventos desde su punto de origen hasta los lugares donde se necesitan, las organizaciones pueden transformar su infraestructura de datos de sistemas estáticos en marcos dinámicos y orientados a la información.

Estos marcos desbloquean conocimientos en tiempo real, lo que permite tomar medidas decisivas y crear una ventaja competitiva. A medida que las organizaciones adoptan este primer paso esencial, se posicionan para aprovechar eficazmente la inteligencia en tiempo real y responder con rapidez a las oportunidades emergentes.